Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Stade Joseph Marien
Стандард
22' Желтая карточкаПетерс Дауда
1:0
23' ГолCasper Nielsen2
2:0
39' ГолВанзейр Данте
49
Морис
Антони
20
Senne
Lynen
25
Марк
Дамьен
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
15
Петерс
Дауда
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Marcel Lewis
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
-
37 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
-
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
22'
23'
1:0
39'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|4
|0.67
|2.
|Ванзейр Данте
|3
|0.5
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.17
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0.17
|5.
|Амани Жан
|1
|0.17
|6.
|Casper Nielsen2
|1
|0.17
|7.
|Багер Йонас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.33
|2.
|Драгус Денис
|1
|0.17
|3.
|Амалла Селим
|1
|0.17
|4.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.17
|5.
|Лайфис Константинос
|1
|0.17
|6.
|Мулека Джексон
|1
|0.17
|7.
|Доннум Арон
|0
|0
|8.
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|5.
|Ванзейр Данте
|1
|0
|6.
|Теума Тедди
|1
|0
|7.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|8.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|9.
|Ismael Kandouss
|1
|0
|10.
|Matthew Sorinola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|2.
|Петерс Дауда
|2
|0
|3.
|Сиссако Мусса
|2
|0
|4.
|Сике Уго
|2
|0
|5.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|7.
|Бодар Арно
|1
|0
|8.
|Раскин Николас
|1
|0
|9.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|10.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Сент-Жиллуаз
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|Стандард
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Стандард Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард
Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Стандард
Последние игры между собой
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|2.
|Эйпен
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Стандард
|0:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|16.
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|5.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Эйпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Стандард
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Стандард
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|3.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
|4.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|5.
|Шарлеруа
|Николсон Шамар
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|5.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1