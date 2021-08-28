Польша: Экстракласса 2021-2022
Лех
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: ИНЕА
Погонь Щецин
11' Желтая карточкаМата Луиш
40' Желтая карточкаКвеквескири Ника
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
23 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
11'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|3
|0.5
|2.
|Каминьски Якуб
|2
|0.33
|3.
|Амарал Жоау
|1
|0.17
|4.
|Дуглас Барри
|1
|0.17
|5.
|Саламон Бартош
|1
|0.17
|6.
|Квеквескири Ника
|1
|0.17
|7.
|Скурась Михал
|1
|0.17
|8.
|Милич Антонио
|0
|0
|9.
|Шатка Любомир
|0
|0
|10.
|Joel V
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.5
|2.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.17
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0.17
|4.
|Козловски Кацпер
|1
|0.17
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.17
|6.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|7.
|Мата Луиш
|0
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Барри
|2
|0
|2.
|Joel V
|0
|1
|3.
|Саламон Бартош
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Квеквескири Ника
|1
|0
|6.
|Тиба Педру
|1
|0
|7.
|Шатка Любомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Мата Луиш
|1
|0
|7.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|Погонь Щецин
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин
Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Краковия
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|5.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0
|5.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0