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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3485
Вайле
0'
1:0
3' Гол
Andreas Schjelderup
20' Желтая карточка
Муколли Арбнор
2:0
20' Пенальти
Andreas Schjelderup
2:1
59' Гол
Фагир Вахид
66' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
3:1
90' Гол
Антман Оливер
90'+6
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
1
Брунст
Александер
15
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
16
Кустович
Кевин
6
Эзатолахи
Саид
33
Hans
Hollsberg
8
Lukas
Engel
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
Нордшелланн
3-4-1-2
Вайле
3-4-1-2

Ход матча

3'
Andreas Schjelderup
1:0
20'
 
Муколли Арбнор
20'
Andreas Schjelderup
2:0
59'
2:1
Фагир Вахид
(Кустович Кевин)
65'
Leo Walta
Фрэнсис Абу
 
66'
 
Манджрекар Джеймс
68'
 
Хетеми Лундрим
Эзатолахи Саид
68'
 
Ямга Кевин
Кустович Кевин
74'
Саймон Адингра
Свенссон Даниэль
 
74'
Фресе Мартин
Lasso Coulibaly
 
74'
Антман Оливер
Диоманде Мохаммед
 
74'
 
Давидсен Вильормур
Муколли Арбнор
79'
Воледзи Максвелл
Хансен Киан
 
85'
 
Эммануилидис Димитриос
Опоку Джером
90'
Антман Оливер
(Саймон Адингра)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreas Schjelderup 3 (2) 0.5
2. Саймон Адингра 2 0.33
3. Вилладсен Оливер 2 0.33
4. Антман Оливер 2 (1) 0.33
5. Хансен Киан 1 0.17
6. Фресе Мартин 0 0
7. Leo Walta 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагир Вахид 2 0.33
2. Эммануилидис Димитриос 1 0.17
3. Колингер Денис 1 0.17
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0
6. Кустович Кевин 0 0

Карточки

Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 3 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Фрэнсис Абу 0 1
5. Тюкосен Мадс 1 0
6. Андерсен Магнус II 1 0
7. Фресе Мартин 1 0
8. Вилладсен Оливер 1 0
9. Andreas Schjelderup 1 0
10. Саймон Адингра 1 0
11. Lasso Coulibaly 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 3 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Муколли Арбнор 2 0
4. Фагир Вахид 2 0
5. Скооп Якоб 1 0
6. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нордшелланн 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Вайле 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0

Предыдущие игры

Нордшелланн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус
Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле
Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле

Последние игры между собой

Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Вайле 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:1 Нордшелланн Товарищеские матчи Вайле 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 2:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 2:0 Вайле Кубок Нордшелланн 4:1 Вайле САС Лигаен Вайле 1:1 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Ольборг 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
4. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Вайле: 41%.
  • 95'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Саймон Адингра пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
  • 95'
    Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Антман Оливер должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв
  • 95'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • Офсайд
    94'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
  • 94'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 94'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Манджрекар Джеймс делает длинную передачу вперед
  • 93'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Саймон Адингра сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!
  • 92'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 92'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3485 болельщиков
  • 91'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Вайле: 41%.
  • 91'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хетеми Лундрим из команды Вайле.
  • 90'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 90'
    Манджрекар Джеймс ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Антман Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 89'
    Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 89'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Вайле: 40%.
  • 86'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Соуза Аллан II из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 86'
    Эммануилидис Димитриос из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 86'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Jerome Opoku уходит с поля и его заменяет Эммануилидис Димитриос
  • 85'
    Фагир Вахид из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Лукас Энгель из команды Вайле пасует в штрафную, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер выходит и ловит мяч.
  • 84'
    Фагир Вахид из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 84'
    Лукас Энгель из команды Вайле получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Эдуардо Дос Сантос Хеслер все предвидел и спас команду!
  • 83'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 82'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 82'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
  • 81'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Jerome Opoku из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 81'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер, обводя своих соперников
  • 80'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 79'
    Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Воледзи Максвелл
  • 78'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Соуза Аллан II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
  • 76'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 76'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Опасность предотвращена - Adamo Nagalo из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 75'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 75'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Тактическая замена. Муколли Арбнор уходит с поля и его заменяет Давидсен Вильормур
  • 74'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
  • 74'
    Тактическая замена. Lasso Coulibaly уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
  • 74'
    Daniel Svensson получил травму и заменен. Саймон Адингра выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    73'
    Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Svensson получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    73'
    Daniel Svensson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Соуза Аллан II пострадал.
  • 72'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал случится голу! Ямга Кевин должен был забивать, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер сделал отличный сейв
  • 72'
    Отличные скиллы показывает Ямга Кевин, обводя своих соперников
  • 72'
    Ямга Кевин из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 71'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
  • 71'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Кустович Кевин уходит с поля и его заменяет Ямга Кевин
  • 68'
    Тактическая замена. Эзатолахи Саид уходит с поля и его заменяет Хетеми Лундрим
  • 67'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 67'
    Какой промах! Andreas Schjelderup имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 67'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • 66'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
  • Желтая карточка
    66'
    Манджрекар Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Манджрекар Джеймс из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Lasso Coulibaly
  • 66'
    Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 65'
    Leo Walta навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 65'
    Тактическая замена. Фрэнсис Абу уходит с поля и его заменяет Leo Walta
  • Фол, нарушение
    64'
    Соуза Аллан II из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Daniel Svensson пострадал.
  • 63'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 62'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 61'
    Опасность предотвращена - Лукас Энгель из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 61'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • 60'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 59'
    Кустович Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Фагир Вахид забивает с правой ноги!
  • 59'
    Отличные скиллы показывает Фагир Вахид, обводя своих соперников
  • 59'
    Кустович Кевин из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 59'
    Эзатолахи Саид делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    59'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде
  • 58'
    Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
  • 58'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 58'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 57'
    Andreas Schjelderup имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 57'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Adamo Nagalo из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku
  • 52'
    Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер держит все под контролем
  • 52'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
  • 51'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 51'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Игрок Фрэнсис Абу из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 49'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    48'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    48'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Эзатолахи Саид заработал фол
  • 47'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 47'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Офсайд
    46'
    Соуза Аллан II из команды Вайле в офсайде
  • 46'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Вайле выполняет удар от ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • 47'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 47'
    Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    46'
    Муколли Арбнор из команды Вайле в офсайде
  • 46'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • Офсайд
    45'
    Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде
  • 45'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Adamo Nagalo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Лукас Энгель из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 44'
    Hans Hoellsberg из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Лукас Энгель из команды Вайле подал угловой справа.
  • 44'
    Хороший удар издали нанес Фагир Вахид, но отличный сейв сделал Эдуардо Дос Сантос Хеслер. Угловой.
  • 44'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 43'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Соуза Аллан II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
  • 41'
    Так близко к голу! Манджрекар Джеймс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эдуардо Дос Сантос Хеслер!
  • Угловой
    41'
    Лукас Энгель из команды Вайле подал угловой справа.
  • 41'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Игрок Фагир Вахид из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 40'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Adamo Nagalo
  • 39'
    Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 37'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 37'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерсен Магнус II не смог удачно сыграть.
  • 36'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 36'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
  • 34'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Andreas Schjelderup
  • 34'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Фагир Вахид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 33'
    Jerome Opoku из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Jerome Opoku из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Lasso Coulibaly
  • 32'
    Jerome Opoku из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 32'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Вайле: 32%.
  • 30'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 30'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 29'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Андерсен Магнус II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
  • 29'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Эзатолахи Саид из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Andreas Schjelderup
  • 27'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • 27'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Adamo Nagalo из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 25'
    Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku
  • 23'
    О, нет. Из многообещающей позиции Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 23'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Вайле: 34%.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О О Л - Andreas Schjelderup из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Брюнст-Зеллнер прыгнул не в ту сторону.
  • Желтая карточка
    20'
    Рефери не любит споров - именно за это Муколли Арбнор сейчас получил желтую
  • 20'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Норшеланн пробьет пенальти!
  • 19'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    19'
    ПЕНАЛЬТИ - Эзатолахи Саид из команды Вайле привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд.
  • 19'
    Опасность предотвращена - Колингер Денис из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 19'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • Угловой
    18'
    Андерсен Магнус II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 17'
    Манджрекар Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Муколли Арбнор из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • Фол, нарушение
    16'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Фрэнсис Абу пострадал.
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Травма, повреждение
    15'
    Мохаммед Диоманд возвращается на поле.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    13'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Муколли Арбнор пострадал.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 12'
    Adamo Nagalo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Hans Hoellsberg из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • Офсайд
    10'
    Фагир Вахид из команды Вайле в офсайде
  • 9'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 9'
    Adamo Nagalo из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 9'
    Эзатолахи Саид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 8'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    7'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 7'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Фагир Вахид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
  • 5'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Игрок Лукас Энгель из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Манджрекар Джеймс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фагир Вахид
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Andreas Schjelderup забивает ударом с правой ноги!
  • 3'
    Манджрекар Джеймс ошибается в защите.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Andreas Schjelderup, обводя своих соперников
  • 3'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кустович Кевин из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вайле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 3:1 Вайле онлайн




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