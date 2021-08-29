Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Силькеборг
2:1
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 3098
Раннерс
1:0
26' ГолХелениус Никлас
2:0
49' ГолВаллис Николай
2:1
54' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
63' Желтая карточкаКехинде Тосин
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Салу ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
49'
54'
63'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Joergensen
|2
|0.29
|2.
|Валлис Николай
|2
|0.29
|3.
|Хелениус Никлас
|1
|0.14
|4.
|Alexander Lind
|1
|0.14
|5.
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.14
|6.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.57
|2.
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.29
|3.
|Греве Матиас
|1
|0.14
|4.
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.14
|5.
|Кехинде Тосин
|1
|0.14
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0.14
|7.
|Марксен Эрик
|0
|0
|8.
|Писингер Симон
|0
|0
|9.
|Гравес Симон
|0
|0
|10.
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|3.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|4.
|Gustav Klitgaard Dahl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|3.
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|4.
|Марксен Эрик
|1
|0
|5.
|Копплин Бьорн
|1
|0
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|7.
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|8.
|Писингер Симон
|1
|0
|9.
|Греве Матиас
|1
|0
|10.
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|11.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|12.
|Гравес Симон
|1
|0
|13.
|Кехинде Тосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Раннерс
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг
Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Галатасарай 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Ольборг Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс
Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс Раннерс 4:0 Сённерйюск Раннерс 0:1 Орхус Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Орхус 2:0 Раннерс
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Силькеборг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Кубок Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Силькеборг Кубок Силькеборг 2:2 Раннерс САС Лигаен Раннерс 4:0 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:0
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|10.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Орхус
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|0:2
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Копенгаген
|2:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Вайле
|0:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|4.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|5.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|2.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|3.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|4.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0