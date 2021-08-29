  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
5' Гол
Антони
2:0
31' Гол
Альварес Эдсон
41' Желтая карточка
Базур Рихедли
3:0
43' Гол
Гравенберх Райан
4:0
60' Гол в свои ворота
Гайек Томаш
5:0
67' Гол
Классен Дэви
85' Желтая карточка
Alois Oroz
90'+4
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Шуберт
Маркус
16
Alois
Oroz
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
20
Гбоо
Янн
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
Аякс
4-2-3-1
Витесс
3-5-2

Ход матча

5'
Антони
(Мазрауи Нуссер)
1:0
31'
Альварес Эдсон
2:0
41'
 
Базур Рихедли
43'
Гравенберх Райан
(Алле Себастьян)
3:0
46'
 
Гонг Хилари
Базур Рихедли
46'
 
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
46'
 
Вруг Патрик
Гбоо Янн
60'
Гайек Томаш
4:0
67'
Классен Дэви
(Мартинес Лисандро)
5:0
68'
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
 
68'
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
 
69'
 
Корнелисс Энцо
Икома Луис
75'
Нерес Давид
Антони
 
75'
Бергёйс Стивен
Классен Дэви
 
84'
Шуурс Перр
Альварес Эдсон
 
85'
 
Alois Oroz

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 0.67
2. Алле Себастьян 2 0.67
3. Мазрауи Нуссер 1 0.33
4. Антони 1 0.33
5. Классен Дэви 1 0.33
6. Альварес Эдсон 1 0.33
7. Гравенберх Райан 1 0.33
8. Бергёйс Стивен 0 0
9. Мартинес Лисандро 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 0.33
2. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Алле Себастьян 1 0
2. Классен Дэви 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 2 0
2. Alois Oroz 2 0
3. Базур Рихедли 1 0
4. Таннан Уссама 1 0
5. Виттек Максимилиан 1 0
6. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс
Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс
Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Витесс Кубок Аякс 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:3 Аякс Кубок
Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Аякс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Утрехт 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Херенвен 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
14. АЗ Алкмаар 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Херенвен 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
6. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
8. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. АЗ Алкмаар 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Аякс Тадич Душан 2 0 1
4. Аякс Алле Себастьян 2 0 1
5. ПСВ Брума Арминду 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 5:0 Витесс онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 