Очень осторожно действуют команды в стартовые минуты. Пока нет даже намёков на острые моменты у ворот.

У Макнила повреждение левой ноги. Медики вышли на поле.

У Филлипса не получился пас вперёд. Мяч взмыл вверх и прилетел к сопернику в центральный круг.

Браунхилл на фланге неудачно подкатился под Бэмфорда и получил жёлтую карточку.

14' Бэмфорд слева прострелил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.

13' Гудмундссон справа навесил на Вуд, вышедший вперёд Меслье смахнул мяч с голову Криса.

12' Рафинья немного сильно сделал заброс в штрафную площадь на Морено. Мяч прилетел в руки Поупу.

11' Прострел Макнила слева к воротам на Вуда соперники перехватили.

10' Вествуд по правому флангу сделал неточную передачу вперёд ан Гудмундссона.

8' Харрисон слева откатил мяч на Рафинью, чей удар с восемнадцати метров пришёлся в соперника.

7' Тарковски в центре поля подтолкнул в спину Бэмфорда.

6' Барнс пяткой пробросил мяч себе на ход, но не смог удержаться на ногах.

4' "Лидс" с помощью коротких передач начал атаку. На чужой половине поля гостям мяч сохранить не удалось.

3' Хозяева попробовали начать атаку длинным забросом вперёд. Защитники "Лидса" мяч забрали.

2' "Бёрнли" играет в бордовых футболках с бело-голубыми рукавами и голубых трусах, "Лидс" - в тёмно-синей форме.