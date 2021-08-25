Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|1
|0.5
|2.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.5
|3.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|4.
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армстронг Адам
|1
|0.5
|2.
|Адамс Че
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шелви Джонджо
|1
|0
|2.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|1
|0
|4.
|Хэйден Айзак
|1
|0
|5.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Джек
|1
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Саутгемптон
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич
Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б
Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|0
|2
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|4.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Лестер
|Перес Айосе
|0
|1
|4.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон
Исход игры
Ньюкасл
50% (21)
Ничья
45.2% (19)
Саутгемптон
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (11)
Меньше
73.81% (31)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.2% (19)
1:0 Ньюкасл
23.8% (10)
2:1 Ньюкасл
19% (8)
3:2 Ньюкасл
4.8% (2)
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