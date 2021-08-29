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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
3:0
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
1:0
5' Гол
Антони
2:0
34' Гол
Альварес Эдсон
41' Желтая карточка
Базур Рихедли
3:0
43' Гол
Гравенберх Райан
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Шуберт
Маркус
16
Alois
Oroz
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
20
Гбоо
Янн
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
Аякс
4-2-3-1
Витесс
3-5-2

Ход матча

5'
Антони
(Мазрауи Нуссер)
1:0
34'
Альварес Эдсон
2:0
41'
 
Базур Рихедли
43'
Гравенберх Райан
(Алле Себастьян)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 0.67
2. Алле Себастьян 2 0.67
3. Мазрауи Нуссер 1 0.33
4. Антони 1 0.33
5. Альварес Эдсон 1 0.33
6. Гравенберх Райан 1 0.33
7. Бергёйс Стивен 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 0.33
2. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Алле Себастьян 1 0
2. Классен Дэви 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 2 0
2. Базур Рихедли 1 0
3. Таннан Уссама 1 0
4. Виттек Максимилиан 1 0
5. Бёйтинк Томас 1 0
6. Alois Oroz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс
Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс
Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Витесс Кубок Аякс 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:3 Аякс Кубок
Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Аякс 3:0 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Утрехт 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
10. НЕК Неймеген 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Витесс 0:3 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Хераклес 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. НЕК Неймеген 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Хераклес 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
16. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Витесс 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Витесс 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хераклес 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аякс 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. НЕК Неймеген 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Аякс Алле Себастьян 2 0 1
5. ПСВ Брума Арминду 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Бакыш Синан 1 1
3. Твенте Илич Лука 1 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
5. Твенте Мениг Квинси 2 0
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