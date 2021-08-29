Второй тайм

95' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 3098 болельщиков

94' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

88' Плохо сыграл Ларсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс подал угловой справа.

88' Андерс Клинге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Силькеборг

87' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс подал угловой справа.

86' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Лауридсен Йеспер уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

84' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

81' Силькеборг выполняет удар от ворот.

81' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

80' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Силькеборг выполняет удар от ворот.

76' Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали

76' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Силькеборг выполняет удар от ворот.

74' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

72' Удар от ворот произведет Силькеборг

72' Как он промахнулся? Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Камара Аль-Хаджи нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

71' Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Плохо сыграл Тобиас Сальквист - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Раннерс

66' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Кехинде Тосин получил желтую карточку от судьи

61' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Камара Аль-Хаджи нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

60' Николай Ларсен отбил мяч на угловой после удара Кехинде Тосин из штрафной площади.

60' Плохо сыграл Чалышир Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Раннерс выполняет удар от ворот.

57' Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали

56' Андерс Клинге нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

56' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Силькеборг выполняет удар от ворот.

54' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Тибблинг Симон из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

52' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Отличный командный гол!

49' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с левой ноги!

49' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кехинде Тосин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хелениус Никлас из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота