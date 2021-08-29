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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
6:1
Второй тайм: 48'
Металлург Липецк
0'
0:1
10' Гол
Арустамян Артур
1:1
17' Гол
Евдокимов Андрей
20' Желтая карточка
Арустамян Артур
2:1
23' Гол
Калмыков Амур
3:1
35' Гол
Султонов Мухаммад
4:1
41' Гол
Калмыков Амур
5:1
45' Гол
Лебеденко Игорь
6:1
47' Гол
Калмыков Амур
48'
Торпедо Москва
Металлург Липецк

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 6 0.75
2. Лебеденко Игорь 4 0.5
3. Султонов Мухаммад 3 0.38
4. Енин Иван 2 0.25
5. Шумских Алексей 1 0.13
6. Адаев Владислав 1 0.13
7. Евдокимов Андрей 1 0.13
Металлург Липецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Войдель Роман 2 0.25
2. Арустамян Артур 2 0.25
3. Шаповалов Руслан 1 0.13
4. Сазонов Максим 1 0.13
5. Кутьин Александр 1 (1) 0.13

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0
Металлург Липецк
# Игрок      
1. Овчинников Андрей 4 0
2. Войдель Роман 3 0
3. Кутьин Александр 2 0
4. Шаповалов Руслан 2 0
5. Титов Константин 2 0
6. Арустамян Артур 2 0
7. Поярков Денис 1 0
8. Фролов Евгений II 1 0
9. Сазонов Максим 1 0
10. Dmitri Sukharev 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3)
 Металлург Липецк 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново
Металлург Липецк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 КАМАЗ 3:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:1 Ротор
Металлург Липецк 1:0 Текстильщик Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 2:2 Акрон Оренбург 4:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:2 Томь Факел-2 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:0 Калуга Авангард Курск 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:0 Сокол Металлург Видное 0:1 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Рязань Красный 2:0 Металлург Липецк Сатурн 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Строгино Салют 0:1 Металлург Липецк Химки-2 0:1 Металлург Липецк

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Металлург Липецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 0:0 Торпедо Москва Второй дивизион Металлург Липецк 2:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Второй дивизион
Торпедо Москва 1:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 0:2 Торпедо Москва Второй дивизион Металлург Липецк 0:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Металлург Липецк Второй дивизион Торпедо Москва 2:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 2:1 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 6:1 Заявка 8 7 1 0 19 - 3 22
2. Факел 1:0 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
3. Оренбург 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
4. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
5. Велес Москва Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
7. Алания Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Краснодар-2 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. КАМАЗ 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 6 11
11. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
13. Балтика Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
16. Акрон Заявка 7 1 2 4 5 - 8 5
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк 1:6 Заявка 8 1 1 6 7 - 25 4
20. Текстильщик Заявка 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва 6:1 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Факел 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. КАМАЗ 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
11. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Металлург Липецк 1:6 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
17. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 6:1 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
5. Факел 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
8. Оренбург 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. КАМАЗ 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
16. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Нефтехимик 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк 1:6 Заявка 4 0 0 4 1 - 18 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 6 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
2. КАМАЗ Калугин Олег 4 1
3. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
5. Балтика Кашчелан Младен 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 3 гола - хет-трик!
    47'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 6:1! Амур Калмыков!
    Султонов в контратаке прострелил с правого полуфланга, Кравчук не попал по мячу в центре, зато пробил на дальней штанге Калмыков, оформивший хет-трик.
  • 47'
    Гости сходили в атаку, где ничего не создали.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал.
  • Первый тайм
  • Замена
    Белов заменил Фролова в составе "Металлурга".
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Лидер "Торпедо" не совсем в одну калитку, но выносит аутсайдера "Металлург".
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-ОЛ! 5:1! Игорь Лебеденко!
    Лебеденко принимает аккуратный заброс, спокойно обрабатывает мяч в компании Фролова и отправляет сферу в левый угол.
  • 45'
    + 1 минута.
  • 45'
    Гости идут вперёд... Теряют мяч после диагонального перевода на левый фланг.
  • Опасный момент
    44'
    Лебеденко после паса Султонова подсекал мяч в створ, однако не переиграл Кобзева. Это было опасно.
  • 43'
    Разыгрывали "металлурги" накоротке возле чужой штрафной, но неудачно.
  • 42'
    В своё удовольствие комбинируют торпедовцы, приятно на них смотреть.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 4:1! Дубль Амура Калмыкова!
    Атака "чёрно-белых" на скорости, мяч доходит до Калмыкова в центр с правого края транзитом через Султонова, и Амур вкручивает снаряд в правый угол.
  • Травма, повреждение
    39'
    Игроку "Металлурга" оказывают медпомощь. Это Сазонов.
  • Опасный момент
    38'
    Тревожно у ворот "Торпедо"! Шаповалов пробил низом примерно с линии штрафной - чуть не попал в левый угол.
  • 37'
    Не будет неожиданностью, если "автозаводцы" забьют ещё до перерыва.
  • 36'
    Вот как всё быстро перевернулось в этом матче: липчане вели 1:0, а теперь они проигрывают 1:3.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Мухаммад Султонов!
    Грубая ошибка защитника "Металлурга" позволила Калмыкову выскочить один на один с Кобзевым. Обыграв вратаря, Калмыков ушёл далеко влево и мудро не стал сбить сам, а прострелил в центр на Султонова, который без проблем замкнул эту передачу.
  • 34'
    Войдель потерял мяч в центре поля.
  • 34'
    Подача Султонова справа не нашла Калмыкова.
  • 33'
    Дальний удар Померко - гораздо выше створа.
  • 33'
    Прострел Лебеденко слева на Калмыкова прерван гостями.
  • 32'
    Взаимодействуют сейчас "чёрно-белые" с помощью пасов друг другу в середине поля.
  • Фол, нарушение
    31'
    В центре поля фолят липчане против Енина.
  • 30'
    Весело играет "Торпедо", нескучно.
  • 29'
    Кобзев не дотянулся до подачи, но мяч пролетел вообще мимо всех. Потом торпедовцы опять сделали навес, и удар Енина заблокировался.
  • Угловой
    28'
    Новый угловой ожидается у ворот "Металлурга".
  • 27'
    Длинная подача хозяев после розыгрыша корнера - Калмыков не смог дотянуться до мяча. Это было, наверно, нереально.
  • Угловой
    26'
    Самсонов нанёс удар издали - мяч ушёл за лицевую, угловой будет.
  • 26'
    "Металлург" в последние минуты чувствует себя уже не в своей тарелке, хотя до этого было наоборот.
  • 25'
    Титов не успел к мячу на своей половине, чтобы сохранить его в поле.
  • 24'
    Кобзев удачно действует на выходе, прерывая подачу соперника.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Амур Калмыков!
    Калмыков выскочил один на один с Кобзевым и уверенно послал дробивший мяч в левый угол.
  • 22'
    Калмыков в штрафной скинул ногой Султонову, который с лёта пальнул выше створа.
  • 21'
    "Металлург" начал быстро оборвавшуюся вскоре свою атаку.
  • 20'
    Не смогли хозяева нормально пробить головой из штрафной во время подачи корнера.
  • Желтая карточка
    19'
    Арустамяну - отложенная жёлтая карточка.
  • Угловой
    19'
    Титов выбивает мяч на угловой после навеса Султонова.
  • 19'
    Позиционно владеют мячом липчане. Их не выбил из колеи пропущенный гол.
  • Опасный момент
    18'
    Момент! Арустамян выскочил почти один на один с Ботнарем, но не прошёл Самсонова. После удара, сэйва вратаря и рикошета мяч ушёл на угловой.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Андрей Евдокимов!
    равчук навесил со штрафного, Енин пробил головой, Кобзев отбил, но Евдокимов добил в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    15'
    Опасный штрафной зарабатывает Султонов для "Торпедо" на правом полуфланге.
  • 14'
    Редькович доставлял мяч в штрафную с правого фланга - защита хозяев справляется.
  • 13'
    Если "Металлург" выиграет, это будет сенсация.
  • 12'
    Гости неплохо себя чувствуют, владея мячом в центре поля.
  • Офсайд
    11'
    Султонов сразу же забил ответный гол, откликнувшись вторым этажом на подачу справа, но также без промедления был зафиксирован офсайд - всё верно.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Артур Арустамян!
    Интересно события развиваются! Дальний выстрел Арустамяна, мяч отскакивает от газона перед Ботнарем и влетает в левый угол.
  • Фол, нарушение
    9'
    Лебеденко навесил с правого края, и Кравчук сфолил в борьбе с защитником и вратарём "Металлурга".
  • 8'
    Защитник гостей спокойно скидывает головой назад Кобзеву под прессингом соперника, голкипер ловит мяч.
  • Офсайд
    7'
    Офсайд у Арустамяна на правом фланге.
  • 6'
    Легко выигран воздух в своей штрафной игроком "Торпедо".
  • Угловой
    6'
    Угловой исполнят гости. Шаповалов идёт его подавать.
  • 5'
    "Металлург" наконец проводит позиционную атаку.
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Султонов с близкой дистанции пробил в правый угол, Кобзев отразил. Калмыков был готов добить головой, но проскочил мимо мяча.
  • 3'
    Лебеденко не дал уйти мячу за лицевую, но всего лишь покатил его в руки Кобзева.
  • 2'
    Торпедовцы поджимают липчан, но довести мяч до Калмыкова москвичам не удаётся.
  • 1'
    Хозяева с мячом на первой минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток.
  • До матча
  • Добрый вечер любителям российской первой лиги! В 8-м туре ФНЛ-1 московское "Торпедо" примет липецкий "Металлург". Текстовую трансляцию этого матча проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 129
Торпедо Москва 96.1% (124)
X 3.1% (4)
Металлург Липецк 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Металлург Липецк
1.25
5.80
26.00
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Где смотреть матч Торпедо Москва 6:1 Металлург Липецк онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 6:1 Металлург Липецк

Исход игры
Торпедо Москва
96.1% (124)
Ничья
3.1% (4)
Металлург Липецк
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.44% (30)
Меньше
76.56% (98)
Обе команды забьют
Да
17.97% (23)
Нет
82.03% (105)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
57.4% (74)
1:0 Торпедо Москва
15.5% (20)
2:1 Торпедо Москва
12.4% (16)
3:0 Торпедо Москва
6.2% (8)
3:1 Торпедо Москва
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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