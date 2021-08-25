Англия: Премьер-лига 2021-2022
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Брентфорд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|1
|2.
|Макгинн Джон
|1
|0.5
|3.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.5
|4.
|Мингс Тайрон
|0
|0
|5.
|Бэйли Леон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Каньос Серхи
|1
|0.5
|3.
|Пиннок Итан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Брентфорд
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|0
|2
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|4.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Лестер
|Перес Айосе
|0
|1
|4.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
Прогнозы на матч Астон Вилла - Брентфорд
Исход игры
Астон Вилла
95.1% (39)
Ничья
2.4% (1)
Брентфорд
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
46.3% (19)
1:0 Астон Вилла
24.4% (10)
2:0 Астон Вилла
19.5% (8)
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