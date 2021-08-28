Первый тайм

8' Маунт на левом фланге красивым финтом убрал двух соперников, после чего был сбит. Это может быть уже опасным стандартным положением.

7' Пытались "синие" выпросить жёлтую карточку за предыдущий эпизод для Фабиньо от арбитра, но не получилось. Заброс в штрафную площадку мерсисайдцев стал простой добычей для Алиссона.

6' "Челси" пока что только сконцентрирован на разрушении игры соперника. Впервые попытались только сейчас гости перейти центр поля, и "красные" на всякий случай сфолили против Хаверца.