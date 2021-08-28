Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

49' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Удар от ворот произведет Твенте

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Киш Тамаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Каллон Исса . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Камбюр выполняет удар от ворот.

44' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Камбюр

41' Какой промах! Ван Волфсвинкель Рикки имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

40' Илич Лука разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Удар от ворот произведет Твенте

39' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Худемакерс Меес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

36' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Смал Гийс из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Твенте

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Должен был быть гол! Маулун Робин имел отличный шанс, но Ларс Уннерсталль не дал голу состоятся!

30' Твенте выполняет удар от ворот.

30' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брей Майкл из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

24' Каллон Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брей Майкл из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

22' Камбюр выполняет удар от ворот.

22' Матч возобновлен

21' Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Плохо сыграл Стивенс Сонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Смал Гийс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Ларс Уннерсталль не дал случится голу! Бангура Алекс должен был забивать, но Ларс Уннерсталль сделал отличный сейв

16' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Твенте

14' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Твенте

14' Худемакерс Меес не смог попасть в створ ударом издали

14' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Смал Гийс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Удар от ворот произведет Камбюр

12' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

12' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Макинтош Келвин нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

7' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Стивенс Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Твенте

3' Отличный пас сделал Схаутен Эрик из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля