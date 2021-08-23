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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Вест Хэм
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 1 1
2. Бенрахма Саид 1 1
3. Крессуэлл Арон 1 1
4. Соучек Томаш 1 1
5. Форнальс Пабло 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 1 1
2. Рикарду Перейра II 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
Лестер
# Игрок      
1. Варди Джейми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0
 Лестер 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм
Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер
Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм 3:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига
Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
3. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
4. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 2 0 0
5. Астон Вилла Ингс Дэнни 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
4. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Вест Хэм 20.7% (29)
X 49.3% (69)
Лестер 30% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Лестер
2.56
3.60
2.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вест Хэм - Лестер онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм - Лестер

Исход игры
Вест Хэм
20.7% (29)
Ничья
49.3% (69)
Лестер
30% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
87.41% (118)
Нет
12.59% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:2 Лестер
22.1% (31)
2:1 Вест Хэм
11.4% (16)
2:2 Ничья
9.3% (13)
1:0 Вест Хэм
5% (7)
0:1 Лестер
4.3% (6)
3:2 Вест Хэм
2.1% (3)
2:0 Вест Хэм
1.4% (2)
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