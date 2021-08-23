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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
2:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Вайле
0'
1:0
3' Гол
Andreas Schjelderup
2:0
20' Пенальти
Andreas Schjelderup
21' Желтая карточка
Муколли Арбнор
2:1
59' Гол
Фагир Вахид
66'
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
1
Брунст
Александер
15
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
16
Кустович
Кевин
6
Эзатолахи
Саид
33
Hans
Hollsberg
8
Lukas
Engel
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
Нордшелланн
3-4-1-2
Вайле
3-4-1-2

Ход матча

3'
Andreas Schjelderup
1:0
20'
Andreas Schjelderup
2:0
21'
 
Муколли Арбнор
59'
2:1
Фагир Вахид
(Кустович Кевин)
65'
Leo Walta
Фрэнсис Абу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreas Schjelderup 3 (2) 0.5
2. Вилладсен Оливер 2 0.33
3. Саймон Адингра 2 0.33
4. Хансен Киан 1 0.17
5. Антман Оливер 1 (1) 0.17
6. Фресе Мартин 0 0
7. Leo Walta 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эммануилидис Димитриос 1 0.17
2. Колингер Денис 1 0.17
3. Фагир Вахид 1 0.17
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0

Карточки

Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 3 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Фрэнсис Абу 0 1
5. Тюкосен Мадс 1 0
6. Андерсен Магнус II 1 0
7. Фресе Мартин 1 0
8. Вилладсен Оливер 1 0
9. Andreas Schjelderup 1 0
10. Саймон Адингра 1 0
11. Lasso Coulibaly 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 3 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Муколли Арбнор 2 0
4. Фагир Вахид 2 0
5. Скооп Якоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нордшелланн 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Вайле 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Нордшелланн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус
Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле
Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле

Последние игры между собой

Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Вайле 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:1 Нордшелланн Товарищеские матчи Вайле 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 2:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 2:0 Вайле Кубок Нордшелланн 4:1 Вайле САС Лигаен Вайле 1:1 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 2:1 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 1:2 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Нордшелланн 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2:1 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 1:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 65'
    Leo Walta навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 65'
    Тактическая замена. Фрэнсис Абу уходит с поля и его заменяет Leo Walta
  • Фол, нарушение
    64'
    Соуза Аллан II из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Daniel Svensson пострадал.
  • 63'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 62'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 61'
    Опасность предотвращена - Лукас Энгель из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 61'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • 60'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 59'
    Кустович Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Фагир Вахид забивает с правой ноги!
  • 59'
    Отличные скиллы показывает Фагир Вахид, обводя своих соперников
  • 59'
    Кустович Кевин из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 59'
    Эзатолахи Саид делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    59'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде
  • 58'
    Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
  • 58'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 58'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 57'
    Andreas Schjelderup имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 57'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Adamo Nagalo из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku
  • 52'
    Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер держит все под контролем
  • 52'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
  • 51'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 51'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Игрок Фрэнсис Абу из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 49'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    48'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    48'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Эзатолахи Саид заработал фол
  • 47'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 47'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Офсайд
    46'
    Соуза Аллан II из команды Вайле в офсайде
  • 46'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Вайле выполняет удар от ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 47'
    Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    46'
    Муколли Арбнор из команды Вайле в офсайде
  • 46'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • Офсайд
    45'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде
  • 45'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Adamo Nagalo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 44'
    Hans Hoellsberg из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Лукас Энгель из команды Вайле подал угловой справа.
  • 44'
    Хороший удар издали нанес Фагир Вахид, но отличный сейв сделал Эдуардо Дос Сантос Хеслер. Угловой.
  • 44'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 43'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
  • 41'
    Так близко к голу! Манджрекар Джеймс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эдуардо Дос Сантос Хеслер!
  • Угловой
    41'
    Лукас Энгель из команды Вайле подал угловой справа.
  • 41'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Игрок Фагир Вахид из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 40'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Adamo Nagalo
  • 39'
    Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 37'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерсен Магнус II не смог удачно сыграть.
  • 36'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 36'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
  • 34'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Andreas Schjelderup
  • 34'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Фагир Вахид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 33'
    Jerome Opoku из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Jerome Opoku из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Lasso Coulibaly
  • 32'
    Jerome Opoku из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 32'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Вайле: 32%.
  • 30'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 30'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 29'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Андерсен Магнус II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
  • 29'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Эзатолахи Саид из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Andreas Schjelderup
  • 27'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • 27'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Adamo Nagalo из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 25'
    Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku
  • 23'
    О, нет. Из многообещающей позиции Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 23'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • Желтая карточка
    21'
    Рефери не любит споров - именно за это Муколли Арбнор сейчас получил желтую
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О О Л - Andreas Schjelderup из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Брюнст-Зеллнер прыгнул не в ту сторону.
  • 20'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Норшеланн пробьет пенальти!
  • 19'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    19'
    ПЕНАЛЬТИ - Эзатолахи Саид из команды Вайле привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд.
  • 19'
    Опасность предотвращена - Колингер Денис из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 19'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • Угловой
    18'
    Андерсен Магнус II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 17'
    Манджрекар Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • Фол, нарушение
    16'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Фрэнсис Абу пострадал.
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Травма, повреждение
    15'
    Мохаммед Диоманд возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    13'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Муколли Арбнор пострадал.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 12'
    Adamo Nagalo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Hans Hoellsberg из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • Офсайд
    10'
    Фагир Вахид из команды Вайле в офсайде
  • 9'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 9'
    Adamo Nagalo из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 9'
    Эзатолахи Саид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    7'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 7'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Фагир Вахид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • 5'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Игрок Лукас Энгель из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фагир Вахид
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Andreas Schjelderup забивает ударом с правой ноги!
  • 3'
    Манджрекар Джеймс ошибается в защите.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Andreas Schjelderup, обводя своих соперников
  • 3'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кустович Кевин из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вайле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Вайле
1.74
3.85
53.00
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Где смотреть матч Нордшелланн 2:1 Вайле онлайн




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