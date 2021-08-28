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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
35' Желтая карточка
Takuto Oshima
90'+3
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
9
Регали
Мартин
29
Бренкус
Адам
20
Костадинов
Тихомир
15
Герец
Штефан
1
Сараз
Беньямин
17
Вашко
Филип
4
Сула
Эрик
19
Michael
Ranko
38
Котула
Юрай
28
Неофитидис
Георгиос
16
Бегала
Матуш
18
Мендес
Алехандро
10
Жофчак
Игор
29
Труса
Матей
7
Takuto
Oshima
Ружомберок
4-2-3-1
Земплин
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.4
2. Допатер Михал 1 0.2
3. Герец Штефан 0 0
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жофчак Игор 2 0.33
2. Wisdom Kanu 2 0.33
3. Бегала Матуш 1 0.17
4. Труса Матей 1 0.17
5. Вашко Филип 1 0.17
6. Takuto Oshima 1 0.17
7. Попович Димитриос 0 0
8. Магда Даниэль 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Мадленяк Матей 2 0
2. Регали Мартин 1 0
3. Костадинов Тихомир 1 0
4. Фабиш Лукаш 1 0
5. Жигмунд Марек 1 0
6. Танцик Якуб 1 0
7. Oliver Luteran 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Бегала Матуш 2 0
2. Труса Матей 2 0
3. Alfonso Artabe 1 0
4. Магда Даниэль 1 0
5. Квоцера Милан 1 0
6. Вашко Филип 1 0
7. Wisdom Kanu 1 0
8. Неофитидис Георгиос 1 0
9. Takuto Oshima 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Земплин 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница
Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш Слован Братислава 3:1 Земплин Земплин 1:2 Тренчин Погронье 2:0 Земплин
Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Земплин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 Земплин Суперлига Земплин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига
Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Жилина 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Спартак Трнава 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Тренчин 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Сеница 6 2 3 1 6 - 7 9
6. ДАК 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Ружомберок 5 1 4 0 4 - 3 7
8. Земплин 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Середь 6 1 2 3 4 - 8 5
10. Злате Моравце 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Погронье 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 6 1 0 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Жилина 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Земплин 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Тренчин 3 1 2 0 5 - 1 5
6. ДАК 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Злате Моравце 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Ружомберок 3 0 3 0 0 - 0 3
11. Середь 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 1 0 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Сеница 4 1 2 1 3 - 5 5
3. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Тренчин 3 1 1 1 3 - 4 4
5. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
6. Жилина 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Середь 3 0 2 1 1 - 4 2
8. Спартак Трнава 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 6 0
11. Погронье 3 0 0 3 1 - 6 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 4 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
3. Татран Липтовски-Микулаш Richard Bartos 3 0 0
4. Спартак Трнава Ристовски Милан 3 0 0
5. ДАК Шарани Зуберу 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Погронье Лачны Милош 4 0
3. Сеница Tomas Egert 2 1
4. Тренчин Samuel Lavrincik 2 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Кочан Матей уходит с поля. Такач Далибор выходит вместо него
  • 43'
    Костадинов Тихомир уходит с поля. Jakub Tancik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Takuto Oshima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Земплин онлайн




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