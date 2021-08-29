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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Перерыв

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
28' Желтая карточка
Бакыш Синан
41' Вторая желтая карточка
Бакыш Синан
41' Желтая карточка
Маркес Иван
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
7
Басачикоглу
Билал
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Дуэлунд
Миккель
71
Пропер
Дирк
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
6
Брюин
Джорди
Хераклес
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

Ход матча

28'
Бакыш Синан
 
41'
Бакыш Синан
 
41'
 
Маркес Иван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюргзорг Делано 1 0.33
2. Кваглиата Джакомо 0 0
НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окита Жонатан 1 0.33
2. Ali Akman 1 0.33
3. Дуэлунд Миккель 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 1 1
2. Фадига Ноа 2 0
3. Влут Рай 1 0
4. Кваглиата Джакомо 1 0
НЕК Неймеген
# Игрок      
1. Дуэлунд Миккель 1 0
2. Окита Жонатан 1 0
3. Маркес Иван 1 0
4. Ван Рой Барт 1 0
5. Эль-Каруани Суфьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 0 0 0 0 0 100% (1)
 НЕК Неймеген 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21
Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +11 =1 -8
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
НЕК Неймеген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Товарищеские матчи НЕК Неймеген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 3:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие Хераклес 1:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:1 Хераклес Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:2 НЕК Неймеген Эредивизие Хераклес 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:1 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:2 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 3:0 Хераклес Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Аякс 3:0 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Утрехт 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
10. НЕК Неймеген 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Витесс 0:3 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Хераклес 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. НЕК Неймеген 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Хераклес 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
16. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Витесс 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хераклес 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аякс 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. НЕК Неймеген 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Аякс Алле Себастьян 2 0 1
5. ПСВ Брума Арминду 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Бакыш Синан 1 1
3. Твенте Илич Лука 1 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
5. Твенте Мениг Квинси 2 0
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Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
НЕК Неймеген
3.05
4.13
4.12
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