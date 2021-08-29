Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
0:0
Перерыв
Стадион: Erve Asito
НЕК Неймеген
28' Желтая карточкаБакыш Синан
41' Вторая желтая карточкаБакыш Синан
41' Желтая карточкаМаркес Иван
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
10
Влут
Рай
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
70 Букузу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
41'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюргзорг Делано
|1
|0.33
|2.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окита Жонатан
|1
|0.33
|2.
|Ali Akman
|1
|0.33
|3.
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|1
|1
|2.
|Фадига Ноа
|2
|0
|3.
|Влут Рай
|1
|0
|4.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|2.
|Окита Жонатан
|1
|0
|3.
|Маркес Иван
|1
|0
|4.
|Ван Рой Барт
|1
|0
|5.
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|НЕК Неймеген
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21
Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +11 =1 -8НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
НЕК Неймеген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Хераклес 3:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие Хераклес 1:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:1 Хераклес Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:2 НЕК Неймеген Эредивизие Хераклес 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:1 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:2 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 3:0 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Аякс
|3:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|НЕК Неймеген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Витесс
|0:3
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Хераклес
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|НЕК Неймеген
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Хераклес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Витесс
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хераклес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аякс
|3:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|12.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|Аякс
|Алле Себастьян
|2
|0
|1
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|3.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|5.
|Твенте
|Мениг Квинси
|2
|0