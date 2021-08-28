Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ингулец
3:0
Конец матча
Стадион: Inhulets Stadium
Мариуполь
1:0
22' ГолШарай Владислав
30' Желтая карточкаСтасюк Пётр
32' Желтая карточкаМампаси Марк
53' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
56' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
2:0
57' ГолШарай Владислав
71' Желтая карточкаОпанасенко Евгений
3:0
76' ГолГопей Стефен Майкл
78' Желтая карточкаШостак Денис
23
Шишка
Михаил
17
Ситало
Артём
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Artem Kholod
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
22'
1:0
30'
32'
53'
56'
57'
76'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.33
|2.
|Шарай Владислав
|2
|0.33
|3.
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.33
|4.
|Коваленко Илья
|1
|0.17
|5.
|Козак Александр
|1
|0.17
|6.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|7.
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|8.
|Полегенько Павел
|0
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|4
|0.67
|2.
|Микитишин Артур
|1
|0.17
|3.
|Вьюнник Богдан
|1
|0.17
|4.
|Denys Svityukha
|1
|0.17
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|6.
|Стасюк Пётр
|0
|0
|7.
|Топалов Дмитрий
|0
|0
|8.
|Мампаси Марк
|0
|0
|9.
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ситало Артём
|2
|0
|2.
|Бартулович Младен
|1
|0
|3.
|Опанасенко Евгений
|1
|0
|4.
|Павлов Виталий
|1
|0
|5.
|Шишка Михаил
|1
|0
|6.
|Салем Мохамед
|1
|0
|7.
|Головкин Иван
|1
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|9.
|Шарай Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мампаси Марк
|4
|0
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|3.
|Шостак Денис
|3
|0
|4.
|Кащук Алексей
|1
|1
|5.
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|6.
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|7.
|Микицей Станислав
|1
|0
|8.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|9.
|Клименко Владислав
|1
|0
|10.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|11.
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|12.
|Микитишин Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Мариуполь
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна
Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|4.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
Прогнозы на матч Ингулец 3:0 Мариуполь
Исход игры
Ингулец
48% (61)
Ничья
38.6% (49)
Мариуполь
13.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.98% (34)
Меньше
73.02% (92)
Обе команды забьют
Да
62.7% (79)
Нет
37.3% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (45)
1:0 Ингулец
26% (33)
2:1 Ингулец
18.9% (24)
0:1 Мариуполь
6.3% (8)
1:2 Мариуполь
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Ингулец
2.4% (3)
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