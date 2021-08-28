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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 45'+1
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
33
Rav
van
der
Berg
3
Вут
Симен
34
Mees
de
Wit
23
Рейндерс
Элиано
4
Накаяма
Юта
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
9
Тедич
Слободан
5
Паал
Кеннет
Виллем II
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

23'
 
Chardi Landu
Клемент Пелле

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вридт Квази 1 0.33
2. Нуннели Че 1 0.33
3. Спиерингс Уэсли 1 0.33
4. Саглам Геркем 0 0
5. Свенссон Макс 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Бергстрём Эмиль 0 1
2. Кёлерт Матс 1 0
3. Кабангу Элтон 1 0
4. Йенссен Ульрик 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 0 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Ван Ден Белт Томас 1 0
4. Рейндерс Элиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен
Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен
Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Виллем II 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Гронинген 2:4 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
15. ПЕК Зволле 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Спарта Роттердам 0:2 3 0 1 2 1 - 7 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4:2 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Спарта Роттердам 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гронинген 2:4 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Виллем II 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ПЕК Зволле 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Виллем II 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСВ 4:2 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 2:4 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. ПЕК Зволле 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
17. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Спарта Роттердам 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 2 0 1
5. Камбюр Якобс Ями 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Твенте Илич Лука 1 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
4. Твенте Мениг Квинси 2 0
5. Витесс Беро Матуш 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
ПЕК Зволле
2.22
3.70
4.50
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