Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Кортрейк
2:2
Второй тайм: 77'
Стадион: Гульденспоренстадион
Мехелен
0:1
14' ГолСторм Никола
0:2
20' ГолСторм Никола
42' Желтая карточкаБадамоси Мохамед
42' Желтая карточкаВандандриш Кевин
56' Желтая карточкаСхоофс Роб
1:2
58' ГолД'Эне Кристоф
66' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
75' Желтая карточкаБейкер Лукас
31
Илич
Марко
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
14'
0:1
20'
0:2
42'
42'
56'
58'
1:2
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селемани Фаиз
|3 (1)
|0.5
|2.
|Шевалье Тедди
|2
|0.33
|3.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.17
|4.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.17
|5.
|Ружо Лукас
|0
|0
|6.
|Палаверса Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сторм Никола
|3
|0.5
|2.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|3.
|Кейперс Уго
|1
|0.17
|4.
|Швед Марьян
|1
|0.17
|5.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.17
|6.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|7.
|Схоофс Роб
|0
|0
|8.
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Палаверса Анте
|3
|0
|3.
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|4.
|Сейнсбери Трент
|2
|0
|5.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|6.
|Mathias Fixelles
|0
|1
|7.
|Шевалье Тедди
|1
|0
|8.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|9.
|Селемани Фаиз
|1
|0
|10.
|Марлос Морено
|1
|0
|11.
|Илич Марко
|1
|0
|12.
|Радованович Александар
|1
|0
|13.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0
|14.
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|3
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|4.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|5.
|Швед Марьян
|1
|0
|6.
|Бато Шелдон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|Мехелен
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =2 -9Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк
Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен
Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Мехелен 3:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 2:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Кортрейк
|2:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Шарлеруа
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|2:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|11.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Мехелен
|2:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кортрейк
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Кортрейк
|2:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Мехелен
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|4
|0
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|3
|0