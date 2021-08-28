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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6672
Твенте
0'
17' Желтая карточка
Смал Гийс
36' Желтая карточка
Худемакерс Меес
42' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
50' Желтая карточка
Илич Лука
55' Вторая желтая карточка
Илич Лука
1:0
66' Гол
Якобс Ями
2:0
90' Гол
Якобс Ями
90'+5
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
14
Брей
Майкл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
21
Киш
Тамаш
9
Tom
Boere
7
Каллон
Исса
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
8
Илич
Лука
14
Влап
Михел
11
Мениг
Квинси
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Камбюр
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Смал Гийс
36'
Худемакерс Меес
 
42'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
46'
Якобс Ями
Киш Тамаш
 
50'
 
Илич Лука
55'
 
Илич Лука
62'
 
Лимниос Димитрис
Влап Михел
62'
 
Бош Йессе
Ван Волфсвинкель Рикки
66'
Якобс Ями
(Брей Майкл)
1:0
82'
 
Luca Everink
Трупе Джованни
82'
 
Брама Вут
Зерруки Рамиз
82'
 
Manfred Ugalde
Смал Гийс
89'
Самбисса Давид
Брей Майкл
 
90'
Якобс Ями
(Самбисса Давид)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 2 0.67
2. Маулун Робин 1 0.33
3. Бангура Алекс 1 0.33
4. Каллон Исса 0 0
5. Самбисса Давид 0 0
6. Брей Майкл 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.33
2. Проппер Робин 1 0.33
3. Мениг Квинси 0 0

Карточки

Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 1 0
2. Худемакерс Меес 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Илич Лука 1 1
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
3. Мениг Квинси 2 0
4. Смал Гийс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 0 0 0 75% (3) 25% (1)
 Твенте 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр
Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр
Твенте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция
Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Твенте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Твенте 2:2 Камбюр Первый дивизион Камбюр 0:1 Твенте Первый дивизион Твенте 3:1 Камбюр Кубок Твенте 3:0 Камбюр Эредивизие
Камбюр 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 0:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Виллем II 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Гронинген 2:4 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
15. ПЕК Зволле 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Спарта Роттердам 0:2 3 0 1 2 1 - 7 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Спарта Роттердам 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гронинген 2:4 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Виллем II 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПЕК Зволле 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Виллем II 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСВ 4:2 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 2:4 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. ПЕК Зволле 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
17. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 2 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Твенте Илич Лука 1 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
4. Твенте Мениг Квинси 2 0
5. Витесс Беро Матуш 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:0 Твенте онлайн




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