Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Мехелен
3:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
1' ГолВанзейр Данте
8' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
1:1
13' ГолКейперс Уго
2:1
55' ГолШвед Марьян
64' Желтая карточкаШвед Марьян
69' Желтая карточкаВанзейр Данте
3:1
77' ГолСторм Никола
90' Желтая карточкаMatthew Sorinola
90' Желтая карточкаНиукоп Барт
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
49
Морис
Антони
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
1'
0:1
13'
1:1
55'
2:1
64'
69'
77'
3:1
78'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.4
|2.
|Кейперс Уго
|1
|0.2
|3.
|Сторм Никола
|1
|0.2
|4.
|Швед Марьян
|1
|0.2
|5.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.2
|6.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|7.
|Схоофс Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|4
|0.8
|2.
|Ванзейр Данте
|2
|0.4
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.2
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0.2
|5.
|Амани Жан
|1
|0.2
|6.
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|2
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|4.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|5.
|Швед Марьян
|1
|0
|6.
|Бато Шелдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|5.
|Ванзейр Данте
|1
|0
|6.
|Теума Тедди
|1
|0
|7.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|8.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|9.
|Ismael Kandouss
|1
|0
|10.
|Matthew Sorinola
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен
Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +16 =3 -1Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз
Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|5.
|Кортрейк
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|6.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Шарлеруа
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мехелен
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|4
|0
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|3
|0