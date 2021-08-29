Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
6:1
Второй тайм: 48'
Металлург Липецк
0:1
10' ГолАрустамян Артур
1:1
17' ГолЕвдокимов Андрей
20' Желтая карточкаАрустамян Артур
2:1
23' ГолКалмыков Амур
3:1
35' ГолСултонов Мухаммад
4:1
41' ГолКалмыков Амур
5:1
45' ГолЛебеденко Игорь
6:1
47' ГолКалмыков Амур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Прошкин ЕгорПолузащитник
-
30 Елисеев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Белов АнтонЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Глебов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Машнин Сергей
Ход матча
10'
0:1
17'
1:1
20'
23'
2:1
35'
41'
4:1
45'
5:1
47'
6:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|6
|0.75
|2.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.5
|3.
|Султонов Мухаммад
|3
|0.38
|4.
|Енин Иван
|2
|0.25
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.13
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.13
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Войдель Роман
|2
|0.25
|2.
|Арустамян Артур
|2
|0.25
|3.
|Шаповалов Руслан
|1
|0.13
|4.
|Сазонов Максим
|1
|0.13
|5.
|Кутьин Александр
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Шумских Алексей
|2
|0
|3.
|Померко Алексей
|2
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Овчинников Андрей
|4
|0
|2.
|Войдель Роман
|3
|0
|3.
|Кутьин Александр
|2
|0
|4.
|Шаповалов Руслан
|2
|0
|5.
|Титов Константин
|2
|0
|6.
|Арустамян Артур
|2
|0
|7.
|Поярков Денис
|1
|0
|8.
|Фролов Евгений II
|1
|0
|9.
|Сазонов Максим
|1
|0
|10.
|Dmitri Sukharev
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|Металлург Липецк
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново
Металлург Липецк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 КАМАЗ 3:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:1 Ротор
Металлург Липецк 1:0 Текстильщик Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 2:2 Акрон Оренбург 4:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:2 Томь Факел-2 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:0 Калуга Авангард Курск 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:0 Сокол Металлург Видное 0:1 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Рязань Красный 2:0 Металлург Липецк Сатурн 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Строгино Салют 0:1 Металлург Липецк Химки-2 0:1 Металлург Липецк
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Металлург Липецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва 1:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 0:2 Торпедо Москва Второй дивизион Металлург Липецк 0:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Металлург Липецк Второй дивизион Торпедо Москва 2:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 2:1 Торпедо Москва Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|6:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 3
|22
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|3.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|7.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 3
|11
|10.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 6
|11
|11.
|Томь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|13.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
|19.
|Металлург Липецк
|1:6 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 25
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Торпедо Москва
|6:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|11.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Металлург Липецк
|1:6 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|6:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Факел
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|8.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ротор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|16.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|1:6 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 18
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|6
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|4
|1
|3.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
|5.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|5
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва 6:1 Металлург Липецк
Исход игры
Торпедо Москва
96.1% (124)
Ничья
3.1% (4)
Металлург Липецк
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.44% (30)
Меньше
76.56% (98)
Обе команды забьют
Да
17.97% (23)
Нет
82.03% (105)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
57.4% (74)
1:0 Торпедо Москва
15.5% (20)
2:1 Торпедо Москва
12.4% (16)
3:0 Торпедо Москва
6.2% (8)
3:1 Торпедо Москва
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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