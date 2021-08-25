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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 1 0.5
2. Тилеманс Юри 1 0.5
3. Рикарду Перейра II 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Перес Айосе 0 1
2. Варди Джейми 1 0
3. Рикарду Перейра II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 0 0 0 0 0 0
 Лестер 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич
Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал
КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Норвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Норвич 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Норвич Премьер-лига Лестер 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Лестер Премьер-лига
Норвич 1:2 Лестер Кубок Лестер 2:3 Норвич Норвич 4:3 Лестер Лестер 4:0 Норвич Норвич 0:0 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лестер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 0 2
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
4. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
5. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Лестер Перес Айосе 0 1
4. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
5. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Норвич 4.7% (2)
    X 11.6% (5)
    Лестер 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Лестер
    4.74
    3.75
    1.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвич - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Лестер

    Исход игры
    Норвич
    4.7% (2)
    Ничья
    11.6% (5)
    Лестер
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    44.2% (19)
    0:2 Лестер
    18.6% (8)
    0:1 Лестер
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    1:3 Лестер
    4.7% (2)
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