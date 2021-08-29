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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3098
Раннерс
0'
1:0
26' Гол
Хелениус Никлас
2:0
49' Гол
Валлис Николай
2:1
54' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
63' Желтая карточка
Кехинде Тосин
90'+5
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
5
Oliver
Sonne
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Карлгрен
Патрик
18
Клюснер
Тобиас
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
17
Лауридсен
Йеспер
30
Оново
Винсент
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
10
Кехинде
Тосин
99
Камара
Аль-Хаджи
9
Анкерсен
Якоб
Силькеборг
4-3-3
Раннерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Joergensen 2 0.29
2. Валлис Николай 2 0.29
3. Хелениус Никлас 1 0.14
4. Alexander Lind 1 0.14
5. Рёйкьер Никлас 1 0.14
6. Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.57
2. Камара Аль-Хаджи 2 0.29
3. Греве Матиас 1 0.14
4. Каллесеэ Миккель 1 0.14
5. Кехинде Тосин 1 0.14
6. Эгхо Марвин 1 0.14
7. Марксен Эрик 0 0
8. Писингер Симон 0 0
9. Гравес Симон 0 0
10. Клюснер Тобиас 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 3 0
2. Mads Kaalund III 2 0
3. Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
4. Gustav Klitgaard Dahl 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 2 0
2. Каллесеэ Миккель 2 0
3. Йонсен Лассер Берг 2 0
4. Марксен Эрик 1 0
5. Копплин Бьорн 1 0
6. Брок-Мадсен Николай 1 0
7. Карлгрен Патрик 1 0
8. Писингер Симон 1 0
9. Греве Матиас 1 0
10. Камара Аль-Хаджи 1 0
11. Лауэнборг Фредерик 1 0
12. Гравес Симон 1 0
13. Кехинде Тосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Раннерс 10% (1) 40% (4) 30% (3) 20% (2) 0 0

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг
Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Галатасарай 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Ольборг Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс
Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс Раннерс 4:0 Сённерйюск Раннерс 0:1 Орхус Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Силькеборг 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:4 Силькеборг Товарищеские матчи Раннерс 1:3 Силькеборг Кубок
Силькеборг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Кубок Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Силькеборг Кубок Силькеборг 2:2 Раннерс САС Лигаен Раннерс 4:0 Силькеборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 0:2 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 2:0 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Вайле 0:2 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 0:2 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
5. Ольборг Фоссум Ивер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 3 0
2. Копенгаген Зека Карлос 3 0
3. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
4. Орхус Поульсен Николай 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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