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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
4:0
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
22' Желтая карточка
Петерс Дауда
1:0
23' Гол
Casper Nielsen2
2:0
39' Гол
Ванзейр Данте
3:0
52' Гол
Ванзейр Данте
53' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
70' Желтая карточка
Рафья Хамза
4:0
71' Гол
Ванзейр Данте
75' Желтая карточка
Casper Nielsen2
87' Желтая карточка
Амалла Селим
90' Желтая карточка
Клаусс Жоао
90'+4
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
20
Senne
Lynen
25
Марк
Дамьен
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
3
Аль-Дахиль
Амин
5
Сиссако
Мусса
24
Николя
Гавори
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
15
Петерс
Дауда
28
Бастьен
Самюэль
9
Клаусс
Жоао
19
Амалла
Селим
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Стандард
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванзейр Данте 5 0.83
2. Deniz Undav 4 0.67
3. Senne Lynen 1 0.17
4. Loic Lapoussin 1 0.17
5. Casper Nielsen2 1 0.17
6. Амани Жан 1 0.17
7. Багер Йонас 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 2 (1) 0.33
2. Драгус Денис 1 0.17
3. Амалла Селим 1 0.17
4. Тапсоба Абдул 1 0.17
5. Лайфис Константинос 1 0.17
6. Мулека Джексон 1 0.17
7. Доннум Арон 0 0
8. Сике Уго 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Марк Дамьен 1 0
3. Франсуа Гийом 1 0
4. Ниукоп Барт 1 0
5. Ванзейр Данте 1 0
6. Теума Тедди 1 0
7. Siebe van der Heyden 1 0
8. Loic Lapoussin 1 0
9. Ismael Kandouss 1 0
10. Matthew Sorinola 1 0
11. Casper Nielsen2 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Бастьен Самюэль 2 0
2. Петерс Дауда 2 0
3. Клаусс Жоао 2 0
4. Сиссако Мусса 2 0
5. Сике Уго 2 0
6. Цимирот Гойко 1 0
7. Лайфис Константинос 1 0
8. Амалла Селим 1 0
9. Бодар Арно 1 0
10. Раскин Николас 1 0
11. Аль-Дахиль Амин 1 0
12. Рафья Хамза 1 0
13. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Сент-Жиллуаз 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 0
 Стандард 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Стандард Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард
Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Стандард

Последние игры между собой

Унион Сент-Жиллуаз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Товарищеские матчи Стандард 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Лига Про Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Стандард Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
2. Эйпен 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Брюгге 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
6. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
7. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
9. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Мехелен 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Зульте-Варегем 5 1 2 2 7 - 10 5
14. Серкль Брюгге 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
16. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
17. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 11 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
2. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
5. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Эйпен 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Брюгге 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
4. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
5. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 4 0
5. Брюгге Нсоки Стенли 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Каспер Нильсен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Петерс Дауда получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард онлайн




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