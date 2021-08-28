Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

42' Матч остановлен

42' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кён Деррик не смог попасть в створ ударом издали

35' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Mees de Wit выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Льонч Поль не смог попасть в створ ударом издали

30' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хорошую попытку сделал Mees de Wit . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Chardi Landu из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Клемент Пелле получил травму и заменен. Chardi Landu выходит на поле.

22' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Саддики Дрейс нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

14' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

10' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Как он промахнулся? Вридт Квази имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Паал Кеннет пробует нанести удар издали, но Timon Wellenreuther держит все под контролем

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре