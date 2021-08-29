Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Хераклес

45' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Хераклес

42' Матч возобновлен

41' Маркес Иван грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' УДАЛЕНИЕ! - Бакыш Синан получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

41' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Бакыш Синан оказался удален с поля

40' Матч остановлен

40' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Близко! Влут Рай нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

39' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лаурсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

39' Отличные скиллы показывает Лаурсен Николай , обводя своих соперников

38' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Фадига Ноа пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

36' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Маркес Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Влут Рай хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

33' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Роскен Рубен из команды Хераклес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

31' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Плохо сыграл Брандерхорст Маттейс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бакыш Синан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Али Акман пробует нанести удар издали, но Janis Blaswich держит все под контролем

27' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Басачикоглу Билал не смог попасть в створ ударом издали

20' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Влут Рай пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

13' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Киомурцоглу Орестис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хераклес выполняет удар от ворот.

9' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Отличные скиллы показывает Бакыш Синан , обводя своих соперников

7' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эль-Каруани Суфьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хераклес начинает с центра поля