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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
3:3
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
14' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
0:1
20' Гол
Йовелич Деян
35' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
1:1
44' Пенальти
Аранго Кристиан
2:1
58' Гол
Родригес Брайан
2:2
64' Гол
Йовелич Деян
64' Желтая карточка
Йовелич Деян
3:2
66' Гол
Родригес Брайан
76' Желтая карточка
Кулибали Сега
3:3
86' Гол
Кабрал Кевин
87' Желтая карточка
Кабрал Кевин
90'+5
30
Ромеро
Томас
27
Блэкмон
Тристан
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
9
Росси
Диего
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
7
Васкес
Виктор
II
9
Кабрал
Кевин
99
Йовелич
Деян
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.29
2. Вела Карлос 5 0.24
3. Сифуэнтес Хосе 5 0.24
4. Бэрд Кори 3 0.14
5. Родригес Брайан II 2 0.1
6. Атуэста Эдуард 1 0.05
7. Ким Мун-Хван 1 0.05
8. Блессинг Латиф 1 0.05
9. Мусовски Дэниел 1 0.05
10. Блэкмон Тристан 1 0.05
11. Аранго Кристиан 1 (1) 0.05
12. Паласиос Диего 0 0
13. Сегура Эдди 0 0
14. Опоку Квадво 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.45
2. Равелсон Райан 5 0.23
3. Кабрал Кевин 4 0.18
4. Васкес Виктор II 3 0.14
5. Кьестан Саша 3 (2) 0.14
6. Йовелич Деян 2 0.09
7. Альварес Эфраин 2 0.09
8. Ллетгет Себастьян 1 0.05
9. Грандсир Самуэль 1 0.05
10. Зубак Итан 1 0.05
11. Дос Сантос Хонатан 1 0.05
12. Араухо Хулиан 0 0
13. Уильямс Дэррик 0 0
14. Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Сифуэнтес Хосе 3 0
5. Росси Диего 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Ромеро Томас 2 0
8. Аранго Кристиан 1 0
9. Фарфан Марко 1 0
10. Блессинг Латиф 1 0
11. Хинелья Франсиско 1 0
12. Дюк Брайс 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Дос Сантос Хонатан 4 0
2. Араухо Хулиан 4 0
3. Вильяфана Хорхе 3 0
4. Кабрал Кевин 3 0
5. Уильямс Дэррик 1 1
6. Кьестан Саша 2 0
7. Грандсир Самуэль 2 0
8. Йовелич Деян 2 0
9. Депай Ник 2 0
10. Салдана Адам 2 0
11. Чичарито 1 0
12. Васкес Виктор II 1 0
13. Бонд Джонатан 1 0
14. Равелсон Райан 1 0
15. Кулибали Сега 1 0
16. Акоста Данило 1 0
17. Альварес Эфраин 1 0
18. Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 14.81% (4) 7.41% (2) 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 18.52% (5)
 Лос-Анджелес Гэлакси 12.12% (4) 15.15% (5) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 23 15 4 4 44 - 28 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 20 10 4 6 36 - 19 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 22 8 4 10 33 - 32 28
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 22 8 9 5 28 - 21 33
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
10. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
12. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
10. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
11. Хьюстон Динамо Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 13 12
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
10. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
11. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Дос Сантос Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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