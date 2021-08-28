Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Кабангу Элтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Samir Lagsir пробует нанести удар издали, но Timon Wellenreuther держит все под контролем

93' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Samir Lagsir делает скидку назад вдоль ворот

91' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Chardi Landu наказан за толчок Кёлерт Матс

84' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ох, нехорошо это выглядит. Саддики Дрейс получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Саддики Дрейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Chardi Landu из команды ПЕК Зволле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

73' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Вридт Квази выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ван Полен Брам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Chardi Landu нанес удар, но тот был заблокирован.

62' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Кёлерт Матс пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

61' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Chardi Landu из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

57' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Команда Виллем II забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Саглам Геркем забивает с левой ноги!

53' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля