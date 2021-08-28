Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
7' ГолГакпо Коди
1:1
15' ГолНгонж Сириль
1:2
18' ГолНгонж Сириль
2:2
27' Гол в свои воротаЭль-Ханкури Мохамед
3:2
45' ГолРамальо Андре
4:2
55' ГолЗахави Эран
87' Undefined phrase: football_event_Брума Арминду
5:2
90' ГолБрума Арминду
90' Желтая карточкаБрума Арминду
16
Дроммел
Йоэл
31
Макс
Филипп
23
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
15'
1:1
18'
1:2
27'
45'
3:2
55'
4:2
87'
90'
5:2
90'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брума Арминду
|2
|0.67
|2.
|Захави Эран
|2
|0.67
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.67
|4.
|Гакпо Коди
|1
|0.33
|5.
|Прёппер Дэви
|1
|0.33
|6.
|Рамальо Андре
|1
|0.33
|7.
|Боскальи Оливье
|1
|0.33
|8.
|Гётце Марио
|0
|0
|9.
|Тезе Джордан
|0
|0
|10.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|2
|0.67
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.33
|3.
|Ларсен Йорген
|1
|0.33
|4.
|Суслов Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брума Арминду
|1
|0
|2.
|Рамальо Андре
|1
|0
|3.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матусива Азор
|1
|0
|2.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|3.
|Суслов Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Гронинген
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген
Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|ПСВ
|Брума Арминду
|2
|0
|1
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|4.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|5.
|Витесс
|Беро Матуш
|2
|0