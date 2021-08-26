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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Металлург Липецк

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 4 0.57
2. Лебеденко Игорь 3 0.43
3. Султонов Мухаммад 2 0.29
4. Енин Иван 2 0.29
5. Шумских Алексей 1 0.14
6. Адаев Владислав 1 0.14
Металлург Липецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Войдель Роман 2 0.29
2. Шаповалов Руслан 1 0.14
3. Арустамян Артур 1 0.14
4. Сазонов Максим 1 0.14
5. Кутьин Александр 1 (1) 0.14

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0
Металлург Липецк
# Игрок      
1. Овчинников Андрей 4 0
2. Войдель Роман 3 0
3. Кутьин Александр 2 0
4. Шаповалов Руслан 2 0
5. Титов Константин 2 0
6. Поярков Денис 1 0
7. Фролов Евгений II 1 0
8. Арустамян Артур 1 0
9. Сазонов Максим 1 0
10. Dmitri Sukharev 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3)
 Металлург Липецк 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново
Металлург Липецк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 КАМАЗ 3:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:1 Ротор
Металлург Липецк 1:0 Текстильщик Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 2:2 Акрон Оренбург 4:0 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:2 Томь Факел-2 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 0:0 Калуга Авангард Курск 2:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 1:0 Сокол Металлург Видное 0:1 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Рязань Красный 2:0 Металлург Липецк Сатурн 1:2 Металлург Липецк Металлург Липецк 3:1 Строгино Салют 0:1 Металлург Липецк Химки-2 0:1 Металлург Липецк

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Металлург Липецк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 0:0 Торпедо Москва Второй дивизион Металлург Липецк 2:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Второй дивизион
Торпедо Москва 1:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 0:2 Торпедо Москва Второй дивизион Металлург Липецк 0:1 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 0:0 Металлург Липецк Второй дивизион Торпедо Москва 2:0 Металлург Липецк Второй дивизион Металлург Липецк 2:1 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 7 6 1 0 13 - 2 19
2. Факел Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Оренбург Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Велес Москва Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 9 - 12 13
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 9 - 2 11
8. Алания Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
9. КАМАЗ Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
10. Краснодар-2 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Томь Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
12. Балтика Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Ротор Заявка 7 1 5 1 4 - 4 8
14. Енисей Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 7 1 2 4 5 - 8 5
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17. ПФК Кубань Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Волгарь Заявка 7 1 1 5 2 - 9 4
19. Металлург Липецк Заявка 7 1 1 5 6 - 19 4
20. Текстильщик Заявка 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Оренбург Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Спартак-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. КАМАЗ Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Томь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
12. Енисей Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
17. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ротор Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
17. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Волгарь Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 5 2 0
3. Балтика Казаев Ян 4 0 0
4. Торпедо Москва Калмыков Амур 4 0 0
5. Факел Максимов Максим 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
2. КАМАЗ Калугин Олег 4 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
4. Балтика Кашчелан Младен 5 0
5. Торпедо Москва Темников Иван 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Металлург Липецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Торпедо Москва 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Металлург Липецк 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Металлург Липецк онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Металлург Липецк

    Исход игры
    Торпедо Москва
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Металлург Липецк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    15% (6)
    Меньше
    85% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    10% (4)
    Нет
    90% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    65% (26)
    1:0 Торпедо Москва
    17.5% (7)
    2:1 Торпедо Москва
    7.5% (3)
    3:0 Торпедо Москва
    5% (2)
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