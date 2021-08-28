Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
0:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Пяст
57' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
0:1
67' ГолСоколовски Патрик
78' Желтая карточкаГришкевич Адриан
86' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90' Желтая карточкаХрапек Михал
90' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
67'
78'
86'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.4
|3.
|Янжа Эрик
|0
|0
|4.
|Новак Бартош
|0
|0
|5.
|Манне Аласана
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|3
|0.5
|2.
|Соколовски Патрик
|2
|0.33
|3.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.17
|4.
|Храпек Михал
|1
|0.17
|5.
|Червински Якуб
|1
|0.17
|6.
|Alberto Toril
|1
|0.17
|7.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|8.
|Липски Патрик
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|2
|0
|2.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|3.
|Баинович Филип
|1
|0
|4.
|Гришкевич Адриан
|1
|0
|5.
|Манне Аласана
|1
|0
|6.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Червински Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|5.
|Alberto Toril
|1
|0
|6.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Пяст
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст
Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|5.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Гурник Забже
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0