Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
2:2
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
Радомьяк Радом
1:0
12' ГолЖуковски Матеуш
2:0
19' ГолГаёс Мацей
45' Желтая карточкаМалоча Марио
2:1
59' ГолМашаду Луиш
63' Желтая карточкаКубицки Ярослав
2:2
64' ПенальтиАнгельски Кароль
73' Желтая карточкаКонрадо
90' Желтая карточкаMeik Karwot
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
9
Леандро
11
Michal
Kaput
55
Meik
Karwot
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
12'
1:0
19'
2:0
45'
59'
2:1
63'
64'
2:2
65'
73'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаёс Мацей
|2
|0.33
|2.
|Зволински Лукаш
|2
|0.33
|3.
|Жуковски Матеуш
|2
|0.33
|4.
|Маковский Томаш
|1
|0.17
|5.
|Малоча Марио
|0
|0
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|8.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|9.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.4
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.2
|3.
|Машаду Луиш
|1
|0.2
|4.
|Радецки Матеуш
|1
|0.2
|5.
|Dominik Sokol
|1
|0.2
|6.
|Meik Karwot
|0
|0
|7.
|Нашименту Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малоча Марио
|3
|0
|2.
|Конрадо
|3
|0
|3.
|Куцяк Душан
|2
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|5.
|Гаёс Мацей
|1
|0
|6.
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|7.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|8.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|9.
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нашименту Филипе
|1
|1
|2.
|Damian Jakubik
|2
|0
|3.
|Радецки Матеуш
|2
|0
|4.
|Рондон Марио
|1
|0
|5.
|Meik Karwot
|1
|0
|6.
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|7.
|Машаду Луиш
|1
|0
|8.
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк
Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +14 =2 -4Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0