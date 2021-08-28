Голландия: Эредивизие 2021-2022
17' Желтая карточкаСмал Гийс
36' Желтая карточкаХудемакерс Меес
42' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
50' Желтая карточкаИлич Лука
55' Вторая желтая карточкаИлич Лука
1:0
66' ГолЯкобс Ями
2:0
90' ГолЯкобс Ями
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
21
Киш
Тамаш
14
Влап
Михел
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
21 Киш ТамашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
36 Luca Everink
-
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
36'
50'
55'
66'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
13 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобс Ями
|2
|0.67
|2.
|Маулун Робин
|1
|0.33
|3.
|Бангура Алекс
|1
|0.33
|4.
|Каллон Исса
|0
|0
|5.
|Самбисса Давид
|0
|0
|6.
|Брей Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.33
|2.
|Проппер Робин
|1
|0.33
|3.
|Мениг Квинси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макинтош Келвин
|1
|0
|2.
|Худемакерс Меес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илич Лука
|1
|1
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0
|4.
|Смал Гийс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|Твенте
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Камбюр Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр
Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр
Твенте Последние 20 матчей: +4 =7 -9Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция
Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте
Последние игры между собой
Камбюр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Твенте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:2
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Виллем II
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Гронинген
|2:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:2
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Спарта Роттердам
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гронинген
|2:4
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Виллем II
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Виллем II
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|4:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|2:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|ПЕК Зволле
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|17.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|4.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|5.
|Витесс
|Беро Матуш
|2
|0