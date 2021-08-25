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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 2 1
2. Салах Мохамед 1 0.5
3. Фирмино Роберто 1 0.5
4. Мане Садио 1 0.5
5. Цимикас Костас 0 0
6. Александер-Арнольд Трент 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис II 1 0.5
2. Лукаку Ромелу 1 0.5
3. Алонсо Маркос 1 0.5
4. Чалоба Трево 1 0.5
5. Пулишич Кристиан 1 0.5
6. Ковачич Матео 0 0
7. Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
Челси
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 40% (2) 0 0 60% (3) 0
 Челси 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Челси Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм
Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ливерпуль 0:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ливерпуль Кубок
Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лестер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 0 2
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
4. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
5. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Лестер Перес Айосе 0 1
4. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
5. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ливерпуль 44.2% (19)
    X 30.2% (13)
    Челси 25.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Челси
    2.55
    3.64
    3.04
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси

    Исход игры
    Ливерпуль
    44.2% (19)
    Ничья
    30.2% (13)
    Челси
    25.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    32.6% (14)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:2 Челси
    16.3% (7)
    3:1 Ливерпуль
    9.3% (4)
    0:1 Челси
    7% (3)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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