Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Себастьян Гронинг получил желтую карточку от судьи

45' Удар от ворот произведет Сённерйюск

44' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ibrahim Said из команды Виборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Отличные скиллы показывает Ibrahim Said, обводя своих соперников

43' Виборг выполняет удар от ворот.

41' Tobias Bech из команды Виборг отдал передачу, которая была заблокирована.

41' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Сённерйюск

39' Sofus Berger из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

39' Ibrahim Said из команды Виборг делает пас партнеру.

38' Ibrahim Said из команды Виборг идет с мячом вперед на обострение...

36' Tobias Bech нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Виборг выполняет удар от ворот.

35' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Тайво Абдулрахман получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Г О О О О Л - Йеппе Гроннинг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

31' Мадс Лаурицен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

31' Плохо сыграл Тчамба Дуплекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Sofus Berger из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Удар от ворот произведет Сённерйюск

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Отличные скиллы показывает Christian Soerensen , обводя своих соперников

24' Игрок Хассан Рилван из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

19' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Себастьян Гронинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Тчамба Дуплекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Tobias Bech из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Tobias Bech из команды Виборг идет с мячом вперед на обострение...

16' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Сённерйюск

14' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Виборг выполняет удар от ворот.

9' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Выглядело как неплохой момент. Christian Soerensen из команды Виборг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

5' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сённерйюск

4' Tobias Bech нанес удар, но промахнулся очень сильно.

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля