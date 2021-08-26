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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хабалов Алан 2 0.29
2. Машуков Ислам 2 0.29
3. Гурциев Батраз 2 0.29
4. Эльдарушев Абу-Саид 2 0.29
5. Засеев Азамат 1 0.14
6. Гиоргобиани Николай 1 0.14
7. Хубулов Владимир 1 0.14
8. Шавлохов Давид 1 0.14
9. Кобесов Давид 1 0.14
10. Хосонов Хетаг 1 (1) 0.14
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Виктор 1 0.14
2. Бачинский Максим 1 0.14

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Хосонов Хетаг 3 0
2. Кочиев Хетаг 3 0
3. Хабалов Алан 2 0
4. Цараев Алан 2 0
5. Хубулов Владимир 2 0
6. Шавлохов Давид 2 0
7. Багаев Алан 1 0
8. Качмазов Сослан 1 0
9. Кокоев Батрадз 1 0
10. Сосранов Рустам 1 0
11. Гурциев Батраз 1 0
12. Магомедов Бутта 1 0
13. Хугаев Алан 1 0
14. Эльдарушев Абу-Саид 1 0
15. Кобесов Дмитрий 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Шведюк Илья 2 1
2. Стеклов Вадим 2 0
3. Машуков Хачим 2 0
4. Гогричиани Гоча 2 0
5. Сергеев Виктор 1 0
6. Макушкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Текстильщик 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Легион-Динамо 2:3 Алания Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань
Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания
Текстильщик Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Текстильщик 1:2 Спартак-2 ПФК Кубань 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:1 Енисей Металлург Липецк 1:0 Текстильщик
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Краснодар-2 1:1 Текстильщик КАМАЗ 1:0 Текстильщик Ротор 0:0 Текстильщик Велес Москва 2:1 Текстильщик Балтика 3:1 Текстильщик Краснодар-2 0:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Акрон Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:0 Шинник Факел 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Волгарь Крылья Советов 4:0 Текстильщик Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Алания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Текстильщик 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 7 6 1 0 13 - 2 19
2. Факел Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Оренбург Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Велес Москва Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 9 - 12 13
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 9 - 2 11
8. Алания Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
9. КАМАЗ Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
10. Краснодар-2 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Томь Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
12. Балтика Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Ротор Заявка 7 1 5 1 4 - 4 8
14. Енисей Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 7 1 2 4 5 - 8 5
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17. ПФК Кубань Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Волгарь Заявка 7 1 1 5 2 - 9 4
19. Металлург Липецк Заявка 7 1 1 5 6 - 19 4
20. Текстильщик Заявка 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Оренбург Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Спартак-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. КАМАЗ Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Томь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
12. Енисей Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
17. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ротор Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
17. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Волгарь Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 5 2 0
3. Балтика Казаев Ян 4 0 0
4. Торпедо Москва Калмыков Амур 4 0 0
5. Факел Максимов Максим 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
2. КАМАЗ Калугин Олег 4 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
4. Балтика Кашчелан Младен 5 0
5. Торпедо Москва Темников Иван 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Алания 94.9% (37)
    X 5.1% (2)
    Текстильщик 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Текстильщик онлайн


    Прогнозы на матч Алания - Текстильщик

    Исход игры
    Алания
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Текстильщик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    35.9% (14)
    1:0 Алания
    23.1% (9)
    2:1 Алания
    20.5% (8)
    3:1 Алания
    12.8% (5)
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