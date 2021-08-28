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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
4:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
7' Гол
Гакпо Коди
1:1
15' Гол
Нгонж Сириль
1:2
18' Гол
Нгонж Сириль
2:2
27' Гол в свои ворота
Эль-Ханкури Мохамед
3:2
45' Гол
Рамальо Андре
4:2
55' Гол
Захави Эран
83'
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
24
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
8
Ван
Гинкел
Марко
23
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
15
Гудмундссон
Габриэль
4
Даммерс
Вессель
6
Матусива
Азор
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
14
Йоостен
Патрик
8
Де
Леув
Михаэль
ПСВ
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

7'
Гакпо Коди
(Гётце Марио)
1:0
15'
1:1
Нгонж Сириль
18'
1:2
Нгонж Сириль
27'
Эль-Ханкури Мохамед
2:2
45'
Рамальо Андре
(Гакпо Коди)
3:2
46'
Мвене Филипп
Макс Филипп
 
46'
Вертессен Йорбе
Мадуэке Нони
 
55'
Захави Эран
(Вертессен Йорбе)
4:2
61'
 
Bjorn Meijer
Гудмундссон Габриэль
61'
 
Ларсен Йорген
Де Леув Михаэль
61'
 
Эль-Мессауди Ахмед
Йоостен Патрик
75'
Боскальи Оливье
Ван Гинкел Марко
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 2 0.67
2. Мадуэке Нони 2 0.67
3. Гакпо Коди 1 0.33
4. Брума Арминду 1 0.33
5. Прёппер Дэви 1 0.33
6. Рамальо Андре 1 0.33
7. Боскальи Оливье 1 0.33
8. Тезе Джордан 0 0
9. Гётце Марио 0 0
10. Вертессен Йорбе 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 2 0.67
2. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.33
3. Ларсен Йорген 1 0.33
4. Суслов Томаш 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Рамальо Андре 1 0
2. Жуниор Мауро 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Матусива Азор 1 0
2. Касанвирджо Нерайшо 1 0
3. Суслов Томаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Гронинген 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ
Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген
Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСВ 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие
ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Виллем II 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Гронинген 2:4 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
15. ПЕК Зволле 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Спарта Роттердам 0:2 3 0 1 2 1 - 7 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Спарта Роттердам 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гронинген 2:4 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Виллем II 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПЕК Зволле 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Виллем II 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСВ 4:2 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 2:4 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. ПЕК Зволле 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
17. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 2 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Твенте Илич Лука 1 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
4. Твенте Мениг Квинси 2 0
5. Витесс Беро Матуш 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Гронинген
1.33
6.80
23.00
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Где смотреть матч ПСВ 4:2 Гронинген онлайн




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