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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
3:0
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
22' Гол
Шарай Владислав
30' Желтая карточка
Стасюк Пётр
32' Желтая карточка
Мампаси Марк
53' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
56' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
2:0
57' Гол
Шарай Владислав
71' Желтая карточка
Опанасенко Евгений
3:0
76' Гол
Гопей Стефен Майкл
78' Желтая карточка
Шостак Денис
90'+3
21
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
39
Опанасенко
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
23
Шишка
Михаил
15
Коробенко
Андрей
5
Запорожец
Евгений
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
31
Кудрик
Олег
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
91
Петерман
Никита
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
11
Кащук
Алексей
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
21
Вьюнник
Богдан
77
Кулаков
Андрей
Ингулец
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.33
2. Шарай Владислав 2 0.33
3. Гопей Стефен Майкл 2 0.33
4. Коваленко Илья 1 0.17
5. Козак Александр 1 0.17
6. Опанасенко Евгений 0 0
7. Асмелаш Хеннос 0 0
8. Полегенько Павел 0 0
9. Запорожец Евгений 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 4 0.67
2. Микитишин Артур 1 0.17
3. Вьюнник Богдан 1 0.17
4. Denys Svityukha 1 0.17
5. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.17
6. Стасюк Пётр 0 0
7. Топалов Дмитрий 0 0
8. Мампаси Марк 0 0
9. Хромей Михаил 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Ситало Артём 2 0
2. Бартулович Младен 1 0
3. Опанасенко Евгений 1 0
4. Павлов Виталий 1 0
5. Шишка Михаил 1 0
6. Салем Мохамед 1 0
7. Головкин Иван 1 0
8. Запорожец Евгений 1 0
9. Шарай Владислав 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Мампаси Марк 4 0
2. Мишнёв Дмитрий 3 0
3. Шостак Денис 3 0
4. Кащук Алексей 1 1
5. Драмбаев Aлександр 1 1
6. Чоботенко Сергей 2 0
7. Микицей Станислав 1 0
8. Стасюк Пётр 1 0
9. Клименко Владислав 1 0
10. Кулаков Андрей 1 0
11. Вьюнник Богдан 1 0
12. Микитишин Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Мариуполь 25% (2) 0 0 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец
Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна
Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Мариуполь 4:3 Ингулец Премьер-лига Ингулец 1:1 Мариуполь Премьер-лига Ингулец 3:1 Мариуполь Кубок Ингулец 1:1 Мариуполь Первый дивизион
Мариуполь 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
9. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Александрия Бабогло Владислав 4 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
4. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
5. Заря Вернидуб Виталий 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Мампаси Марк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Petro Stasyuk получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Vladyslav Sharay бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 127
Ингулец 48% (61)
X 38.6% (49)
Мариуполь 13.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ингулец 3:0 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 3:0 Мариуполь

Исход игры
Ингулец
48% (61)
Ничья
38.6% (49)
Мариуполь
13.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.98% (34)
Меньше
73.02% (92)
Обе команды забьют
Да
62.7% (79)
Нет
37.3% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (45)
1:0 Ингулец
26% (33)
2:1 Ингулец
18.9% (24)
0:1 Мариуполь
6.3% (8)
1:2 Мариуполь
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Ингулец
2.4% (3)
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