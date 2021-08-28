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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Челси
0' 8'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
67
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
3
Алонсо
Маркос
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
9
Лукаку
Ромелу
Ливерпуль
4-3-3
Челси
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 2 1
2. Салах Мохамед 1 0.5
3. Фирмино Роберто 1 0.5
4. Мане Садио 1 0.5
5. Цимикас Костас 0 0
6. Александер-Арнольд Трент 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис II 1 0.5
2. Лукаку Ромелу 1 0.5
3. Алонсо Маркос 1 0.5
4. Чалоба Трево 1 0.5
5. Пулишич Кристиан 1 0.5
6. Ковачич Матео 0 0
7. Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
Челси
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 40% (2) 0 0 60% (3) 0
 Челси 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм
Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ливерпуль 0:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ливерпуль Кубок
Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Челси 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
9. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Челси 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
5. Лестер Варди Джейми 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Брентфорд Норгор Кристиан 2 0
4. Ньюкасл Шёр Фабиан 2 0
5. Эвертон Ришарлисон 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Маунт на левом фланге красивым финтом убрал двух соперников, после чего был сбит. Это может быть уже опасным стандартным положением.
  • 7'
    Пытались "синие" выпросить жёлтую карточку за предыдущий эпизод для Фабиньо от арбитра, но не получилось. Заброс в штрафную площадку мерсисайдцев стал простой добычей для Алиссона.
  • Фол, нарушение
    6'
    "Челси" пока что только сконцентрирован на разрушении игры соперника. Впервые попытались только сейчас гости перейти центр поля, и "красные" на всякий случай сфолили против Хаверца.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Эллиотт после короткого паса Салаха пробивал метров с 24-х, метя в правый нижний угол - мяч пролетел в считанных сантиметрах от цели. Менди ситуацию не контролировал.
  • 4'
    Такое ощущение, что "Ливерпуль" предлагает "Челси" поиграть в открытый футбол, но команда Томаса Тухеля ввязываться в такую авантюру не намерена.
  • 3'
    Очень агрессивно работают в прессинге "красные" на стартовых минутах встречи. Хотят они сразу таким образом запугать соперника, но "Челси", конечно, готов в том числе и к такому сценарию.
  • 2'
    Первую атаку правым флангом провели хозяева поля, откуда Салах пытался прострелить в центр штрафной площади, но попытка была блокирована защитником.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 9'
    Ливерпуль выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Хаверц Кай из команды Челси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 9'
    Плохо сыграл Робертсон Эндрю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    9'
    Джеймс Рис II из команды Челси подал угловой слева.
  • 8'
    Алонсо Маркос из команды Челси отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 8'
    Мане Садио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Матип Жоэль из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
  • 7'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Фабиньо из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Хаверц Кай
  • 6'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ливерпуль: 63%, Челси: 37%.
  • 5'
    Челси выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Эллиотт Харви из команды Ливерпуль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 4'
    Ливерпуль пытается что-то создать.
  • 4'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Мане Садио из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Аспиликуэта Сесар
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Джеймс Рис II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Эллиотт Харви из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мане Садио из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Джеймс Рис II
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Челси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Челси

Исход игры
Ливерпуль
37.7% (55)
Ничья
38.4% (56)
Челси
24% (35)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
85.71% (120)
Нет
14.29% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (44)
2:1 Ливерпуль
25.3% (37)
1:2 Челси
14.4% (21)
2:2 Ничья
5.5% (8)
1:0 Ливерпуль
4.8% (7)
0:1 Челси
4.1% (6)
3:1 Ливерпуль
3.4% (5)
2:3 Челси
2.1% (3)
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