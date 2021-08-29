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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
3:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Фейеноорд
0'
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Маласиа Тирелл
42' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
0:1
44' Гол
Синистерра Луис
45' Желтая карточка
Тиль Гус
1:1
45' Гол
Янссен Виллем
2:1
48' Гол
Силла Мусса
3:1
51' Пенальти
Густафссон Симон
53' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
56'
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
29
Силла
Мусса
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
18
Дувикас
Анастасиос
23
Рамселар
Барт
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
25
Хендрикс
Рамон
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

15'
 
Маласиа Тирелл
42'
 
Маласиа Тирелл
44'
0:1
Синистерра Луис
(Джаханбакш Алиреза)
45'
 
Тиль Гус
45'
Янссен Виллем
(Дувикас Анастасиос)
1:1
46'
 
Эурснес Фредрик
Джаханбакш Алиреза
48'
Силла Мусса
(Ван дер Хорн Майк)
2:1
51'
Густафссон Симон
3:1
53'
 
Тоорнстра Йенс

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густафссон Симон 2 (2) 0.67
2. Дувикас Анастасиос 1 0.33
3. Янссен Виллем 1 0.33
4. Ван дер Марел Марк 1 0.33
5. Махер Адам 1 0.33
6. Силла Мусса 1 0.33
7. Ван дер Хорн Майк 0 0
8. Моконо Сильян 0 0
9. Тимбер Квинтен 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 3 1
2. Синистерра Луис 2 0.67
3. Тиль Гус 1 0.33
4. Баннис Науфаль 1 0.33
5. Тоорнстра Йенс 0 0
6. Джаханбакш Алиреза 0 0
7. Хапс Ридгесиано 0 0
8. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Тер Авест Хидде 1 0
4. Керк Гирано 1 0
5. Тимбер Квинтен 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0
2. Тиль Гус 1 0
3. Маласиа Тирелл 1 0
4. Бургер Ваутер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 25% (1) 0 0 0 50% (2) 25% (1)
 Фейеноорд 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард
Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд
Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Фейеноорд 2:0 Утрехт Eredivisie ECL Playoff Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Кубок Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Утрехт 3:1 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Фейеноорд 1:3 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Аякс 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Витесс 2 1 0 1 1 - 3 3
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Утрехт 3:1 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1:3 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фейеноорд 1:3 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Утрехт 3:1 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. ПСВ Брума Арминду 2 0 1
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Твенте Илич Лука 1 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
4. Твенте Мениг Квинси 2 0
5. Витесс Беро Матуш 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фейеноорд
3.00
3.80
3.35
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