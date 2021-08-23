Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Лестер
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|1
|1
|2.
|Бенрахма Саид
|1
|1
|3.
|Крессуэлл Арон
|1
|1
|4.
|Соучек Томаш
|1
|1
|5.
|Форнальс Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|1
|1
|2.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Варди Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Лестер
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм
Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер
Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Ингс Дэнни
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Лестер
Исход игры
Вест Хэм
20.7% (29)
Ничья
49.3% (69)
Лестер
30% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
87.41% (118)
Нет
12.59% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:2 Лестер
22.1% (31)
2:1 Вест Хэм
11.4% (16)
2:2 Ничья
9.3% (13)
1:0 Вест Хэм
5% (7)
0:1 Лестер
4.3% (6)
3:2 Вест Хэм
2.1% (3)
2:0 Вест Хэм
1.4% (2)
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