Второй тайм

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Hans Hoellsberg навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Лукас Энгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Винд Жонас пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сегодняшная посещаемость составляет 8420 болельщиков

87' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

84' Вайле выполняет удар от ворот.

84' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Вайле

81' Тактическая замена. William Boeving уходит с поля и его заменяет Сингх Лютер

81' Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

81' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Г О О О О Л - Стаге Йенс забивает ударом с правой ноги!

78' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Игрок команды Копенгаген делает подачу своему товарищу по команде.

77' Удар от ворот произведет Вайле

76' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Александр Брюнст-Зеллнер отбил мяч на угловой после удара Биэл Пеп из штрафной площади.

74' William Boeving из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

73' Тактическая замена. Эммануилидис Димитриос уходит с поля и его заменяет Брэндон Пьеррик

73' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Биэл Пеп пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

68' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

67' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Кристансен Виктор получил желтую карточку от судьи

65' Матч возобновлен

64' Зека Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Копенгаген выполняет удар от ворот.

59' Вайле выполняет удар от ворот.

58' Винд Жонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Стаге Йенс нанес удар издали, а Александр Брюнст-Зеллнер отбил его обратно в игру!

58' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' William Boeving нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Копенгаген

49' Хороший удар издали нанес Соуза Аллан II , но отличный сейв сделал Камиль Грабара. Угловой.

48' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тактическая замена. Jerome Opoku уходит с поля и его заменяет Манджрекар Джеймс