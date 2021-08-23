Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Нордшелланн
2:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Right To Dream Park
Вайле
1:0
3' ГолAndreas Schjelderup
2:0
20' ПенальтиAndreas Schjelderup
21' Желтая карточкаМуколли Арбнор
2:1
59' ГолФагир Вахид
39
Adamo
Nagalo
14
Фрэнсис
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steffen Kielstrup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
20'
21'
59'
2:1
65'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.5
|2.
|Вилладсен Оливер
|2
|0.33
|3.
|Саймон Адингра
|2
|0.33
|4.
|Хансен Киан
|1
|0.17
|5.
|Антман Оливер
|1 (1)
|0.17
|6.
|Фресе Мартин
|0
|0
|7.
|Leo Walta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.17
|2.
|Колингер Денис
|1
|0.17
|3.
|Фагир Вахид
|1
|0.17
|4.
|Скооп Якоб
|0
|0
|5.
|Ямга Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|2.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|3.
|Adamo Nagalo
|2
|0
|4.
|Фрэнсис Абу
|0
|1
|5.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|6.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|7.
|Фресе Мартин
|1
|0
|8.
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|9.
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|10.
|Саймон Адингра
|1
|0
|11.
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|3
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|3.
|Муколли Арбнор
|2
|0
|4.
|Фагир Вахид
|2
|0
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нордшелланн
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Вайле
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Нордшелланн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус
Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Копенгаген
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|4.
|Нордшелланн
|2:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Виборг
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Сённерйюск
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Нордшелланн
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Вайле
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|4
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|4.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|5.
|Виборг
|Christian Soerensen II
|3
|0