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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0' 4'
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
13
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
73
Шкурин
Илья
33
Маханьков
Владимир
35
Золотов
Николай
99
Задоя
Евгений
5
Петров
Кирилл
22
Павловец
Александр
15
Черноморец
Александр
20
Чурко
Вячеслав
14
Милько
Вадим
18
Костишин
Денис
9
Кариока
Силва
49
Сичинава
Ника
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 4 0.8
2. Цыганков Виктор 2 (2) 0.4
3. Тымчик Александр 1 0.2
4. Рамирес Эрик 1 0.2
5. Гармаш Денис 1 0.2
6. Попов Денис II 1 0.2
7. Сирота Александр 1 0.2
8. Караваев Александр 0 0
9. Шапаренко Николай 0 0
10. Андриевский Александр 0 0
11. Миколенко Виталий 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новак Евгений 1 0.25
2. Костишин Денис 1 0.25
3. Ильин Олег 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 3 0
2. Буяльский Виталий 2 0
3. Сидорчук Сергей 1 0
4. Гармаш Денис 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
6. Тымчик Александр 1 0
7. Забарный Илья 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Сичинава Ника 3 0
2. Ром Матия 1 1
3. Кариока Силва 2 0
4. Милько Вадим 1 0
5. Богданов Андрей 1 0
6. Гавриш Виталий 1 0
7. Павловец Александр 1 0
8. Костишин Денис 1 0
9. Данфа Мамаду 1 0
10. Ильин Олег 1 0
11. Нгамба Альваро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 0 18.18% (2)
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай
Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Кубок Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
10. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 0 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Александрия Бабогло Владислав 4 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
4. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
5. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Активнее пока что играют футболисты киевского коллектива. По-другому и быть не могло. Как мне кажется, сегодня борьбы в матче будет не так много.
  • 3'
    Де Пена врывался в штрафную соперника и выполнял передачу в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров в тот самым момент не оказалось.
  • 2'
    Футболисты "Динамо" вышли сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Колоса" предстали в черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала тем временем встреча в Киева. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Александр Омельченко (Донецк, Украина);
    Ассистент: Ярослав Трехлиб (Днепр, Украина);
    Ассистент: Владимир Жарый (Павлоград, Украина);
    Резервный: Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к украинскому футболу. В рамках поединка 6-го тура чемпионата Украины сойдутся лицом к лицу киевское «Динамо» и «Колос».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • Прогнозы 131
    Динамо Киев 98.5% (129)
    X 0.8% (1)
    Колос Ковалёвка 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Колос Ковалёвка
    1.27
    6.40
    12.50
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Динамо Киев
98.5% (131)
Ничья
0.8% (1)
Колос Ковалёвка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.17% (50)
Меньше
61.83% (81)
Обе команды забьют
Да
22.14% (29)
Нет
77.86% (102)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
54.1% (72)
2:1 Динамо Киев
12% (16)
3:0 Динамо Киев
11.3% (15)
3:1 Динамо Киев
6.8% (9)
1:0 Динамо Киев
6.8% (9)
4:0 Динамо Киев
4.5% (6)
4:1 Динамо Киев
1.5% (2)
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