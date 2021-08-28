Голландия: Эредивизие 2021-2022
Виллем II
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Конинг Виллем II
ПЕК Зволле
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
12 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
45 Chardi Landu
-
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вридт Квази
|1
|0.33
|2.
|Нуннели Че
|1
|0.33
|3.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.33
|4.
|Саглам Геркем
|0
|0
|5.
|Свенссон Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|2.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|3.
|Кабангу Элтон
|1
|0
|4.
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Керстен Сэм
|0
|1
|2.
|Клемент Пелле
|1
|0
|3.
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|4.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =3 -5Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен
Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен
Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:2
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Виллем II
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Гронинген
|2:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:2
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Спарта Роттердам
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гронинген
|2:4
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Виллем II
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Виллем II
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|4:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|2:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|ПЕК Зволле
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|17.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|1
|5.
|Камбюр
|Якобс Ями
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|4.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|5.
|Витесс
|Беро Матуш
|2
|0