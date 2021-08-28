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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
1:2
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
15' Желтая карточка
Голодюк Олег
22' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
1:0
36' Гол
Марлисон
50' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
57' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
68' Желтая карточка
Коваленко Максим
1:1
69' Пенальти
Чуже Марио
90' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
1:2
90' Гол
Ферейра Фабрисио
90'+9
25
Коваленко
Максим
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
88
Крыськив
Дмитрий
32
Голодюк
Олег
22
Дмитренко
Владислав
33
Марлисон
12
Кожокару
Валентин
24
Лучкевич
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
97
Игнатенко
Даниил
20
Ди
Франко
Франсиско
9
Гуцуляк
Алексей
8
Когут
Игорь
29
Назаренко
Александр
31
Русин
Назарий
Металлист-1925
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.33
2. Голодюк Олег 1 0.17
3. Марлисон 1 0.17
4. Крыськив Дмитрий 1 0.17
5. Фабиньо Энрике 0 0
6. Протасов Евгений 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 0.67
2. Назаренко Александр 2 0.33
3. Чуже Марио 1 (1) 0.17
4. Адамюк Владимир 1 0.17
5. Игнатенко Даниил 1 0.17
6. Пихалёнок Александр 1 0.17
7. Ферейра Фабрисио 1 0.17
8. Лучкевич Валерий 0 0
9. Кравченко Никита 0 0

Карточки

Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 2 0
2. Фабиньо Энрике 2 0
3. Западня Артур 2 0
4. Ременюк Андрей 2 0
5. Сидоренко Денис 1 0
6. Савин Антон 1 0
7. Ткачук Евгений 1 0
8. Задерака Максим 1 0
9. Шершень Михаил 1 0
10. Батюшин Юрий 1 0
11. Коваленко Максим 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 2 1
2. Ди Франко Франсиско 2 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Дубинчак Владислав 2 0
5. Назаренко Александр 2 0
6. Адамюк Владимир 1 0
7. Игнатенко Даниил 1 0
8. Довбик Артём 1 0
9. Кравченко Никита 1 0
10. Когут Игорь 1 0
11. Джурасек Невен 1 0
12. Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Металлист-1925 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Днепр-1 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Металлист-1925 Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1
Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Металлист-1925: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Первый дивизион Днепр-1 0:2 Металлист-1925 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
10. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 0 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Александрия Бабогло Владислав 4 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
4. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
5. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Марлисон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Голодюк Олег получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 131
Металлист-1925 18.3% (24)
X 19.8% (26)
Днепр-1 61.8% (81)
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Где смотреть матч Металлист-1925 1:2 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 1:2 Днепр-1

Исход игры
Металлист-1925
18.3% (24)
Ничья
19.8% (26)
Днепр-1
61.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
55.04% (71)
Меньше
44.96% (58)
Обе команды забьют
Да
71.32% (92)
Нет
28.68% (37)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
44.3% (58)
1:1 Ничья
16.8% (22)
0:1 Днепр-1
13.7% (18)
1:0 Металлист-1925
8.4% (11)
2:1 Металлист-1925
7.6% (10)
0:2 Днепр-1
2.3% (3)
2:0 Металлист-1925
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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