Словакия: Суперлига 2021-2022
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ружомберок
Земплин
35' Желтая карточкаTakuto Oshima
Ход матча
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.4
|2.
|Допатер Михал
|1
|0.2
|3.
|Герец Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жофчак Игор
|2
|0.33
|2.
|Wisdom Kanu
|2
|0.33
|3.
|Бегала Матуш
|1
|0.17
|4.
|Труса Матей
|1
|0.17
|5.
|Вашко Филип
|1
|0.17
|6.
|Takuto Oshima
|1
|0.17
|7.
|Попович Димитриос
|0
|0
|8.
|Магда Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадленяк Матей
|2
|0
|2.
|Регали Мартин
|1
|0
|3.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|4.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|5.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|6.
|Танцик Якуб
|1
|0
|7.
|Oliver Luteran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бегала Матуш
|2
|0
|2.
|Труса Матей
|2
|0
|3.
|Alfonso Artabe
|1
|0
|4.
|Магда Даниэль
|1
|0
|5.
|Квоцера Милан
|1
|0
|6.
|Вашко Филип
|1
|0
|7.
|Wisdom Kanu
|1
|0
|8.
|Неофитидис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Земплин
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница
Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш Слован Братислава 3:1 Земплин Земплин 1:2 Тренчин Погронье 2:0 Земплин
Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Жилина
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Тренчин
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|ДАК
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|6.
|Ружомберок
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|7.
|Земплин
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|9.
|Сеница
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Середь
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|12.
|Погронье
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Земплин
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Тренчин
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Сеница
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Злате Моравце
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Ружомберок
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|12.
|Середь
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Ружомберок
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Тренчин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|Жилина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Середь
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Сеница
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|8.
|Спартак Трнава
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Земплин
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|11.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|4
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|3.
|Татран Липтовски-Микулаш
|Richard Bartos
|3
|0
|0
|4.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|3
|0
|0
|5.
|ДАК
|Шарани Зуберу
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|3.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|2
|1
|5.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|3
|0