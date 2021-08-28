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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:2
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
44' Желтая карточка
Сиплак Михал
45' Желтая карточка
Гергел Роман
0:1
56' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
60' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
63' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
0:2
68' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
1:2
79' Гол
Patryk Czarnowski
90' Желтая карточка
 90'+7
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
26
Michal
Orzechowski
22
Губинек
Михал
8
Стефаник
Самуэль
14
Глоушек
Адам
10
Adam
Radwanski
7
Гергел
Роман
11
Мешанович
Мурис
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
20
Karol
Knap
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
3
Сиплак
Михал
9
Альварес
Маркос
Брук-Бет Термалица
3-4-1-2
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Piotr Wlazlo 2 (1) 0.4
2. Adam Radwanski 1 0.2
3. Patryk Czarnowski 1 0.2
4. Ernest Terpilowski 1 0.2
5. Mateusz Grzybek 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (1) 0.67
2. Альварес Маркос 1 0.17
3. Ханка Серджу 1 0.17
4. Рыпэ Корнел 0 0
5. Лосаж Флорьян 0 0
6. Пестка Камил 0 0
7. Karol Knap 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Mateusz Grzybek 2 0
2. Piotr Wlazlo 2 0
3. Wiktor Biedrzycki 2 0
4. Путивцев Артём 1 0
5. Гергел Роман 1 0
6. Мешанович Мурис 1 0
7. Жира Павел 1 0
8. Васьелевски Марцин 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Грошшо Лукаш 2 0
2. Сиплак Михал 2 0
3. Альварес Маркос 1 0
4. Какабадзе Отар 1 0
5. Югас Якуб 1 0
6. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
7. Ханка Серджу 1 0
8. Лосаж Флорьян 1 0
9. Родин Матай 1 0
10. Зауха Патрик 1 0
11. Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брук-Бет Термалица 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Краковия 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец
Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск
Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия

Последние игры между собой

Брук-Бет Термалица: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Краковия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Брук-Бет Термалица 3:1 Краковия Товарищеские матчи Брук-Бет Термалица 2:0 Краковия Кубок Краковия 4:2 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 2:0 Краковия Экстракласса
Краковия 1:1 Брук-Бет Термалица Экстракласса Краковия 1:3 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 3:2 Краковия Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Брук-Бет Термалица Экстракласса Краковия 2:1 Брук-Бет Термалица Первая лига Брук-Бет Термалица 2:0 Краковия Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Радомьяк Радом 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
5. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
6. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
8. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
13. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
14. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Лехия Гданьск 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
7. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Лехия Гданьск 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
2. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
3. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
5. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
3. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
4. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
5. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гергел Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия онлайн




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