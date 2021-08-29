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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
1:0
Второй тайм: 47'
Нефтехимик
0'
1:0
30' Гол
Бреев Сергей
33' Желтая карточка
Миронов Алексей
47'
Оренбург
Нефтехимик

Ход матча

30'
Бреев Сергей
1:0
33'
Миронов Алексей
 

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 4 (2) 0.5
2. Сиваков Михаил 2 0.25
3. Миронов Алексей 2 0.25
4. Бреев Сергей 1 0.13
5. Малых Андрей 1 0.13
6. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.13
7. Гойкович Ренато 1 0.13
8. Эктов Александр 1 0.13
9. Прудников Николай 1 0.13
10. Капленко Кирилл 1 0.13
Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шоркин Максим 1 0.13
2. Котов Павел 1 0.13
3. Юшин Александр 1 0.13
4. Дворецков Филипп 1 0.13
5. Денисов Роман 1 0.13
6. Яковлев Михаил 1 0.13
7. Емельянов Данила 1 0.13
8. Потапов Лев 1 0.13
9. Уридия Мераби 1 (1) 0.13

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Миронов Алексей 4 0
2. Капленко Кирилл 3 0
3. Шаболин Артём 3 0
4. Сиваков Михаил 1 1
5. Эктов Александр 1 1
6. Малых Андрей 2 0
7. Гойкович Ренато 2 0
8. Фамейе Джоэль 2 0
9. Титков Николай 2 0
10. Бидловский Давид 2 0
11. Бреев Сергей 1 0
12. Полуяхтов Владимир 1 0
13. Аюпов Тимур 1 0
14. Дьялло Абдулай 1 0
15. Кеняйкин Алексей 1 0
16. Сычевой Владимир 1 0
Нефтехимик
# Игрок      
1. Калугин Никита 4 0
2. Ширяев Максим 3 0
3. Хубаев Давид 2 0
4. Денисов Роман 2 0
5. Москвичёв Владимир 2 0
6. Галиулин Вагиз 0 1
7. Уридия Мераби 1 0
8. Котов Павел 1 0
9. Емельянов Данила 1 0
10. Потапов Лев 1 0
11. Котик Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Нефтехимик 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург
Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2
Нефтехимик Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нефтехимик 0:1 Томь Нефтехимик 3:0 Факел Балтика 0:0 Нефтехимик КАМАЗ 1:0 Нефтехимик
Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Волгарь 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск Нефтехимик 1:0 Олимп-Долгопрудный Чайка 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск Нефтехимик 2:0 Велес Москва Нефтехимик 2:1 Балтика Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Нефтехимик 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Нефтехимик 0:2 Оренбург Второй дивизион Оренбург 3:1 Нефтехимик Второй дивизион Нефтехимик 0:4 Оренбург Второй дивизион Оренбург 2:1 Нефтехимик Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 6:1 Заявка 8 7 1 0 19 - 3 22
2. Факел 1:0 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
3. Оренбург 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
4. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
5. Велес Москва Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
7. Алания Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Краснодар-2 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Нефтехимик 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. КАМАЗ 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 6 11
11. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
13. Балтика Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
16. Акрон Заявка 7 1 2 4 5 - 8 5
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк 1:6 Заявка 8 1 1 6 7 - 25 4
20. Текстильщик Заявка 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва 6:1 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Факел 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. КАМАЗ 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
11. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Металлург Липецк 1:6 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
17. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 6:1 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
5. Факел 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
8. Оренбург 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. КАМАЗ 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
16. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Нефтехимик 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк 1:6 Заявка 4 0 0 4 1 - 18 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 6 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
2. КАМАЗ Калугин Олег 4 1
3. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
5. Балтика Кашчелан Младен 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм подошел к концу. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди пока "Оренбург". Немного отдохнем и продолжим.
  • 44'
    Руководит наставник "Оренбурга" действиями своей команды, которая активно ищет ключики к воротам противника, но пока не может подойти к ним вплотную.
  • Угловой
    43'
    Нет, все в порядке и со Стаматовым. Угловой удар, кстати говоря, подали футболисты "Оренбурга", но мяч прямиком в руки голкиперу прилетел.
  • Травма, повреждение
    42'
    Стаматов начал тоже прихрамывать тем временем. Повреждение получил где-то игрок "Оренбурга". Прихрамывая, побежал он к кромке поля.
  • 40'
    Прямо в руки Кеняйкину сфера в итоге прилетает. Подавали на дальнюю штангу снаряд игроки приезжего коллектива, но постигла неудача гостей.
  • Угловой
    39'
    Бреев сейчас спасает свою команду, выбивая мяч на угловой. Сфера улетает далеко на трибуны. Корнер от левого фланга готовится подать "Нефтехимик".
  • 38'
    Котов снова по флангу продирался к воротам с левого фланга, после чего подавал мяч на дальнюю штангу, где удачно на выходе действовал голкипер.
  • 37'
    Передача на Котика от Котова. Играет на опережении защитник "Оренбурга", который стремительно выбивает снаряд в аут, за пределы футбольного газона.
  • 35'
    10 минут до перерыва остается играть. "Оренбург" слегка отпустил ситуацию и позволил немного повладеть мячом своему оппоненту.
  • 33'
    Котик забрасывал мяч на Уридию, которому не удалось со снарядом убежать к воротам соперника. Против него удачно в подкате сыграл защитник.
  • Желтая карточка
    32'
    Миронов за "накладку" в центре поля получает первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженное предупреждение, стоит отметить этот факт.
  • 31'
    Включились в процесс боления фанаты "Оренбурга", который с новой силой принялись гнать свой коллектив вперед. Хозяева и перед матчем были большими фаворитами.
  • 30'
    Пожалуй, заслуженный гол забивает "Оренбург", ведь в последние минуты хозяева активно атаковали ворота соперника, на регулярной основе создавая угрозы у рамки противника.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРЕЕВ! 1:0!
    Долгая атака "Оренбурга" в несколько этапов и подач. Дьялло нашел возможность сбросить снаряд на Бреева, который в касание поразил правую "девятку"!
  • 27'
    Вернулся в игру Хубаев. Уже в атаке своей команды он поучаствовал, простреливая мяч с левого фланга в центр штрафной. На опережении первым был игрок "Оренбурга".
  • Травма, повреждение
    26'
    Хубаев в центре поля получил повреждение. Был вынужден он на некоторое время покинуть пределы футбольного поля. Оказали медики помощь игроку "Нефтехимика".
  • 25'
    Болельщики весьма активно ведут себя на стадионе. Гонят они вперед свой коллектив. Стоит признать, что активнее в первом тайме смотрится "Оренбург".
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Эктов нанес удар по воротам соперника со средней дистанции, мяч рядом со стойкой пролетел, едва не оказавшись в сетке.
  • 23'
    Неплохой мог получиться прострел с левого фланга у "Нефтехимика", но Малых уверенно сыграл в защите, не пустив соперников к своей штрафной.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идет. В районе центрального круга снаряд перекатывает "Оренбург", который продолжает активнейшим образом искать возможность подойти к чужим воротам.
  • 21'
    1.3 гола в целом в первом тайме забивает "Оренбург" по сезону, но сегодня пока даже опасных моментов коллектив хозяев не создал, не говоря уже о забитых голах.
  • 20'
    20 минут откатали соперники на поле. "Нефтехимик" пока более прижат к своим воротам. Далеко не самый содержательный футбол демонстрирует коллектив гостей.
  • Угловой
    19'
    Ширяев сейчас прервал передачу в свою штрафную. В подкате он сыграл против Дьялло, выбив сферу за лицевую линию. Угловой удар подали футболисты "Оренбурга" не самым лучшим образом.
  • 18'
    Подача с левого фланга последовала в штрафную "Оренбурга", и теперь на выходе действует голкипер команды хозяев, уверенно забирающий сферу в перчатки.
  • 17'
    Дьялло загрузил снаряд в штрафную "Нефтехимика", но не удалось сферу ему довести до партнера. Мяч по итогу эпизода за лицевую линию улетел.
  • 16'
    Хубаев вырвался на оперативный простор, после чего с левого края направлял мяч в дальний угол ворот соперника - мяч полетел значительно правее цели, хотя у этого эпизода были большие перспективы.
  • 15'
    Отбивается Ситдиков в своей штрафной после подачи соперника с левого фланга. Убежать его команде в контратаку пока, правда, не удается.
  • 14'
    Немало болельщиков сегодня на стадионе. Есть, кстати говоря, и те, кто болеет сегодня за "Нефтехимик". За поклонников "Оренбурга" я вообще молчу.
  • 12'
    Активнее играет "Оренбург" в первые минуты матча. Дьялло врывался в штрафную соперника и прокидывал мяч себе на ход, но против него сыграл голкипер, который забрал мяч в свои перчатки.
  • 11'
    Недавно "Оренбург" играл в элитном раунде Кубка России. Против "Динамо" из Ставрополя сражался оренбургский коллектив, и сумев он одолеть оппонента со счетом 3:1, несмотря на тот факт, что по ходу встречи проигрывал.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники, но моментов в нашей встрече пока не было. Будем надеяться, что дальше мы будем следить за более активными действиями игроков.
  • 9'
    Вполне комфортная погода сегодня в Оренбурге. Привычные для коллективов +22 градуса. Солнечно и практически безветренно. Играть одно удовольствие.
  • Угловой
    8'
    2 угловых подряд подает Емельянов. Не самым лучшим образом были разыграны стандарты атакующей командой.
  • 7'
    Первый опасный момент. Прекрасный удар Малых по воротам "Нефтихимика", но вратарь прекрасно отражает атаку. 
  • 6'
    Неплохой удар соперников "Оренбурга", однако мяч летит мимо ворот. 
  • 4'
     С хорошей атаки начинает сегодняшний матч "Нефтехимик".  Зарабатывают первый угловой - бьет Емельянов. 
  • 3'
    Футболисты Оренбурга предстали сегодня в белой форме, в то время как "Нефтихимик" играет сегодня в  черно - зеленой форме. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Всероссийская);
    Первый помощник: Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.);
    Второй помощник: Николай Еремин (Москва);
    Резервный судья: Александр Борисов (Самара, Первая);
    Инспектор: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
    Делегат: Евгений Летин (Московская обл.).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 8-го тура ФНЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Нефтехимика». Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 128
Оренбург 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Нефтехимик 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Нефтехимик
1.59
5.00
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оренбург 1:0 Нефтехимик онлайн


Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Нефтехимик

Исход игры
Оренбург
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Нефтехимик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.58% (49)
Меньше
61.42% (78)
Обе команды забьют
Да
40.94% (52)
Нет
59.06% (75)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
34.4% (44)
2:1 Оренбург
32% (41)
2:0 Оренбург
23.4% (30)
3:1 Оренбург
5.5% (7)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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