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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Брентфорд

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 1
2. Макгинн Джон 1 0.5
3. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.5
4. Мингс Тайрон 0 0
5. Бэйли Леон 0 0
Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Норгор Кристиан 1 0.5
2. Каньос Серхи 1 0.5
3. Пиннок Итан 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мартинес Эмилиано 1 0
2. Мингс Тайрон 1 0
3. Буэндия Эмилиано 1 0
4. Соарес Дуглас 1 0
Брентфорд
# Игрок      
1. Норгор Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Брентфорд 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Брентфорд
Брентфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Брентфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лестер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 0 2
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
4. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
5. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Лестер Перес Айосе 0 1
4. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
5. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Астон Вилла 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Брентфорд 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Брентфорд
    2.05
    3.76
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Брентфорд

    Исход игры
    Астон Вилла
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Брентфорд
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    46.3% (19)
    1:0 Астон Вилла
    24.4% (10)
    2:0 Астон Вилла
    19.5% (8)
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