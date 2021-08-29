Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Винд Жонас нанес удар головой, но Александр Брюнст-Зеллнер спокойно отбил мяч.

43' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

37' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Вайле

35' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Стаге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Винд Жонас . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Опасность! Биэл Пеп из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

26' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Биэл Пеп забивает с левой ноги!

24' Опасность! Винд Жонас из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Вайле

21' Отличный пас сделал William Boeving из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Удар от ворот произведет Вайле

20' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Опасность! Зека Карлос из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Г О О О О Л - Лерагер Лукас из команды Копенгаген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

16' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Вайле

11' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кристансен Виктор и William Boeving из команды Копенгаген

11' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кристансен Виктор и попал в перекладину!

9' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Копенгаген

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля