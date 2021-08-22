Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Брюгге
3:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Беерсхот-Вильрейк
1:0
4' ГолБаланта Эдер
27' Желтая карточкаРикка Федерико
28' Желтая карточкаФранс Фредерик
2:0
30' ГолКетеларе Шарль
2:1
37' ГолДом Джорен
41' Желтая карточкаНсоки Стенли
43' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
45' Вторая желтая карточкаФранс Фредерик
46' Желтая карточкаСумаре Исса
54' Желтая карточкаДе Смет Тибо
3:1
55' ГолПерсин Тибо
75' Вторая желтая карточкаНсоки Стенли
3:2
76' ГолБерг Ян
90' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
16
Персин
Тибо
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
29
Де
Смет
Тибо
11
Сумаре
Исса
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Персин ТибоЗащитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
-
98 Cisse Sandra
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
-
11 Сумаре ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мас Петер
Ход матча
4'
1:0
27'
28'
30'
2:0
37'
41'
43'
45'
46'
54'
55'
3:1
75'
76'
3:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кетеларе Шарль
|3
|0.6
|2.
|Вормер Руд
|2
|0.4
|3.
|Ланг Ноа
|1
|0.2
|4.
|Соболь Эдуард
|1
|0.2
|5.
|Ванакен Ханс
|1
|0.2
|6.
|Баланта Эдер
|1
|0.2
|7.
|Персин Тибо
|1
|0.2
|8.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дом Джорен
|1
|0.2
|2.
|Берг Ян
|1
|0.2
|3.
|Нубисси Мариус
|1
|0.2
|4.
|Саньянг Абдулия
|1
|0.2
|5.
|Хольцхаузер Рафаэль
|0
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нсоки Стенли
|2
|1
|2.
|Соболь Эдуард
|1
|1
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Daniel Perez3
|2
|0
|5.
|Рикка Федерико
|1
|0
|6.
|Мата Клинтон
|1
|0
|7.
|Ланг Ноа
|1
|0
|8.
|Персин Тибо
|1
|0
|9.
|Noah Mbamba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Смет Тибо
|4
|0
|2.
|Франс Фредерик
|1
|1
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|4.
|Берг Ян
|1
|0
|5.
|Stipe Radic
|1
|0
|6.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|8.
|Сумаре Исса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =6 -5Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен
Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|Кортрейк
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|6.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Шарлеруа
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Мехелен
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Мехелен
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|4
|0
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|3
|0