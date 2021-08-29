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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Лидс
0'
20' Желтая карточка
Браунхилл Джош
21'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
1
Меслье
Иллан
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
2
Эйлинг
Люк
23
Филлипс
Кэлвин
15
Даллас
Стюарт
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Бёрнли
4-4-2
Лидс
3-3-3-1

Ход матча

20'
Браунхилл Джош
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тарковски Джеймс 1 0.33
2. Вествуд Эшли 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйлинг Люк 1 0.33
2. Клих Матеуш 1 0.33
3. Рафинья Диас 1 0.33
4. Купер Лиам 0 0
5. Даллас Стюарт 0 0
6. Бэмфорд Патрик 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Гудмундссон Йоханн 1 0
2. Тарковски Джеймс 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 2 0
2. Бэмфорд Патрик 1 0
3. Рафинья Диас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 100% (1) 0 0 0 0 0
 Лидс 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис
Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Лидс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс
Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Лидс: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Бёрнли 0:4 Лидс Премьер-лига Лидс 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:2 Лидс Кубок лиги Бёрнли 1:0 Лидс
Лидс 1:1 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лидс Лидс 1:2 Бёрнли Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Лидс Лидс 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:3 Лидс Бёрнли 1:2 Лидс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
9. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
11. Уотфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уотфорд 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Лидс 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Бёрнли 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
5. Ливерпуль Салах Мохамед 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Брентфорд Норгор Кристиан 2 0
4. Ньюкасл Шёр Фабиан 2 0
5. Эвертон Ришарлисон 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Браунхилл на фланге неудачно подкатился под Бэмфорда и получил жёлтую карточку.
  • 18'
    У Филлипса не получился пас вперёд. Мяч взмыл вверх и прилетел к сопернику в центральный круг.
  • Травма, повреждение
    17'
    У Макнила повреждение левой ноги. Медики вышли на поле.
  • 16'
    Очень осторожно действуют команды в стартовые минуты. Пока нет даже намёков на острые моменты у ворот.
  • 14'
    Бэмфорд слева прострелил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.
  • 13'
    Гудмундссон справа навесил на Вуд, вышедший вперёд Меслье смахнул мяч с голову Криса.
  • 12'
    Рафинья немного сильно сделал заброс в штрафную площадь на Морено. Мяч прилетел в руки Поупу.
  • 11'
    Прострел Макнила слева к воротам на Вуда соперники перехватили.
  • 10'
    Вествуд по правому флангу сделал неточную передачу вперёд ан Гудмундссона.
  • 8'
    Харрисон слева откатил мяч на Рафинью, чей удар с восемнадцати метров пришёлся в соперника.
  • Фол, нарушение
    7'
    Тарковски в центре поля подтолкнул в спину Бэмфорда.
  • 6'
    Барнс пяткой пробросил мяч себе на ход, но не смог удержаться на ногах.
  • 4'
    "Лидс" с помощью коротких передач начал атаку. На чужой половине поля гостям мяч сохранить не удалось.
  • 3'
    Хозяева попробовали начать атаку длинным забросом вперёд. Защитники "Лидса" мяч забрали.
  • 2'
    "Бёрнли" играет в бордовых футболках с бело-голубыми рукавами и голубых трусах, "Лидс" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Терф Мур"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Лидс

Исход игры
Бёрнли
15.8% (21)
Ничья
41.4% (55)
Лидс
42.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (54)
Меньше
58.78% (77)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (49)
1:2 Лидс
26.3% (35)
0:1 Лидс
10.5% (14)
2:1 Бёрнли
7.5% (10)
1:0 Бёрнли
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Лидс
3.8% (5)
2:0 Бёрнли
1.5% (2)
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