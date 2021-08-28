Первый тайм

4' Активнее пока что играют футболисты киевского коллектива. По-другому и быть не могло. Как мне кажется, сегодня борьбы в матче будет не так много.

3' Де Пена врывался в штрафную соперника и выполнял передачу в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров в тот самым момент не оказалось.

2' Футболисты "Динамо" вышли сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Колоса" предстали в черном обмундировании.