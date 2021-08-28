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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
1:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
53' Гол
Саглам Геркем
90'+6
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
33
Rav
van
der
Berg
3
Вут
Симен
34
Mees
de
Wit
23
Рейндерс
Элиано
4
Накаяма
Юта
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
9
Тедич
Слободан
5
Паал
Кеннет
Виллем II
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

23'
 
Chardi Landu
Клемент Пелле
53'
Саглам Геркем
(Кёлерт Матс)
1:0
69'
 
Samir Lagsir
Паал Кеннет
72'
Кабангу Элтон
Саглам Геркем
 
72'
Свенссон Макс
Нуннели Че
 
81'
 
Кастанер Жервейн
Рейндерс Элиано
82'
Румерату Годфрид
Саддики Дрейс
 
88'
Спиерингс Уэсли
Вридт Квази
 
88'
Зюйдервейк Рик
Кёлерт Матс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саглам Геркем 1 0.33
2. Вридт Квази 1 0.33
3. Нуннели Че 1 0.33
4. Спиерингс Уэсли 1 0.33
5. Кёлерт Матс 0 0
6. Свенссон Макс 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Бергстрём Эмиль 0 1
2. Кёлерт Матс 1 0
3. Кабангу Элтон 1 0
4. Йенссен Ульрик 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 0 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Ван Ден Белт Томас 1 0
4. Рейндерс Элиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен
Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен
Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. ПСВ Брума Арминду 2 0 1
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Твенте Илич Лука 1 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
4. Твенте Мениг Квинси 2 0
5. Витесс Беро Матуш 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 1:0 ПЕК Зволле онлайн




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