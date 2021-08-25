Англия: Премьер-лига 2021-2022
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|1
|0.5
|2.
|Тилеманс Юри
|1
|0.5
|3.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Айосе
|0
|1
|2.
|Варди Джейми
|1
|0
|3.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лестер
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +12 =3 -5Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич
Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал
КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Норвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|0
|2
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|4.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Лестер
|Перес Айосе
|0
|1
|4.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
Прогнозы на матч Норвич - Лестер
Исход игры
Норвич
4.7% (2)
Ничья
11.6% (5)
Лестер
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
1:2 Лестер
44.2% (19)
0:2 Лестер
18.6% (8)
0:1 Лестер
16.3% (7)
1:1 Ничья
11.6% (5)
1:3 Лестер
4.7% (2)
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