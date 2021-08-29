Гости сходили в атаку, где ничего не создали.

Г-О-О-О-О-О-Л! 6:1! Амур Калмыков! Султонов в контратаке прострелил с правого полуфланга, Кравчук не попал по мячу в центре, зато пробил на дальней штанге Калмыков, оформивший хет-трик.

Первый тайм завершён. Лидер "Торпедо" не совсем в одну калитку, но выносит аутсайдера "Металлург".

45' Г-О-О-О-О-ОЛ! 5:1! Игорь Лебеденко!

Лебеденко принимает аккуратный заброс, спокойно обрабатывает мяч в компании Фролова и отправляет сферу в левый угол.

45' + 1 минута.

45' Гости идут вперёд... Теряют мяч после диагонального перевода на левый фланг.

44' Лебеденко после паса Султонова подсекал мяч в створ, однако не переиграл Кобзева. Это было опасно.

43' Разыгрывали "металлурги" накоротке возле чужой штрафной, но неудачно.

42' В своё удовольствие комбинируют торпедовцы, приятно на них смотреть.

41' Г-О-О-О-О-О-Л! 4:1! Дубль Амура Калмыкова!

Атака "чёрно-белых" на скорости, мяч доходит до Калмыкова в центр с правого края транзитом через Султонова, и Амур вкручивает снаряд в правый угол.

39' Игроку "Металлурга" оказывают медпомощь. Это Сазонов.

38' Тревожно у ворот "Торпедо"! Шаповалов пробил низом примерно с линии штрафной - чуть не попал в левый угол.

37' Не будет неожиданностью, если "автозаводцы" забьют ещё до перерыва.

36' Вот как всё быстро перевернулось в этом матче: липчане вели 1:0, а теперь они проигрывают 1:3.

35' Г-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Мухаммад Султонов!

Грубая ошибка защитника "Металлурга" позволила Калмыкову выскочить один на один с Кобзевым. Обыграв вратаря, Калмыков ушёл далеко влево и мудро не стал сбить сам, а прострелил в центр на Султонова, который без проблем замкнул эту передачу.

34' Войдель потерял мяч в центре поля.

34' Подача Султонова справа не нашла Калмыкова.

33' Дальний удар Померко - гораздо выше створа.

33' Прострел Лебеденко слева на Калмыкова прерван гостями.

32' Взаимодействуют сейчас "чёрно-белые" с помощью пасов друг другу в середине поля.

31' В центре поля фолят липчане против Енина.

30' Весело играет "Торпедо", нескучно.

29' Кобзев не дотянулся до подачи, но мяч пролетел вообще мимо всех. Потом торпедовцы опять сделали навес, и удар Енина заблокировался.

28' Новый угловой ожидается у ворот "Металлурга".

27' Длинная подача хозяев после розыгрыша корнера - Калмыков не смог дотянуться до мяча. Это было, наверно, нереально.

26' Самсонов нанёс удар издали - мяч ушёл за лицевую, угловой будет.

26' "Металлург" в последние минуты чувствует себя уже не в своей тарелке, хотя до этого было наоборот.

25' Титов не успел к мячу на своей половине, чтобы сохранить его в поле.

24' Кобзев удачно действует на выходе, прерывая подачу соперника.

23' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Амур Калмыков!

Калмыков выскочил один на один с Кобзевым и уверенно послал дробивший мяч в левый угол.

22' Калмыков в штрафной скинул ногой Султонову, который с лёта пальнул выше створа.

21' "Металлург" начал быстро оборвавшуюся вскоре свою атаку.

20' Не смогли хозяева нормально пробить головой из штрафной во время подачи корнера.

19' Арустамяну - отложенная жёлтая карточка.

19' Титов выбивает мяч на угловой после навеса Султонова.

19' Позиционно владеют мячом липчане. Их не выбил из колеи пропущенный гол.

18' Момент! Арустамян выскочил почти один на один с Ботнарем, но не прошёл Самсонова. После удара, сэйва вратаря и рикошета мяч ушёл на угловой.

16' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Андрей Евдокимов!

равчук навесил со штрафного, Енин пробил головой, Кобзев отбил, но Евдокимов добил в ближний угол.

15' Опасный штрафной зарабатывает Султонов для "Торпедо" на правом полуфланге.

14' Редькович доставлял мяч в штрафную с правого фланга - защита хозяев справляется.

13' Если "Металлург" выиграет, это будет сенсация.

12' Гости неплохо себя чувствуют, владея мячом в центре поля.

11' Султонов сразу же забил ответный гол, откликнувшись вторым этажом на подачу справа, но также без промедления был зафиксирован офсайд - всё верно.

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Артур Арустамян!

Интересно события развиваются! Дальний выстрел Арустамяна, мяч отскакивает от газона перед Ботнарем и влетает в левый угол.

9' Лебеденко навесил с правого края, и Кравчук сфолил в борьбе с защитником и вратарём "Металлурга".

8' Защитник гостей спокойно скидывает головой назад Кобзеву под прессингом соперника, голкипер ловит мяч.

7' Офсайд у Арустамяна на правом фланге.

6' Легко выигран воздух в своей штрафной игроком "Торпедо".

6' Угловой исполнят гости. Шаповалов идёт его подавать.

5' "Металлург" наконец проводит позиционную атаку.

4' Опасно! Султонов с близкой дистанции пробил в правый угол, Кобзев отразил. Калмыков был готов добить головой, но проскочил мимо мяча.

3' Лебеденко не дал уйти мячу за лицевую, но всего лишь покатил его в руки Кобзева.

2' Торпедовцы поджимают липчан, но довести мяч до Калмыкова москвичам не удаётся.

1' Хозяева с мячом на первой минуте.