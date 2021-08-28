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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Пяст
0'
56' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
0:1
67' Гол
Соколовски Патрик
77' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
86' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
89'
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
9
Хименес
Хесус
17
Новак
Бартош
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
7
Алвеш
Тьягу
9
Alberto
Toril
Гурник Забже
3-4-3
Пяст
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 3 (1) 0.6
2. Кубица Кшиштоф 2 0.4
3. Янжа Эрик 0 0
4. Новак Бартош 0 0
5. Манне Аласана 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вида Кристофер 3 0.5
2. Соколовски Патрик 2 0.33
3. Пырка Аркадиуш 1 0.17
4. Храпек Михал 1 0.17
5. Червински Якуб 1 0.17
6. Alberto Toril 1 0.17
7. Кадзиор Дамиан 0 0
8. Липски Патрик 0 0
9. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Янжа Эрик 2 0
2. Баинович Филип 1 0
3. Гришкевич Адриан 1 0
4. Манне Аласана 1 0
5. Висневски Пшемыслав 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 2 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
4. Соколовски Патрик 1 0
5. Alberto Toril 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Пяст 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст
Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Пяст Экстракласса
Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Пяст 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
5. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
13. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
15. Гурник Забже 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 1:0 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Пяст 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Гурник Забже 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
2. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
3. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
5. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
4. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
5. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Пяст
26.00
4.80
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:1 Пяст онлайн




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