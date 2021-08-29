Англия: Премьер-лига 2021-2022
20' Желтая карточкаБраунхилл Джош
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кошта ЭлдерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.33
|2.
|Вествуд Эшли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйлинг Люк
|1
|0.33
|2.
|Клих Матеуш
|1
|0.33
|3.
|Рафинья Диас
|1
|0.33
|4.
|Купер Лиам
|0
|0
|5.
|Даллас Стюарт
|0
|0
|6.
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|3.
|Рафинья Диас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Лидс
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис
Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Лидс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс
Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Лидс: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|11.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|5.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|2
|0
|4.
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|2
|0
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|2
|0
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Лидс
Исход игры
Бёрнли
15.8% (21)
Ничья
41.4% (55)
Лидс
42.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (54)
Меньше
58.78% (77)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (49)
1:2 Лидс
26.3% (35)
0:1 Лидс
10.5% (14)
2:1 Бёрнли
7.5% (10)
1:0 Бёрнли
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Лидс
3.8% (5)
2:0 Бёрнли
1.5% (2)
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