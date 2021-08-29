Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Янссен Виллем забивает с левой ноги!

47' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Тиль Гус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Линссен Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Г О О О О Л - Синистерра Луис забивает с правой ноги!

44' Махер Адам бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

44' Матч возобновлен

43' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Маласиа Тирелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Утрехт выполняет удар от ворот.

40' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

39' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

38' Рамселар Барт из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Удар от ворот произведет Утрехт

37' Удар от ворот произведет Фейеноорд

36' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Фейеноорд

34' Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

33' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Тимбер Квинтен пробил чуть мимо штанги!

31' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Утрехт выполняет удар от ворот.

27' Maarten Paes отбил мяч на угловой после удара Кекчю Оркун из штрафной площади.

27' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хендрикс Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Опасность! Янссен Виллем из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

19' Тер Авест Хидде из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Опасность! Вормердам Дьянго из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

17' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' После проверки VAR рефери поменял решение - Утрехт не будет бить пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Синистерра Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Хорошую попытку сделал Силла Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фейеноорд начинает с центра поля