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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3517
Виборг
0'
1:0
26' Гол
Корнвиг Эмиль
1:1
31' Гол
Jeppe Groenning
45' Желтая карточка
Sebastian Groenning
55' Желтая карточка
Ibrahim Said
1:2
57' Гол
Sebastian Groenning
2:2
66' Гол
Прошшер Даниэл
74' Желтая карточка
Jeff Mensah
86' Желтая карточка
Mads Lauritsen
89' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
90'+7
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
8
Корнвиг
Эмиль
77
Хассан
Рилван
25
Тайво
Абдулрахман
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
17
Jacob
Bonde
13
Jeppe
Groenning
21
Sofus
Berger
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
30
Ibrahim
Said
Сённерйюск
4-3-3
Виборг
4-3-3

Ход матча

26'
Корнвиг Эмиль
(Emil Holm)
1:0
31'
1:1
Jeppe Groenning
45'
 
Sebastian Groenning
55'
 
Ibrahim Said
57'
1:2
Sebastian Groenning
(Sofus Berger)
64'
 
Лонвейк Джастин
Sofus Berger
65'
 
Jeff Mensah
Ibrahim Said
65'
Прошшер Даниэл
Кристинссон Кристофер Инги
 
65'
Йенсен Исак
Хассан Рилван
 
66'
Прошшер Даниэл
(Тайво Абдулрахман)
2:2
74'
 
Jeff Mensah
75'
 
Грот Джей-Рой
Tobias Bech
86'
 
Mads Lauritsen
87'
 
Экани Виктор
Jeppe Groenning
87'
 
Alassana Jatta
Виндерслев Расмус
89'
 
Путрос Франс Диа

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошшер Даниэл 1 0.14
2. Экани Виктор 1 0.14
3. Корнвиг Эмиль 1 0.14
4. Тайво Абдулрахман 0 0
5. Emil Holm 0 0
Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.29
2. Jacob Bonde 2 (1) 0.29
3. Christian Soerensen II 1 0.14
4. Jeppe Groenning 1 0.14
5. Sebastian Groenning 1 0.14
6. Ibrahim Said 1 0.14
7. Younes Bakiz 1 0.14
8. Tobias Bech 0 0
9. Sofus Berger 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Хассан Рилван 1 0
3. Альбек Мадс 1 0
4. Anders Jacobsen II 1 0
5. Экани Виктор 1 0
6. Корнвиг Эмиль 1 0
Виборг
# Игрок      
1. Christian Soerensen II 3 0
2. Крамер Ларс II 3 0
3. Ibrahim Said 2 0
4. Путрос Франс Диа 2 0
5. Mads Lauritsen 2 0
6. Jeppe Groenning 2 0
7. Sebastian Groenning 2 0
8. Jacob Bonde 2 0
9. Лонвейк Джастин 2 0
10. Younes Bakiz 2 0
11. Tobias Bech 2 0
12. Jeff Mensah 1 0
13. Sofus Berger 1 0
14. Lucas Lund Pedersen 1 0
15. Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Виборг 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн
Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс
Виборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд
Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Виборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Сённерйюск 1:4 Виборг Товарищеские матчи Виборг 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Виборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Виборг Суперлига Дании
Сённерйюск 2:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Виборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Виборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Виборг Товарищеские матчи Виборг 3:2 Сённерйюск Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Орхус 6 0 2 4 3 - 10 2
12. Вайле 0:2 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 2:0 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Орхус 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Вайле 0:2 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 0:2 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 1
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
5. Ольборг Фоссум Ивер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 3 0
2. Копенгаген Зека Карлос 3 0
3. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
4. Орхус Поульсен Николай 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
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