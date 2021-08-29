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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
2:0
Первый тайм: 45'
Текстильщик
0'
1:0
6' Гол
Машуков Ислам
2:0
20' Гол в свои ворота
Машуков Хачим
30' Желтая карточка
Губочкин Алексей
45'
Алания
Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Машуков Ислам 3 0.38
2. Хабалов Алан 2 0.25
3. Гурциев Батраз 2 0.25
4. Эльдарушев Абу-Саид 2 0.25
5. Засеев Азамат 1 0.13
6. Гиоргобиани Николай 1 0.13
7. Хубулов Владимир 1 0.13
8. Шавлохов Давид 1 0.13
9. Кобесов Давид 1 0.13
10. Хосонов Хетаг 1 (1) 0.13
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Виктор 1 0.13
2. Бачинский Максим 1 0.13

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Хосонов Хетаг 3 0
2. Кочиев Хетаг 3 0
3. Хабалов Алан 2 0
4. Цараев Алан 2 0
5. Хубулов Владимир 2 0
6. Шавлохов Давид 2 0
7. Багаев Алан 1 0
8. Качмазов Сослан 1 0
9. Кокоев Батрадз 1 0
10. Сосранов Рустам 1 0
11. Гурциев Батраз 1 0
12. Магомедов Бутта 1 0
13. Хугаев Алан 1 0
14. Эльдарушев Абу-Саид 1 0
15. Кобесов Дмитрий 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Шведюк Илья 2 1
2. Стеклов Вадим 2 0
3. Машуков Хачим 2 0
4. Гогричиани Гоча 2 0
5. Сергеев Виктор 1 0
6. Макушкин Алексей 1 0
7. Губочкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Текстильщик 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Легион-Динамо 2:3 Алания Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань
Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания
Текстильщик Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Текстильщик 1:2 Спартак-2 ПФК Кубань 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:1 Енисей Металлург Липецк 1:0 Текстильщик
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Краснодар-2 1:1 Текстильщик КАМАЗ 1:0 Текстильщик Ротор 0:0 Текстильщик Велес Москва 2:1 Текстильщик Балтика 3:1 Текстильщик Краснодар-2 0:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Акрон Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:0 Шинник Факел 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Волгарь Крылья Советов 4:0 Текстильщик Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Алания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Текстильщик 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 7 1 0 20 - 3 22
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Факел Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Алания 2:0 Заявка 8 4 2 2 17 - 12 14
6. КАМАЗ Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
7. Велес Москва 0:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 6 13
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. Балтика 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
11. Краснодар-2 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
12. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
14. Акрон 1:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
15. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк Заявка 8 1 1 6 7 - 26 4
20. Текстильщик 0:2 Заявка 8 0 3 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
3. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. КАМАЗ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
7. Велес Москва 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Краснодар-2 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
12. Балтика 2:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Акрон 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
18. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
19. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Текстильщик 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания 2:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика 2:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Краснодар-2 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
11. Акрон 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Факел Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Текстильщик 0:2 Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
17. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Нефтехимик Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 7 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
3. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
5. Балтика Кашчелан Младен 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    45'
    Сергеев оказался в офсайде.
  • 45'
    Пруцев слева со штрафного подачу исполнил очень слабо. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    44'
    Татаев на фланге ударил сзади по ногам Сергеева.
  • 43'
    Передачу Пруцева налево на Сергеева перехватил Татаев.
  • Фол, нарушение
    42'
    Ислам Машуков перед чужой штрафной площадью завалил руками на газон Горюшкина.
  • 40'
    Заброс Хабалова справа в штрафную площадь получился сильным. Смирнов на выходе забрал мяч в руки.
  • 39'
    Мегомедов со штрафного сделал мягкий заброс на Хабалова, которому соперники вверху сыграть не дали.
  • Фол, нарушение
    38'
    Стеклов перед штрафной площадью сбил Гиоргобиани. Двадцать шесть метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Гиоргобиани в центре поля подтолкнул в спину Горюшкина.
  • Фол, нарушение
    36'
    Эльдарушев на линии чужой штрафной площади подтолкнул в спину Горюшкина.
  • Травма, повреждение
    34'
    Сергеев у чужой штрафной площади получил травму. Медики вышли на поле.
  • 32'
    Магомедов с двадцати трёх метров несильно пробил по воротам. Смирнов забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    30'
    Хрипков в центре поля сбил Гиоргобиани, а жёлтую карточку получил Губочкин за споры с арбитром.
  • 28'
    "Текстиьщик" подержал мяч на чужой половине поля. Всё прошло без угроз воротам.
  • Офсайд
    27'
    Обивалин оказался в офсайде.
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Текстильщика": вместо Сергея Косицина на поле вышел Алексей Макушкин.
  • 25'
    Пауза на водопой. Команды отправились к скамейкам  запасных.
  • Травма, повреждение
    24'
    Ислам Машуков получил травму в стыке с соперником.
  • 22'
    Косицин не позволил Гиоргобиани принять мяч справа в штрафной площади.
  • 21'
    Гиоргобиани с двадцати метров низом пробил точно в Смирнова.
  • Гол в свои ворота
    19'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    СТЕКЛОВ!!! Хабалов справа обыграл соперника и прострелил к ближней штанге, где Стеклов срезал мяч в собственные ворота.
  • 18'
    У Машукова перед штрафной площадью защитники "Текстильщика" мяч отобрали.
  • 16'
    Томаев вышел к центральному кругу, разыгрывая мяч с партнёрами.
  • Офсайд
    14'
    Сергеев забежал в офсайд.
  • 12'
    У "Текстильщика" получаются только редкие выпады вперёд, которые не завершаются ударами по воротам.
  • 11'
    Багаев сделал длинный заброс вперёд. Смирнов немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Офсайд
    10'
    Эльдарушев отправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд.
  • 9'
    Косицин в центре поля пас пяткой сделал в ноги сопернику.
  • 8'
    Гиоргобиани слева не смог проскочить между двух соперников в штрафную площадь.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАШУКОВ!!! Магомедов от углового флага навесил на Машукова, который головой отправил мяч в дальний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    5'
    Багаев в центре поля нарушил правила.
  • 4'
    Магомедов в центре поля руками придержал Шведюка.
  • 3'
    Магомедорв слева вывел к воротам Ислама Машукова, но Смирнов бросился в ноги нападающему "Алании" и забрал мяч.
  • 2'
    "Алания" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и белых трусах, "Текстильщик" - в чёрной форме с красной полосой на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени Султана Билимханова!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 8 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют владикавказская «Алания» и ивановский «Текстильщик». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 129
Алания 95.3% (123)
X 3.9% (5)
Текстильщик 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Текстильщик
1.26
8.50
19.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алания 2:0 Текстильщик онлайн


Прогнозы на матч Алания 2:0 Текстильщик

Исход игры
Алания
95.3% (123)
Ничья
3.9% (5)
Текстильщик
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (48)
Меньше
62.5% (80)
Обе команды забьют
Да
35.16% (45)
Нет
64.84% (83)
Популярный счёт
2:0 Алания
41.1% (53)
2:1 Алания
18.6% (24)
1:0 Алания
17.1% (22)
3:1 Алания
9.3% (12)
3:0 Алания
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
4:1 Алания
1.6% (2)
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