Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Вайле
0:4
Конец матча
Стадион: Вейле Зрители: 8420
Копенгаген
7' Желтая карточкаСоуза Аллан
0:1
18' ГолЛерагер Лукас
0:2
24' ГолБиэл Пеп
0:3
54' ГолЗека Карлос
65' Желтая карточкаКристансен Виктор
0:4
78' ГолСтаге Йенс
86' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
10
Зека
Карлос
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
2 Heron
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
18'
0:1
24'
0:2
54'
0:3
78'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 10
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагир Вахид
|2
|0.29
|2.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.14
|3.
|Колингер Денис
|1
|0.14
|4.
|Скооп Якоб
|0
|0
|5.
|Ямга Кевин
|0
|0
|6.
|Кустович Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биэл Пеп
|5
|0.71
|2.
|Винд Жонас
|4
|0.57
|3.
|Дарами Мохаммед
|2
|0.29
|4.
|Дикс Кевин
|1
|0.14
|5.
|Зека Карлос
|1
|0.14
|6.
|Лерагер Лукас
|1
|0.14
|7.
|Вильчек Камиль
|1
|0.14
|8.
|Стаге Йенс
|1
|0.14
|9.
|Хочолава Давид
|1
|0.14
|10.
|Кристансен Виктор
|0
|0
|11.
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|3
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|3.
|Муколли Арбнор
|2
|0
|4.
|Фагир Вахид
|2
|0
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0
|6.
|Соуза Аллан II
|1
|0
|7.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|3
|0
|2.
|Хочолава Давид
|3
|0
|3.
|Бойлесен Николай
|1
|1
|4.
|Винд Жонас
|2
|0
|5.
|Лерагер Лукас
|1
|0
|6.
|Стаге Йенс
|1
|0
|7.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|8.
|Биэл Пеп
|1
|0
|9.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|10.
|Кристансен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|0
|Копенгаген
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2Копенгаген 5:0 Сивасспор Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген
Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Вайле: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Копенгаген: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Оденсе
|1:2
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Орхус
|2:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Орхус
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Оденсе
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Оденсе
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|2:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|4.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|5.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|4.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0