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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
3:1
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
1' Гол
Ванзейр Данте
8' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
1:1
13' Гол
Кейперс Уго
2:1
55' Гол
Швед Марьян
64' Желтая карточка
Швед Марьян
69' Желтая карточка
Ванзейр Данте
3:1
77' Гол
Сторм Никола
90' Желтая карточка
Matthew Sorinola
90' Желтая карточка
Ниукоп Барт
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
59
Ismael
Kandouss
44
Siebe
van
der
Heyden
19
Франсуа
Гийом
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Мехелен
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрёйф Ферди 2 0.4
2. Кейперс Уго 1 0.2
3. Сторм Никола 1 0.2
4. Швед Марьян 1 0.2
5. Vinicius de Souza Costa 1 0.2
6. Хайреманс Джеффри 0 0
7. Схоофс Роб 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deniz Undav 4 0.8
2. Ванзейр Данте 2 0.4
3. Senne Lynen 1 0.2
4. Loic Lapoussin 1 0.2
5. Амани Жан 1 0.2
6. Багер Йонас 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 2 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Vinicius de Souza Costa 2 0
4. Энгвалль Густав 1 0
5. Швед Марьян 1 0
6. Бато Шелдон 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Марк Дамьен 1 0
3. Франсуа Гийом 1 0
4. Ниукоп Барт 1 0
5. Ванзейр Данте 1 0
6. Теума Тедди 1 0
7. Siebe van der Heyden 1 0
8. Loic Lapoussin 1 0
9. Ismael Kandouss 1 0
10. Matthew Sorinola 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Унион Сент-Жиллуаз 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен
Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз
Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Кубок Мехелен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Кубок Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Первый дивизион Б
Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Мехелен Первый дивизион Б Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз Товарищеские матчи Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз Лига Про Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 3 2 0 12 - 6 11
2. Брюгге 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Стандард 5 3 1 1 7 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 5 9
5. Кортрейк 5 3 0 2 6 - 4 9
6. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Шарлеруа 5 1 4 0 7 - 4 7
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Мехелен 5 2 0 3 7 - 9 6
12. Серкль Брюгге 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Зульте-Варегем 5 1 2 2 7 - 10 5
14. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Синт-Трейден 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
17. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 11 3
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Беерсхот-Вильрейк 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
3. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 4 0 0
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Брюгге Нсоки Стенли 2 1
5. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 3 0
Весь список
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