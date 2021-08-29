Голландия: Эредивизие 2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Витесс
1:0
5' ГолАнтони
2:0
31' ГолАльварес Эдсон
41' Желтая карточкаБазур Рихедли
3:0
43' ГолГравенберх Райан
4:0
60' Гол в свои воротаГайек Томаш
5:0
67' ГолКлассен Дэви
85' Желтая карточкаAlois Oroz
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
16
Alois
Oroz
18
Гайек
Томаш
20
Гбоо
Янн
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
31'
2:0
41'
43'
46'
60'
4:0
67'
75'
85'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2
|0.67
|2.
|Алле Себастьян
|2
|0.67
|3.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0.33
|4.
|Антони
|1
|0.33
|5.
|Классен Дэви
|1
|0.33
|6.
|Альварес Эдсон
|1
|0.33
|7.
|Гравенберх Райан
|1
|0.33
|8.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|1
|0.33
|2.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алле Себастьян
|1
|0
|2.
|Классен Дэви
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|2
|0
|2.
|Alois Oroz
|2
|0
|3.
|Базур Рихедли
|1
|0
|4.
|Таннан Уссама
|1
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|Витесс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс
Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Херенвен
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|14.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Херенвен
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|8.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|4.
|Аякс
|Алле Себастьян
|2
|0
|1
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0