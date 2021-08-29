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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
6:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
9' Гол
Тиссудали Тарик
2:0
15' Пенальти
Де Сар Жюльен
20' Желтая карточка
Кумс Свен
28' Желтая карточка
Ланг Ноа
28' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
36' Желтая карточка
Noah Mbamba
3:0
38' Гол
Фортуна Нуриу
4:0
61' Гол
Безус Роман
4:1
65' Гол
Ванакен Ханс
5:1
66' Гол
Депуатр Лоран
6:1
79' Гол в свои ворота
Миньоле Симон
90'+1
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
29
Депуатр
Лоран
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
34
Тиссудали
Тарик
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
28
Бремпт
Игнасе
44
Мехеле
Брэндон
72
Noah
Mbamba
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Гент
3-4-3
Брюгге
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиссудали Тарик 2 0.4
2. Фортуна Нуриу 2 0.4
3. Нгадеу Майкл 1 0.2
4. Безус Роман 1 0.2
5. Депуатр Лоран 1 0.2
6. Бруно Джанни 1 0.2
7. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.2
8. Де Сар Жюльен 1 (1) 0.2
9. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
10. Кастро-Монтес Алессио 0 0
11. Опери Кристофер 0 0
12. Чакветадзе Георгий 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кетеларе Шарль 3 0.5
2. Вормер Руд 2 0.33
3. Ванакен Ханс 2 0.33
4. Ланг Ноа 1 0.17
5. Соболь Эдуард 1 0.17
6. Баланта Эдер 1 0.17
7. Персин Тибо 1 0.17
8. Дост Бас 1 (1) 0.17

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 3 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Нсоки Стенли 2 1
2. Соболь Эдуард 1 1
3. Вормер Руд 2 0
4. Ланг Ноа 2 0
5. Daniel Perez3 2 0
6. Noah Mbamba 2 0
7. Рикка Федерико 1 0
8. Мата Клинтон 1 0
9. Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1)
 Брюгге 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент
Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге
Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:3 Гент Товарищеские матчи Гент 1:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 3:0 Гент Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
2. Эйпен 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Брюгге 6 3 2 1 12 - 11 11
4. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
6. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
7. Остенде 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
9. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Мехелен 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Гент 5 2 1 2 11 - 6 7
14. Зульте-Варегем 5 1 2 2 7 - 10 5
15. Серкль Брюгге 6 1 2 3 6 - 7 5
16. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
17. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 11 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 3 2 1 0 10 - 3 7
2. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
6. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Эйпен 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Остенде 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Андерлехт 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
12. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
4. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
5. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 4 0
5. Брюгге Нсоки Стенли 2 1
Весь список
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