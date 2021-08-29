Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
1:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Сидбанк Парк
Виборг
1:0
26' ГолКорнвиг Эмиль
1:1
31' ГолJeppe Groenning
45' Желтая карточкаSebastian Groenning
55' Желтая карточкаIbrahim Said
1:2
57' ГолSebastian Groenning
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Sofus BergerПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jeff MensahНападающий
- Нападающий
-
26 Can Dursun
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
31'
1:1
55'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.14
|2.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.14
|3.
|Emil Holm
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Ларс II
|2
|0.29
|2.
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.29
|3.
|Christian Soerensen II
|1
|0.14
|4.
|Jeppe Groenning
|1
|0.14
|5.
|Ibrahim Said
|1
|0.14
|6.
|Younes Bakiz
|1
|0.14
|7.
|Sebastian Groenning
|0
|0
|8.
|Tobias Bech
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Хассан Рилван
|1
|0
|3.
|Альбек Мадс
|1
|0
|4.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|5.
|Экани Виктор
|1
|0
|6.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Soerensen II
|3
|0
|2.
|Крамер Ларс II
|3
|0
|3.
|Jeppe Groenning
|2
|0
|4.
|Sebastian Groenning
|2
|0
|5.
|Jacob Bonde
|2
|0
|6.
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|7.
|Younes Bakiz
|2
|0
|8.
|Tobias Bech
|2
|0
|9.
|Ibrahim Said
|1
|0
|10.
|Путрос Франс Диа
|1
|0
|11.
|Mads Lauritsen
|1
|0
|12.
|Sofus Berger
|1
|0
|13.
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|14.
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Виборг
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн
Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс
Виборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд
Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Виборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Сённерйюск 2:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Виборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Виборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Виборг Товарищеские матчи Виборг 3:2 Сённерйюск Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Копенгаген
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Раннерс
|1:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|2:1
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|2:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Сённерйюск
|1:2
|7
|1
|1
|5
|2 - 9
|4
|11.
|Орхус
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|12.
|Вайле
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Виборг
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Сённерйюск
|1:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Виборг
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Копенгаген
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|1:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|4
|0
|1
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|3
|0
|1
|5.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|2.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|3.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|4.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0