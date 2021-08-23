Второй тайм

96' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Саймон Адингра пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

95' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Антман Оливер должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

95' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный кросс...

94' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

94' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

92' Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!

92' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

92' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает пас партнеру.

91' Сегодняшная посещаемость составляет 3485 болельщиков

91' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хетеми Лундрим из команды Вайле

90' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

89' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн делает пас партнеру.

89' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

88' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Норшеланн выполняет удар от ворот.

86' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Jerome Opoku уходит с поля и его заменяет Эммануилидис Димитриос

84' Лукас Энгель из команды Вайле пасует в штрафную, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер выходит и ловит мяч.

84' Лукас Энгель из команды Вайле получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Эдуардо Дос Сантос Хеслер все предвидел и спас команду!

83' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

83' Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

82' Гости сейчас реально начинают давить соперника

82' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Jerome Opoku из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

81' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

81' Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер , обводя своих соперников

80' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Норшеланн выполняет удар от ворот.

76' Фагир Вахид из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Норшеланн выполняет удар от ворот.

76' Опасность предотвращена - Adamo Nagalo из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

75' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

75' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Антман Оливер

74' Daniel Svensson получил травму и заменен. Саймон Адингра выходит на поле.

73' Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Svensson получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Daniel Svensson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Daniel Svensson из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Соуза Аллан II пострадал.

72' Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал случится голу! Ямга Кевин должен был забивать, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер сделал отличный сейв

72' Отличные скиллы показывает Ямга Кевин , обводя своих соперников

71' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Вайле

67' Какой промах! Andreas Schjelderup имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

67' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн делает отличный кросс...

66' Манджрекар Джеймс получил желтую карточку от судьи

66' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Голкипер мог бы сыграть и получше

65' Leo Walta навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

62' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

60' Норшеланн выполняет удар от ворот.

60' Эзатолахи Саид из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Г О О О О Л - Фагир Вахид забивает с правой ноги!

59' Отличные скиллы показывает Фагир Вахид , обводя своих соперников

59' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде

58' Удар от ворот произведет Вайле

58' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Andreas Schjelderup имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

57' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

56' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

54' Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jerome Opoku

52' Фагир Вахид пробует нанести удар издали, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер держит все под контролем

51' Норшеланн начинает контратаку

51' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

50' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок Фрэнсис Абу из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Вайле

47' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Вайле выполняет удар от ворот.