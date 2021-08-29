Голландия: Эредивизие 2021-2022
Утрехт
3:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Галгенваард
Фейеноорд
15' Undefined phrase: football_event_Маласиа Тирелл
42' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
0:1
44' ГолСинистерра Луис
45' Желтая карточкаТиль Гус
1:1
45' ГолЯнссен Виллем
2:1
48' ГолСилла Мусса
3:1
51' ПенальтиГустафссон Симон
53' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бальде АлиуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
42'
44'
45'
45'
48'
2:1
51'
3:1
53'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густафссон Симон
|2 (2)
|0.67
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.33
|3.
|Янссен Виллем
|1
|0.33
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.33
|5.
|Махер Адам
|1
|0.33
|6.
|Силла Мусса
|1
|0.33
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|8.
|Моконо Сильян
|0
|0
|9.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линссен Брайан
|3
|1
|2.
|Синистерра Луис
|2
|0.67
|3.
|Тиль Гус
|1
|0.33
|4.
|Баннис Науфаль
|1
|0.33
|5.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|7.
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|8.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|4.
|Керк Гирано
|1
|0
|5.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|2.
|Тиль Гус
|1
|0
|3.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|4.
|Бургер Ваутер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Фейеноорд
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард
Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд
Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Кубок Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Утрехт
|3:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Фейеноорд
|1:3
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Утрехт
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|1:3
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Утрехт
|3:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|ПСВ
|Брума Арминду
|2
|0
|1
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|4.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0
|5.
|Витесс
|Беро Матуш
|2
|0