Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Ольборг
1:1
Перерыв
Стадион: Aalborg Portland Park
Нордшелланн
0:1
1' ГолДиоманде Мохаммед
1:1
13' ГолТеландер Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Месик ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
13'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|2
|0.29
|2.
|Андреасен Лука
|1
|0.14
|3.
|Куск Каспер
|1
|0.14
|4.
|Теландер Расмус
|1
|0.14
|5.
|Макарич Милан
|1
|0.14
|6.
|Росс Матиас
|1
|0.14
|7.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.43
|2.
|Саймон Адингра
|2
|0.29
|3.
|Вилладсен Оливер
|2
|0.29
|4.
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.29
|5.
|Хансен Киан
|1
|0.14
|6.
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.14
|7.
|Фресе Мартин
|0
|0
|8.
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альманн Якоб
|2
|0
|2.
|Теландер Расмус
|2
|0
|3.
|Феррейра Педру
|2
|0
|4.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|5.
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|6.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|7.
|Frederik Boersting
|1
|0
|8.
|Росс Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|2.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|3.
|Adamo Nagalo
|2
|0
|4.
|Фрэнсис Абу
|0
|1
|5.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|6.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|7.
|Фресе Мартин
|1
|0
|8.
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|9.
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|10.
|Саймон Адингра
|1
|0
|11.
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Нордшелланн
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг
Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг
Нордшелланн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нордшелланн 3:1 Вайле Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн
Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ольборг 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Копенгаген
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|4.
|Нордшелланн
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Ольборг
|1:1
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Виборг
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Сённерйюск
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Нордшелланн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ольборг
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Нордшелланн
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ольборг
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|4
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|4.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|5.
|Виборг
|Christian Soerensen II
|3
|0