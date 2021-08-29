Ислам Машуков перед чужой штрафной площадью завалил руками на газон Горюшкина.

Татаев на фланге ударил сзади по ногам Сергеева.

Пруцев слева со штрафного подачу исполнил очень слабо. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

40' Заброс Хабалова справа в штрафную площадь получился сильным. Смирнов на выходе забрал мяч в руки.

39' Мегомедов со штрафного сделал мягкий заброс на Хабалова, которому соперники вверху сыграть не дали.

38' Стеклов перед штрафной площадью сбил Гиоргобиани. Двадцать шесть метров до ворот.

37' Гиоргобиани в центре поля подтолкнул в спину Горюшкина.

36' Эльдарушев на линии чужой штрафной площади подтолкнул в спину Горюшкина.

34' Сергеев у чужой штрафной площади получил травму. Медики вышли на поле.

32' Магомедов с двадцати трёх метров несильно пробил по воротам. Смирнов забрал мяч в руки.

30' Хрипков в центре поля сбил Гиоргобиани, а жёлтую карточку получил Губочкин за споры с арбитром.

28' "Текстиьщик" подержал мяч на чужой половине поля. Всё прошло без угроз воротам.

27' Обивалин оказался в офсайде.

26' Замена в составе "Текстильщика": вместо Сергея Косицина на поле вышел Алексей Макушкин.

25' Пауза на водопой. Команды отправились к скамейкам запасных.

24' Ислам Машуков получил травму в стыке с соперником.

22' Косицин не позволил Гиоргобиани принять мяч справа в штрафной площади.

21' Гиоргобиани с двадцати метров низом пробил точно в Смирнова.

19' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

СТЕКЛОВ!!! Хабалов справа обыграл соперника и прострелил к ближней штанге, где Стеклов срезал мяч в собственные ворота.

18' У Машукова перед штрафной площадью защитники "Текстильщика" мяч отобрали.

16' Томаев вышел к центральному кругу, разыгрывая мяч с партнёрами.

14' Сергеев забежал в офсайд.

12' У "Текстильщика" получаются только редкие выпады вперёд, которые не завершаются ударами по воротам.

11' Багаев сделал длинный заброс вперёд. Смирнов немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

10' Эльдарушев отправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд.

9' Косицин в центре поля пас пяткой сделал в ноги сопернику.

8' Гиоргобиани слева не смог проскочить между двух соперников в штрафную площадь.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАШУКОВ!!! Магомедов от углового флага навесил на Машукова, который головой отправил мяч в дальний угол ворот.

5' Багаев в центре поля нарушил правила.

4' Магомедов в центре поля руками придержал Шведюка.

3' Магомедорв слева вывел к воротам Ислама Машукова, но Смирнов бросился в ноги нападающему "Алании" и забрал мяч.

2' "Алания" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и белых трусах, "Текстильщик" - в чёрной форме с красной полосой на груди.