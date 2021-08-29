США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
3:3
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
14' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
0:1
20' ГолЙовелич Деян
35' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
1:1
44' ПенальтиАранго Кристиан
2:1
58' ГолРодригес Брайан
2:2
64' ГолЙовелич Деян
64' Желтая карточкаЙовелич Деян
3:2
66' ГолРодригес Брайан
76' Желтая карточкаКулибали Сега
3:3
86' ГолКабрал Кевин
87' Желтая карточкаКабрал Кевин
30
Ромеро
Томас
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
14'
20'
0:1
44'
1:1
58'
2:1
64'
64'
66'
3:2
76'
86'
3:3
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|6 (1)
|0.29
|2.
|Вела Карлос
|5
|0.24
|3.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.24
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.14
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.1
|6.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.05
|7.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.05
|8.
|Блессинг Латиф
|1
|0.05
|9.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|10.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|11.
|Аранго Кристиан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Паласиос Диего
|0
|0
|13.
|Сегура Эдди
|0
|0
|14.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.45
|2.
|Равелсон Райан
|5
|0.23
|3.
|Кабрал Кевин
|4
|0.18
|4.
|Васкес Виктор II
|3
|0.14
|5.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.14
|6.
|Йовелич Деян
|2
|0.09
|7.
|Альварес Эфраин
|2
|0.09
|8.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.05
|9.
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|10.
|Зубак Итан
|1
|0.05
|11.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.05
|12.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|13.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|14.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|5.
|Росси Диего
|2
|0
|6.
|Бэрд Кори
|2
|0
|7.
|Ромеро Томас
|2
|0
|8.
|Аранго Кристиан
|1
|0
|9.
|Фарфан Марко
|1
|0
|10.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|11.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|12.
|Дюк Брайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дос Сантос Хонатан
|4
|0
|2.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|3.
|Вильяфана Хорхе
|3
|0
|4.
|Кабрал Кевин
|3
|0
|5.
|Уильямс Дэррик
|1
|1
|6.
|Кьестан Саша
|2
|0
|7.
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|8.
|Йовелич Деян
|2
|0
|9.
|Депай Ник
|2
|0
|10.
|Салдана Адам
|2
|0
|11.
|Чичарито
|1
|0
|12.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|13.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|14.
|Равелсон Райан
|1
|0
|15.
|Кулибали Сега
|1
|0
|16.
|Акоста Данило
|1
|0
|17.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|18.
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|23
|15
|4
|4
|44 - 28
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 19
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 32
|28
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 21
|33
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|10.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 13
|12
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0