Польша: Экстракласса 2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:2
Конец матча
Стадион: Брук-Бет
Краковия
44' Желтая карточкаСиплак Михал
45' Желтая карточкаГергел Роман
0:1
56' ГолВан Амерсфоорт Пелле
60' Желтая карточкаMateusz Grzybek
63' Желтая карточкаГрошшо Лукаш
0:2
68' ГолВан Амерсфоорт Пелле
1:2
79' ГолPatryk Czarnowski
99
Лоска
Томаш
14
Глоушек
Адам
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
44'
45'
56'
60'
63'
68'
79'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Piotr Wlazlo
|2 (1)
|0.4
|2.
|Adam Radwanski
|1
|0.2
|3.
|Patryk Czarnowski
|1
|0.2
|4.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.2
|5.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (1)
|0.67
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0.17
|3.
|Ханка Серджу
|1
|0.17
|4.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|6.
|Пестка Камил
|0
|0
|7.
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|2.
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|3.
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|4.
|Путивцев Артём
|1
|0
|5.
|Гергел Роман
|1
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|7.
|Жира Павел
|1
|0
|8.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|2.
|Сиплак Михал
|2
|0
|3.
|Альварес Маркос
|1
|0
|4.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|5.
|Югас Якуб
|1
|0
|6.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|7.
|Ханка Серджу
|1
|0
|8.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|9.
|Родин Матай
|1
|0
|10.
|Зауха Патрик
|1
|0
|11.
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брук-Бет Термалица
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Краковия
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец
Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск
Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия
Последние игры между собой
Брук-Бет Термалица: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Краковия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Краковия 1:1 Брук-Бет Термалица Экстракласса Краковия 1:3 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 3:2 Краковия Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Брук-Бет Термалица Экстракласса Краковия 2:1 Брук-Бет Термалица Первая лига Брук-Бет Термалица 2:0 Краковия Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Радомьяк Радом
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|4.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|5.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1