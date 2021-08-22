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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
3:2
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
4' Гол
Баланта Эдер
27' Желтая карточка
Рикка Федерико
28' Желтая карточка
Франс Фредерик
2:0
30' Гол
Кетеларе Шарль
2:1
37' Гол
Дом Джорен
41' Желтая карточка
Нсоки Стенли
43' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
45' Вторая желтая карточка
Франс Фредерик
46' Желтая карточка
Сумаре Исса
54' Желтая карточка
Де Смет Тибо
3:1
55' Гол
Персин Тибо
75' Вторая желтая карточка
Нсоки Стенли
3:2
76' Гол
Берг Ян
90' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
90'+6
22
Миньоле
Симон
16
Персин
Тибо
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
27
Халемия
Мохамед
Реда
5
Дом
Джорен
28
Исмаила
Кулибали
29
Де
Смет
Тибо
11
Сумаре
Исса
8
Хольцхаузер
Рафаэль
9
Нубисси
Мариус
Брюгге
5-3-2
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кетеларе Шарль 3 0.6
2. Вормер Руд 2 0.4
3. Ланг Ноа 1 0.2
4. Соболь Эдуард 1 0.2
5. Ванакен Ханс 1 0.2
6. Баланта Эдер 1 0.2
7. Персин Тибо 1 0.2
8. Дост Бас 1 (1) 0.2
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дом Джорен 1 0.2
2. Берг Ян 1 0.2
3. Нубисси Мариус 1 0.2
4. Саньянг Абдулия 1 0.2
5. Хольцхаузер Рафаэль 0 0
6. Исмаила Кулибали 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Нсоки Стенли 2 1
2. Соболь Эдуард 1 1
3. Вормер Руд 2 0
4. Daniel Perez3 2 0
5. Рикка Федерико 1 0
6. Мата Клинтон 1 0
7. Ланг Ноа 1 0
8. Персин Тибо 1 0
9. Noah Mbamba 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Де Смет Тибо 4 0
2. Франс Фредерик 1 1
3. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
4. Берг Ян 1 0
5. Stipe Radic 1 0
6. Нубисси Мариус 1 0
7. Исмаила Кулибали 1 0
8. Сумаре Исса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Беерсхот-Вильрейк 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен
Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Товарищеские матчи Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 3 2 0 12 - 6 11
2. Брюгге 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Стандард 5 3 1 1 7 - 7 10
5. Кортрейк 5 3 0 2 6 - 4 9
6. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Шарлеруа 5 1 4 0 7 - 4 7
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Серкль Брюгге 5 1 2 2 6 - 6 5
12. Зульте-Варегем 5 1 2 2 7 - 10 5
13. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
16. Мехелен 1:1 5 1 1 3 5 - 9 4
17. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 11 3
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Мехелен 1:1 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
8. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Унион Сент-Жиллуаз 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Беерсхот-Вильрейк 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
3. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 4 0 0
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Брюгге Нсоки Стенли 2 1
5. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 3 0
Весь список
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