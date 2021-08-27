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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
2:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Мехелен
0'
0:1
14' Гол
Сторм Никола
0:2
20' Гол
Сторм Никола
42' Желтая карточка
Бадамоси Мохамед
42' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
56' Желтая карточка
Схоофс Роб
1:2
58' Гол
Д'Эне Кристоф
66' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
75' Желтая карточка
Бейкер Лукас
77'
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
26
Вандандриш
Кевин
11
Mathias
Fixelles
10
Селемани
Фаиз
9
Шевалье
Тедди
19
Бадамоси
Мохамед
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Кортрейк
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селемани Фаиз 3 (1) 0.5
2. Шевалье Тедди 2 0.33
3. Д'Эне Кристоф 1 0.17
4. Гейе Папе Хабиб 1 0.17
5. Ружо Лукас 0 0
6. Палаверса Анте 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сторм Никола 3 0.5
2. Дрёйф Ферди 2 0.33
3. Кейперс Уго 1 0.17
4. Швед Марьян 1 0.17
5. Vinicius de Souza Costa 1 0.17
6. Хайреманс Джеффри 0 0
7. Схоофс Роб 0 0
8. Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Ружо Лукас 4 0
2. Палаверса Анте 3 0
3. Дерейк Тимоти 2 0
4. Сейнсбери Трент 2 0
5. Вандандриш Кевин 2 0
6. Mathias Fixelles 0 1
7. Шевалье Тедди 1 0
8. Д'Эне Кристоф 1 0
9. Селемани Фаиз 1 0
10. Марлос Морено 1 0
11. Илич Марко 1 0
12. Радованович Александар 1 0
13. Гейе Папе Хабиб 1 0
14. Бадамоси Мохамед 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 3 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Vinicius de Souza Costa 2 0
4. Энгвалль Густав 1 0
5. Швед Марьян 1 0
6. Бато Шелдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Мехелен 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк
Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен
Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Кортрейк 1:4 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Мехелен 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 3:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 2:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 3 2 0 12 - 6 11
2. Брюгге 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Стандард 5 3 1 1 7 - 7 10
4. Кортрейк 2:2 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Шарлеруа 5 1 4 0 7 - 4 7
10. Мехелен 2:2 6 2 1 3 9 - 11 7
11. Серен Юнайтед 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Серкль Брюгге 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Зульте-Варегем 5 1 2 2 7 - 10 5
14. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Синт-Трейден 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
17. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 11 3
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Мехелен 2:2 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кортрейк 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
9. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Серкль Брюгге 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Кортрейк 2:2 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Беерсхот-Вильрейк 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Мехелен 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
3. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 4 0 0
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Брюгге Нсоки Стенли 2 1
5. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Бадамоси Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Сторм Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Сторм Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Мехелен
26.00
8.50
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 2:2 Мехелен онлайн




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