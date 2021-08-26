Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Алания
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хабалов Алан
|2
|0.29
|2.
|Машуков Ислам
|2
|0.29
|3.
|Гурциев Батраз
|2
|0.29
|4.
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0.29
|5.
|Засеев Азамат
|1
|0.14
|6.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.14
|7.
|Хубулов Владимир
|1
|0.14
|8.
|Шавлохов Давид
|1
|0.14
|9.
|Кобесов Давид
|1
|0.14
|10.
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Виктор
|1
|0.14
|2.
|Бачинский Максим
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|2.
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|3.
|Хабалов Алан
|2
|0
|4.
|Цараев Алан
|2
|0
|5.
|Хубулов Владимир
|2
|0
|6.
|Шавлохов Давид
|2
|0
|7.
|Багаев Алан
|1
|0
|8.
|Качмазов Сослан
|1
|0
|9.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|10.
|Сосранов Рустам
|1
|0
|11.
|Гурциев Батраз
|1
|0
|12.
|Магомедов Бутта
|1
|0
|13.
|Хугаев Алан
|1
|0
|14.
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|15.
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шведюк Илья
|2
|1
|2.
|Стеклов Вадим
|2
|0
|3.
|Машуков Хачим
|2
|0
|4.
|Гогричиани Гоча
|2
|0
|5.
|Сергеев Виктор
|1
|0
|6.
|Макушкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Текстильщик
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +10 =5 -5Легион-Динамо 2:3 Алания Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань
Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания
Текстильщик Последние 20 матчей: +1 =6 -13Текстильщик 1:2 Спартак-2 ПФК Кубань 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:1 Енисей Металлург Липецк 1:0 Текстильщик
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Краснодар-2 1:1 Текстильщик КАМАЗ 1:0 Текстильщик Ротор 0:0 Текстильщик Велес Москва 2:1 Текстильщик Балтика 3:1 Текстильщик Краснодар-2 0:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Акрон Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:0 Шинник Факел 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Волгарь Крылья Советов 4:0 Текстильщик Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик
Последние игры между собой
Алания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Факел
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 12
|13
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 2
|11
|8.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Томь
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|12.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|14.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 9
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|12.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ротор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|5
|2
|0
|3.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|4
|0
|0
|5.
|Факел
|Максимов Максим
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|4
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
|4.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|5
|0
|5.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|4
|0
Прогнозы на матч Алания - Текстильщик
Исход игры
Алания
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Текстильщик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
38.46% (15)
Нет
61.54% (24)
Популярный счёт
2:0 Алания
35.9% (14)
1:0 Алания
23.1% (9)
2:1 Алания
20.5% (8)
3:1 Алания
12.8% (5)
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