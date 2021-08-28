Украина: Премьер-лига 2021-2022
Металлист-1925
1:2
Конец матча
Стадион: Металлист
Днепр-1
15' Желтая карточкаГолодюк Олег
22' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
1:0
36' ГолМарлисон
50' Желтая карточкаДубинчак Владислав
57' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
68' Желтая карточкаКоваленко Максим
1:1
69' ПенальтиЧуже Марио
90' Желтая карточкаФабиньо Энрике
1:2
90' ГолФерейра Фабрисио
32
Голодюк
Олег
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
15'
36'
1:0
57'
68'
69'
1:1
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.33
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0.17
|3.
|Марлисон
|1
|0.17
|4.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.17
|5.
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|6.
|Протасов Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|0.67
|2.
|Назаренко Александр
|2
|0.33
|3.
|Чуже Марио
|1 (1)
|0.17
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0.17
|5.
|Игнатенко Даниил
|1
|0.17
|6.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.17
|7.
|Ферейра Фабрисио
|1
|0.17
|8.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|9.
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Голодюк Олег
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|3.
|Западня Артур
|2
|0
|4.
|Ременюк Андрей
|2
|0
|5.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|6.
|Савин Антон
|1
|0
|7.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|8.
|Задерака Максим
|1
|0
|9.
|Шершень Михаил
|1
|0
|10.
|Батюшин Юрий
|1
|0
|11.
|Коваленко Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|2
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|4.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|5.
|Назаренко Александр
|2
|0
|6.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|7.
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|8.
|Довбик Артём
|1
|0
|9.
|Кравченко Никита
|1
|0
|10.
|Когут Игорь
|1
|0
|11.
|Джурасек Невен
|1
|0
|12.
|Батагов Арсений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Металлист-1925
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|Днепр-1
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1
Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Металлист-1925: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|4.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|5.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|2
|1
Прогнозы на матч Металлист-1925 1:2 Днепр-1
Исход игры
Металлист-1925
18.3% (24)
Ничья
19.8% (26)
Днепр-1
61.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
55.04% (71)
Меньше
44.96% (58)
Обе команды забьют
Да
71.32% (92)
Нет
28.68% (37)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
44.3% (58)
1:1 Ничья
16.8% (22)
0:1 Днепр-1
13.7% (18)
1:0 Металлист-1925
8.4% (11)
2:1 Металлист-1925
7.6% (10)
0:2 Днепр-1
2.3% (3)
2:0 Металлист-1925
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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