Стартовал второй тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Стаматов начал тоже прихрамывать тем временем. Повреждение получил где-то игрок "Оренбурга". Прихрамывая, побежал он к кромке поля.

Нет, все в порядке и со Стаматовым. Угловой удар, кстати говоря, подали футболисты "Оренбурга", но мяч прямиком в руки голкиперу прилетел.

Руководит наставник "Оренбурга" действиями своей команды, которая активно ищет ключики к воротам противника, но пока не может подойти к ним вплотную.

Первый тайм подошел к концу. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди пока "Оренбург". Немного отдохнем и продолжим.

40' Прямо в руки Кеняйкину сфера в итоге прилетает. Подавали на дальнюю штангу снаряд игроки приезжего коллектива, но постигла неудача гостей.

39' Бреев сейчас спасает свою команду, выбивая мяч на угловой. Сфера улетает далеко на трибуны. Корнер от левого фланга готовится подать "Нефтехимик".

38' Котов снова по флангу продирался к воротам с левого фланга, после чего подавал мяч на дальнюю штангу, где удачно на выходе действовал голкипер.

37' Передача на Котика от Котова. Играет на опережении защитник "Оренбурга", который стремительно выбивает снаряд в аут, за пределы футбольного газона.

35' 10 минут до перерыва остается играть. "Оренбург" слегка отпустил ситуацию и позволил немного повладеть мячом своему оппоненту.

33' Котик забрасывал мяч на Уридию, которому не удалось со снарядом убежать к воротам соперника. Против него удачно в подкате сыграл защитник.

32' Миронов за "накладку" в центре поля получает первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженное предупреждение, стоит отметить этот факт.

31' Включились в процесс боления фанаты "Оренбурга", который с новой силой принялись гнать свой коллектив вперед. Хозяева и перед матчем были большими фаворитами.

30' Пожалуй, заслуженный гол забивает "Оренбург", ведь в последние минуты хозяева активно атаковали ворота соперника, на регулярной основе создавая угрозы у рамки противника.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕЕВ! 1:0!

Долгая атака "Оренбурга" в несколько этапов и подач. Дьялло нашел возможность сбросить снаряд на Бреева, который в касание поразил правую "девятку"!

27' Вернулся в игру Хубаев. Уже в атаке своей команды он поучаствовал, простреливая мяч с левого фланга в центр штрафной. На опережении первым был игрок "Оренбурга".

26' Хубаев в центре поля получил повреждение. Был вынужден он на некоторое время покинуть пределы футбольного поля. Оказали медики помощь игроку "Нефтехимика".

25' Болельщики весьма активно ведут себя на стадионе. Гонят они вперед свой коллектив. Стоит признать, что активнее в первом тайме смотрится "Оренбург".

24' ОПАСНО! Эктов нанес удар по воротам соперника со средней дистанции, мяч рядом со стойкой пролетел, едва не оказавшись в сетке.

23' Неплохой мог получиться прострел с левого фланга у "Нефтехимика", но Малых уверенно сыграл в защите, не пустив соперников к своей штрафной.

22' Середина первого тайма у нас идет. В районе центрального круга снаряд перекатывает "Оренбург", который продолжает активнейшим образом искать возможность подойти к чужим воротам.

21' 1.3 гола в целом в первом тайме забивает "Оренбург" по сезону, но сегодня пока даже опасных моментов коллектив хозяев не создал, не говоря уже о забитых голах.

20' 20 минут откатали соперники на поле. "Нефтехимик" пока более прижат к своим воротам. Далеко не самый содержательный футбол демонстрирует коллектив гостей.

19' Ширяев сейчас прервал передачу в свою штрафную. В подкате он сыграл против Дьялло, выбив сферу за лицевую линию. Угловой удар подали футболисты "Оренбурга" не самым лучшим образом.

18' Подача с левого фланга последовала в штрафную "Оренбурга", и теперь на выходе действует голкипер команды хозяев, уверенно забирающий сферу в перчатки.

17' Дьялло загрузил снаряд в штрафную "Нефтехимика", но не удалось сферу ему довести до партнера. Мяч по итогу эпизода за лицевую линию улетел.

16' Хубаев вырвался на оперативный простор, после чего с левого края направлял мяч в дальний угол ворот соперника - мяч полетел значительно правее цели, хотя у этого эпизода были большие перспективы.

15' Отбивается Ситдиков в своей штрафной после подачи соперника с левого фланга. Убежать его команде в контратаку пока, правда, не удается.

14' Немало болельщиков сегодня на стадионе. Есть, кстати говоря, и те, кто болеет сегодня за "Нефтехимик". За поклонников "Оренбурга" я вообще молчу.

12' Активнее играет "Оренбург" в первые минуты матча. Дьялло врывался в штрафную соперника и прокидывал мяч себе на ход, но против него сыграл голкипер, который забрал мяч в свои перчатки.

11' Недавно "Оренбург" играл в элитном раунде Кубка России. Против "Динамо" из Ставрополя сражался оренбургский коллектив, и сумев он одолеть оппонента со счетом 3:1, несмотря на тот факт, что по ходу встречи проигрывал.

10' 10 минут отыграли соперники, но моментов в нашей встрече пока не было. Будем надеяться, что дальше мы будем следить за более активными действиями игроков.

9' Вполне комфортная погода сегодня в Оренбурге. Привычные для коллективов +22 градуса. Солнечно и практически безветренно. Играть одно удовольствие.

8' 2 угловых подряд подает Емельянов. Не самым лучшим образом были разыграны стандарты атакующей командой.

7' Первый опасный момент. Прекрасный удар Малых по воротам "Нефтихимика", но вратарь прекрасно отражает атаку.

6' Неплохой удар соперников "Оренбурга", однако мяч летит мимо ворот.

4' С хорошей атаки начинает сегодняшний матч "Нефтехимик". Зарабатывают первый угловой - бьет Емельянов.

3' Футболисты Оренбурга предстали сегодня в белой форме, в то время как "Нефтихимик" играет сегодня в черно - зеленой форме.