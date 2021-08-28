Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Брума Арминду из команды ПСВ слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

97' Г О О О О Л - Брума Арминду из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

97' Томаш Суслов задерживает мяч рукой

96' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

92' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

91' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет ПСВ

89' Томаш Суслов оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' ШАНС! Брума Арминду вышел один на один с голкипером...

86' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' После штрафного удара,который нанес Томаш Суслов мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

79' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

77' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Сангаре Ибрахим наказан за толчок Томаш Суслов

76' ПСВ выполняет удар от ворот.

75' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Выглядело как неплохой момент. Bjorn Meijer из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

71' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

68' Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой слева.

68' Матч возобновлен

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой слева.

63' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Рамальо Андре нанес удар головой, но Peter Leeuwenburgh спокойно отбил мяч.

58' Матч возобновлен

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!

55' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' ПСВ выполняет удар от ворот.

54' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Томаш Суслов из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

48' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ван Гинкел Марко нанес удар, мяч был парирован, но Peter Leeuwenburgh не удержал его в руках.