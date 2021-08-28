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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
11' Желтая карточка
Мата Луиш
40' Желтая карточка
Квеквескири Ника
51'
1
Ван
дер
Харт
Микки
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
61
Смолиньски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
7
Кужава
Рафал
9
Пажишек
Пётр
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 3 0.5
2. Каминьски Якуб 2 0.33
3. Амарал Жоау 1 0.17
4. Дуглас Барри 1 0.17
5. Саламон Бартош 1 0.17
6. Квеквескири Ника 1 0.17
7. Скурась Михал 1 0.17
8. Милич Антонио 0 0
9. Шатка Любомир 0 0
10. Joel V 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрыгас Камил 3 (3) 0.5
2. Салес Жеан Карлос 1 0.17
3. Кухарчик Михал 1 0.17
4. Козловски Кацпер 1 0.17
5. Триантафиллопулос Константинос 1 0.17
6. Бартковски Якуб 0 0
7. Мата Луиш 0 0
8. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Дуглас Барри 2 0
2. Joel V 0 1
3. Саламон Бартош 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Квеквескири Ника 1 0
6. Тиба Педру 1 0
7. Шатка Любомир 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дрыгас Камил 1 0
3. Кухарчик Михал 1 0
4. Дабровски Дамьян 1 0
5. Пажишек Пётр 1 0
6. Мата Луиш 1 0
7. Смолиньски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Погонь Щецин 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех
Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин
Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Погонь Щецин 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:4 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Лех 4:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 6 4 2 0 10 - 2 14
2. Погонь Щецин 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
6. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
8. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Краковия 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
13. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
14. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
16. Варта Познань 6 1 3 2 8 - 7 6
17. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 0:0 4 2 2 0 4 - 0 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
10. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Варта Познань 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
7. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
2. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
3. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
5. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
4. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
5. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Квеквескири Ника получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Мата Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
2.45
3.56
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Погонь Щецин онлайн




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