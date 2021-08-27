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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
1:1
Перерыв

Стадион:
Нордшелланн
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
Ольборг
3-4-1-2
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

1'
0:1
Диоманде Мохаммед
13'
Теландер Расмус
(Андреасен Лука)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.29
2. Андреасен Лука 1 0.14
3. Куск Каспер 1 0.14
4. Теландер Расмус 1 0.14
5. Макарич Милан 1 0.14
6. Росс Матиас 1 0.14
7. Паллесен Кристоффер 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreas Schjelderup 3 (2) 0.43
2. Саймон Адингра 2 0.29
3. Вилладсен Оливер 2 0.29
4. Антман Оливер 2 (1) 0.29
5. Хансен Киан 1 0.14
6. Диоманде Мохаммед 1 0.14
7. Фресе Мартин 0 0
8. Leo Walta 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Альманн Якоб 2 0
2. Теландер Расмус 2 0
3. Феррейра Педру 2 0
4. Кристенсен Магнус 2 0
5. Хёйхольт Мальте 2 0
6. Паллесен Кристоффер 1 0
7. Frederik Boersting 1 0
8. Росс Матиас 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 3 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Фрэнсис Абу 0 1
5. Тюкосен Мадс 1 0
6. Андерсен Магнус II 1 0
7. Фресе Мартин 1 0
8. Вилладсен Оливер 1 0
9. Andreas Schjelderup 1 0
10. Саймон Адингра 1 0
11. Lasso Coulibaly 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Нордшелланн 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг
Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг
Нордшелланн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нордшелланн 3:1 Вайле Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн
Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Нордшелланн 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:4 Нордшелланн Суперлига Дании
Ольборг 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Копенгаген 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Раннерс 6 4 2 0 9 - 4 14
4. Нордшелланн 1:1 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Ольборг 1:1 7 2 4 1 7 - 5 10
6. Силькеборг 6 1 4 1 5 - 5 7
7. Виборг 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 6 1 1 4 1 - 7 4
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Нордшелланн 1:1 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ольборг 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Нордшелланн 1:1 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ольборг 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Копенгаген 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 4 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
4. Брондбю Уре Микаэль 3 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Копенгаген Зека Карлос 3 0
2. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
3. Орхус Поульсен Николай 3 0
4. Вайле Колингер Денис 3 0
5. Виборг Christian Soerensen II 3 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Ольборг: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ольборг: 45%, Норшеланн: 55%.
  • Офсайд
    45'
    Макарич Милан из команды Ольборг в офсайде
  • 44'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Андреасен Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Adamo Nagalo из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андреасен Лука
  • 43'
    Альманн Якоб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 42'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 41'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 40'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Контроль мяча: Ольборг: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 39'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ольборг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Феррейра Педру
  • Фол, нарушение
    37'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Паллесен Кристоффер.
  • 36'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Андреасен Лука.
  • 35'
    Контроль мяча: Ольборг: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 34'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 33'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 33'
    Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 32'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 31'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ольборг: 48%, Норшеланн: 52%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 27'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 26'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 26'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Ольборг: 58%, Норшеланн: 42%.
  • 24'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Макарич Милан
  • 23'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 23'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    21'
    Феррейра Педру из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Фрэнсис Абу пострадал.
  • 21'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ольборг: 57%, Норшеланн: 43%.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 19'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг в офсайде
  • 18'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 17'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Назначен штрафной. Пострадал Эдуардо Дос Сантос Хеслер, его свалил Макарич Милан.
  • 16'
    Андреасен Лука из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ольборг: 58%, Норшеланн: 42%.
  • Угловой
    14'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 13'
    Андреасен Лука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    ГОООООЛ - Теландер Расмус Ольборг забивает ударом головой
  • Угловой
    13'
    Андреасен Лука из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 13'
    Паллесен Кристоффер нанес удар, мяч был парирован, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер не удержал его в руках.
  • 13'
    Эдуардо Дос Сантос Хеслер не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер сделал отличный сейв
  • 13'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 12'
    Плохо сыграл Adamo Nagalo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 12'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    11'
    Андреасен Лука из команды Ольборг в офсайде
  • 11'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 11'
    Lasso Coulibaly имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 10'
    Джейкоб Ринн не дал случится голу! Вилладсен Оливер должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв
  • 10'
    Опасность! Andreas Schjelderup из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Контроль мяча: Ольборг: 64%, Норшеланн: 36%.
  • 10'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 8'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Андреасен Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Безумный фол. Хансен Киан грубо играет против соперника. Пострадал Андреасен Лука
  • 6'
    Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ольборг: 50%, Норшеланн: 50%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Макарич Милан
  • Фол, нарушение
    4'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Росс Матиас пострадал.
  • 4'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 2'
    Паллесен Кристоффер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн забивает головой!
  • 1'
    Ринне Якоб ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ольборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Нордшелланн
2.20
3.55
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 1:1 Нордшелланн онлайн




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