Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Голкипер мог бы сыграть и получше

Первый тайм

48' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Норшеланн контролирует мяч.

47' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде

45' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

45' Норшеланн начинает контратаку

45' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Adamo Nagalo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лукас Энгель из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Хороший удар издали нанес Фагир Вахид , но отличный сейв сделал Эдуардо Дос Сантос Хеслер. Угловой.

43' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

41' Так близко к голу! Манджрекар Джеймс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эдуардо Дос Сантос Хеслер!

41' Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Игрок Фагир Вахид из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Вайле

36' Норшеланн контролирует мяч.

34' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

34' Норшеланн выполняет удар от ворот.

33' Jerome Opoku из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

32' Jerome Opoku из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Андерсен Магнус II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

29' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

28' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

27' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

25' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

24' Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku

23' О, нет. Из многообещающей позиции Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

21' Рефери не любит споров - именно за это Муколли Арбнор сейчас получил желтую

20' Г О О О О О Л - Andreas Schjelderup из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Брюнст-Зеллнер прыгнул не в ту сторону.

20' После проверки VAR судья не изменил решения - Норшеланн пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Удар от ворот произведет Вайле

18' Андерсен Магнус II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Манджрекар Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

17' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

16' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

15' Норшеланн выполняет удар от ворот.

15' Фагир Вахид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Мохаммед Диоманд возвращается на поле.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Муколли Арбнор пострадал.

12' Удар от ворот произведет Вайле

12' Adamo Nagalo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

11' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

9' Удар от ворот произведет Вайле

9' Adamo Nagalo из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

9' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эзатолахи Саид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

8' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

8' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

6' Хорошую попытку сделал Фагир Вахид . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок Лукас Энгель из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Г О О О О Л - Andreas Schjelderup забивает ударом с правой ноги!

3' Отличные скиллы показывает Andreas Schjelderup , обводя своих соперников

3' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

2' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вайле начинает с центра поля