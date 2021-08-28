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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:2
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
1:0
12' Гол
Жуковски Матеуш
2:0
19' Гол
Гаёс Мацей
45' Желтая карточка
Малоча Марио
2:1
59' Гол
Машаду Луиш
63' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
2:2
64' Пенальти
Ангельски Кароль
73' Желтая карточка
Конрадо
90' Желтая карточка
Meik Karwot
90'+5
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
55
Meik
Karwot
7
Козак
Милош
19
Ангельски
Кароль
10
Радецки
Матеуш
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаёс Мацей 2 0.33
2. Зволински Лукаш 2 0.33
3. Жуковски Матеуш 2 0.33
4. Маковский Томаш 1 0.17
5. Малоча Марио 0 0
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Кубицки Ярослав 0 0
8. Мусолитин Николай 0 0
9. Сисей Йозеф 0 0
Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангельски Кароль 2 (1) 0.4
2. Рондон Марио 1 0.2
3. Машаду Луиш 1 0.2
4. Радецки Матеуш 1 0.2
5. Dominik Sokol 1 0.2
6. Meik Karwot 0 0
7. Нашименту Филипе 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Малоча Марио 3 0
2. Конрадо 3 0
3. Куцяк Душан 2 0
4. Кубицки Ярослав 2 0
5. Гаёс Мацей 1 0
6. Дурмуш Илкай 1 0
7. Жуковски Матеуш 1 0
8. Кристерс Тоберс 1 0
9. Kacper Sezonienko 1 0
Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Нашименту Филипе 1 1
2. Damian Jakubik 2 0
3. Радецки Матеуш 2 0
4. Рондон Марио 1 0
5. Meik Karwot 1 0
6. Бранко Рафаэл 1 0
7. Машаду Луиш 1 0
8. Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Радомьяк Радом 0 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 6 4 2 0 10 - 2 14
2. Погонь Щецин 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
6. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
8. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
13. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
14. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 0:0 4 2 2 0 4 - 0 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
7. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
2. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
3. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
5. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
4. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
5. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Малоча Марио получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Жуковски Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом онлайн




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