Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Удар от ворот произведет Силькеборг

42' Клюснер Тобиас нанес удар издали, а Николай Ларсен отбил его обратно в игру!

42' Удар от ворот произведет Раннерс

41' Игрок Андерс Клинге из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Валлис Николай пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

38' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Силькеборг выполняет удар от ворот.

35' Кехинде Тосин не смог попасть в створ ударом издали

35' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Головой пробил Камара Аль-Хаджи , но голкипер отбил его в поле!

33' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

31' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

30' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Идеальный солнечный день для футбола

27' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Писингер Симон из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Раннерс

22' ШАНС! Тордарсон Стефан-Тейтюр нанес удар с лета, но не попал по воротам!

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Кехинде Тосин пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Раннерс

21' Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

21' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.

19' Силькеборг выполняет удар от ворот.

19' Кехинде Тосин нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.

19' Опасность! Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

19' Удар от ворот произведет Раннерс

18' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

18' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

16' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

16' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

9' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

9' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Расмус Карстенсен не смог попасть в створ ударом издали

3' Камара Аль-Хаджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Тордарсон Стефан-Тейтюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Силькеборг выполняет удар от ворот.

1' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля