Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Мехелен
1:1
Перерыв
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
1' ГолВанзейр Данте
8' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
1:1
13' ГолКейперс Уго
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
49
Морис
Антони
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
1'
0:1
13'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.4
|2.
|Кейперс Уго
|1
|0.2
|3.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.2
|4.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|4
|0.8
|2.
|Ванзейр Данте
|2
|0.4
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.2
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0.2
|5.
|Амани Жан
|1
|0.2
|6.
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|2
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|4.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|5.
|Бато Шелдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Теума Тедди
|1
|0
|5.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|6.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|7.
|Ismael Kandouss
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Унион Сент-Жиллуаз
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен
Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +16 =3 -1Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз
Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|Кортрейк
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|6.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Шарлеруа
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Мехелен
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Мехелен
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|4
|0
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|3
|0