Англия: Премьер-лига 2021-2022
32
Матип
Жоэль
10
Мане
Садио
16
Менди
Эдуар
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|2
|1
|2.
|Салах Мохамед
|1
|0.5
|3.
|Фирмино Роберто
|1
|0.5
|4.
|Мане Садио
|1
|0.5
|5.
|Цимикас Костас
|0
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис II
|1
|0.5
|2.
|Лукаку Ромелу
|1
|0.5
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0.5
|4.
|Чалоба Трево
|1
|0.5
|5.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.5
|6.
|Ковачич Матео
|0
|0
|7.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|0
|40% (2)
|0
|0
|60% (3)
|0
|Челси
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм
Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|2
|0
|4.
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|2
|0
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|2
|0
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Челси
Исход игры
Ливерпуль
37.7% (55)
Ничья
38.4% (56)
Челси
24% (35)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
85.71% (120)
Нет
14.29% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (44)
2:1 Ливерпуль
25.3% (37)
1:2 Челси
14.4% (21)
2:2 Ничья
5.5% (8)
1:0 Ливерпуль
4.8% (7)
0:1 Челси
4.1% (6)
3:1 Ливерпуль
3.4% (5)
2:3 Челси
2.1% (3)
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