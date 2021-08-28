Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

После штрафного удара,который нанес Томаш Суслов мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Peter Leeuwenburgh отбил мяч на угловой после удара Гакпо Коди из штрафной площади.

50' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Томаш Суслов из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.

47' Рамальо Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Нгонж Сириль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Гронинген

44' Рамальо Андре из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Гудмундссон Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет ПСВ

39' Нгонж Сириль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Матч возобновлен

32' Йоостен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Эль-Ханкури Мохамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

27' Эль-Ханкури Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ПСВ выполняет удар от ворот.

25' Томаш Суслов из команды Гронинген навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

24' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ван Гинкел Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет ПСВ

21' Нгонж Сириль из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' ПСВ выполняет удар от ворот.

18' Г О О О О Л - Нгонж Сириль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

18' Гудмундссон Габриэль нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.

15' Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает ударом с правой ноги!

15' Плохо сыграл Сангаре Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Захави Эран из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ван Гинкел Марко из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Гакпо Коди забивает с правой ноги!

7' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля