Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Фейеноорд

93' Davy van den Berg из команды Утрехт пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

93' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Aliou Balde наказан за толчок Махер Адам

92' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Утрехт

89' Aliou Balde не смог попасть в створ ударом издали

88' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Davy van den Berg

87' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хорошую попытку сделал Ван Оверем Йорис . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Плохо сыграл Траунер Гернот - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

81' Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Aliou Balde

80' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Должен был быть гол! Махи Мимаун имел отличный шанс, но Джастин Бейло не дал голу состоятся!

79' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

77' Эурснес Фредрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Махер Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

73' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Утрехт выполняет удар от ворот.

72' Линссен Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Опасность! Махер Адам из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

69' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' После проверки VAR рефери поменял решение - Фейеноорд не будет бить пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

64' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

62' Рамселар Барт не смог попасть в створ ударом издали

62' Хендрикс Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хендрикс Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

58' Хендрикс Рамон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Утрехт выполняет удар от ворот.

56' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

55' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Утрехт выполняет удар от ворот.

54' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Тоорнстра Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Г О О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Джастин Бейло прыгнул не в ту сторону.

50' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хендрикс Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота