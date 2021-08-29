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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 8420
Копенгаген
0'
7' Желтая карточка
Соуза Аллан
0:1
18' Гол
Лерагер Лукас
0:2
24' Гол
Биэл Пеп
0:3
54' Гол
Зека Карлос
65' Желтая карточка
Кристансен Виктор
0:4
78' Гол
Стаге Йенс
86' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
90'+4
1
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
6
Эзатолахи
Саид
10
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
33
Hans
Hollsberg
27
Эммануилидис
Димитриос
9
Фагир
Вахид
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
Вайле
4-1-4-1
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

7'
Соуза Аллан
 
18'
0:1
Лерагер Лукас
(Зека Карлос)
24'
0:2
Биэл Пеп
(Лерагер Лукас)
46'
Драмме Муамаду
Эзатолахи Саид
 
46'
Манджрекар Джеймс
Опоку Джером
 
54'
0:3
Зека Карлос
(Биэл Пеп)
58'
Heron
Хенриксен Тобиас
 
65'
 
Кристансен Виктор
70'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Зека Карлос
70'
 
Бенгтссон Пьер
Кристансен Виктор
73'
Пьеррик Брэндон
Эммануилидис Димитриос
 
78'
0:4
Стаге Йенс
81'
 
Хёйлунн Расмус
Биэл Пеп
81'
 
Анкерсен Петер
Дикс Кевин
81'
 
Сингх Лютер
Бовинг Виллиам
84'
Lukas Engel
Соуза Аллан
 
86'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагир Вахид 2 0.29
2. Эммануилидис Димитриос 1 0.14
3. Колингер Денис 1 0.14
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0
6. Кустович Кевин 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биэл Пеп 5 0.71
2. Винд Жонас 4 0.57
3. Дарами Мохаммед 2 0.29
4. Дикс Кевин 1 0.14
5. Зека Карлос 1 0.14
6. Лерагер Лукас 1 0.14
7. Вильчек Камиль 1 0.14
8. Стаге Йенс 1 0.14
9. Хочолава Давид 1 0.14
10. Кристансен Виктор 0 0
11. Фальк Расмус 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 3 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Муколли Арбнор 2 0
4. Фагир Вахид 2 0
5. Скооп Якоб 1 0
6. Соуза Аллан II 1 0
7. Манджрекар Джеймс 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 3 0
2. Хочолава Давид 3 0
3. Бойлесен Николай 1 1
4. Винд Жонас 2 0
5. Лерагер Лукас 1 0
6. Стаге Йенс 1 0
7. Нельссон Виктор 1 0
8. Биэл Пеп 1 0
9. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
10. Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0
 Копенгаген 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю
Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Копенгаген 5:0 Сивасспор Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген
Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Вайле: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Копенгаген: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Копенгаген 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:3 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 4:0 Вайле Товарищеские матчи Копенгаген 5:0 Вайле Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Вайле Товарищеские матчи Копенгаген 4:1 Вайле САС Лигаен Вайле 1:1 Копенгаген САС Лигаен Вайле 0:3 Копенгаген САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Оденсе 1:2 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Орхус 2:1 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Орхус 2:1 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Оденсе 1:2 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Оденсе 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 2:1 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
5. Ольборг Фоссум Ивер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Ольборг Альманн Якоб 3 0
3. Копенгаген Зека Карлос 3 0
4. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 0:4 Копенгаген онлайн




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