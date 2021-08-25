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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 1 0.5
2. Мёрфи Джейкоб 1 0.5
3. Ритчи Мэтт 0 0
4. Сен-Максимен Аллан 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армстронг Адам 1 0.5
2. Адамс Че 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Шелви Джонджо 1 0
2. Уилсон Каллум 1 0
3. Шёр Фабиан 1 0
4. Хэйден Айзак 1 0
5. Мёрфи Джейкоб 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Стивенс Джек 1 0
2. Дженепо Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Саутгемптон 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич
Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б
Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лестер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 0 2
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
4. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
5. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Лестер Перес Айосе 0 1
4. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
5. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ньюкасл 50% (21)
    X 45.2% (19)
    Саутгемптон 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Саутгемптон
    2.70
    3.70
    2.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    50% (21)
    Ничья
    45.2% (19)
    Саутгемптон
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.19% (11)
    Меньше
    73.81% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.2% (19)
    1:0 Ньюкасл
    23.8% (10)
    2:1 Ньюкасл
    19% (8)
    3:2 Ньюкасл
    4.8% (2)
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