Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
9' ГолТиссудали Тарик
2:0
15' ПенальтиДе Сар Жюльен
20' Желтая карточкаКумс Свен
28' Желтая карточкаЛанг Ноа
28' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
36' Желтая карточкаNoah Mbamba
3:0
38' ГолФортуна Нуриу
4:0
61' ГолБезус Роман
4:1
65' ГолВанакен Ханс
5:1
66' ГолДепуатр Лоран
6:1
79' Гол в свои воротаМиньоле Симон
24
Кумс
Свен
77
Мата
Клинтон
72
Noah
Mbamba
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Noah MbambaЗащитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
16 Персин ТибоЗащитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
9'
1:0
15'
2:0
20'
28'
36'
38'
3:0
46'
61'
4:0
65'
4:1
66'
5:1
79'
6:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиссудали Тарик
|2
|0.4
|2.
|Фортуна Нуриу
|2
|0.4
|3.
|Нгадеу Майкл
|1
|0.2
|4.
|Безус Роман
|1
|0.2
|5.
|Депуатр Лоран
|1
|0.2
|6.
|Бруно Джанни
|1
|0.2
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.2
|8.
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.2
|9.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|11.
|Опери Кристофер
|0
|0
|12.
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кетеларе Шарль
|3
|0.5
|2.
|Вормер Руд
|2
|0.33
|3.
|Ванакен Ханс
|2
|0.33
|4.
|Ланг Ноа
|1
|0.17
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0.17
|6.
|Баланта Эдер
|1
|0.17
|7.
|Персин Тибо
|1
|0.17
|8.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|3
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нсоки Стенли
|2
|1
|2.
|Соболь Эдуард
|1
|1
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ланг Ноа
|2
|0
|5.
|Daniel Perez3
|2
|0
|6.
|Noah Mbamba
|2
|0
|7.
|Рикка Федерико
|1
|0
|8.
|Мата Клинтон
|1
|0
|9.
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Брюгге
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент
Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =6 -4Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге
Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Брюгге 4:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 3:0 Гент Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|2.
|Эйпен
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|4.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|6.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|10.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|15.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|17.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Эйпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|4.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
|5.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|5.
|Брюгге
|Нсоки Стенли
|2
|1