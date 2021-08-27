Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Норшеланн выполняет удар от ворот.

44' Андреасен Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Альманн Якоб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

42' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Норшеланн выполняет удар от ворот.

39' Норшеланн контролирует мяч.

38' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Норшеланн пытается что-то создать.

35' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Андреасен Лука

34' Норшеланн контролирует мяч.

33' Норшеланн контролирует мяч.

33' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

32' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

30' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

30' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Норшеланн контролирует мяч.

26' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе

24' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ольборг выполняет удар от ворот.

22' Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Назначен штрафной. Пострадал Эдуардо Дос Сантос Хеслер, его свалил Макарич Милан

16' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ольборг выполняет удар от ворот.

15' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

13' Паллесен Кристоффер нанес удар, мяч был парирован, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер не удержал его в руках.

13' Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер сделал отличный сейв

12' Плохо сыграл Adamo Nagalo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Ольборг выполняет удар от ворот.

11' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

11' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Andreas Schjelderup из команды Норшеланн подал угловой слева.

11' Lasso Coulibaly имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

10' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Вилладсен Оливер должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

10' Опасность! Andreas Schjelderup из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

10' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Норшеланн выполняет удар от ворот.

8' Андреасен Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Норшеланн контролирует мяч.

6' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

4' Ольборг выполняет удар от ворот.

4' Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали

2' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн забивает головой!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ольборг начинает с центра поля