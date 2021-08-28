Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Эрнест Поль
Пяст
56' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
0:1
67' ГолСоколовски Патрик
77' Желтая карточкаГришкевич Адриан
86' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
67'
77'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.4
|3.
|Янжа Эрик
|0
|0
|4.
|Новак Бартош
|0
|0
|5.
|Манне Аласана
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|3
|0.5
|2.
|Соколовски Патрик
|2
|0.33
|3.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.17
|4.
|Храпек Михал
|1
|0.17
|5.
|Червински Якуб
|1
|0.17
|6.
|Alberto Toril
|1
|0.17
|7.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|8.
|Липски Патрик
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|2
|0
|2.
|Баинович Филип
|1
|0
|3.
|Гришкевич Адриан
|1
|0
|4.
|Манне Аласана
|1
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|2
|0
|2.
|Червински Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|5.
|Alberto Toril
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Пяст
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст
Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Пяст
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|5.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Гурник Забже
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|1:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Пяст
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Гурник Забже
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0