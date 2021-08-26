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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Нефтехимик

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 4 (2) 0.57
2. Сиваков Михаил 2 0.29
3. Миронов Алексей 2 0.29
4. Малых Андрей 1 0.14
5. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.14
6. Гойкович Ренато 1 0.14
7. Эктов Александр 1 0.14
8. Прудников Николай 1 0.14
9. Капленко Кирилл 1 0.14
Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шоркин Максим 1 0.14
2. Котов Павел 1 0.14
3. Юшин Александр 1 0.14
4. Дворецков Филипп 1 0.14
5. Денисов Роман 1 0.14
6. Яковлев Михаил 1 0.14
7. Емельянов Данила 1 0.14
8. Потапов Лев 1 0.14
9. Уридия Мераби 1 (1) 0.14

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Капленко Кирилл 3 0
2. Миронов Алексей 3 0
3. Шаболин Артём 3 0
4. Сиваков Михаил 1 1
5. Эктов Александр 1 1
6. Малых Андрей 2 0
7. Гойкович Ренато 2 0
8. Фамейе Джоэль 2 0
9. Титков Николай 2 0
10. Бидловский Давид 2 0
11. Бреев Сергей 1 0
12. Полуяхтов Владимир 1 0
13. Аюпов Тимур 1 0
14. Дьялло Абдулай 1 0
15. Кеняйкин Алексей 1 0
16. Сычевой Владимир 1 0
Нефтехимик
# Игрок      
1. Калугин Никита 4 0
2. Ширяев Максим 3 0
3. Хубаев Давид 2 0
4. Денисов Роман 2 0
5. Москвичёв Владимир 2 0
6. Галиулин Вагиз 0 1
7. Уридия Мераби 1 0
8. Котов Павел 1 0
9. Емельянов Данила 1 0
10. Потапов Лев 1 0
11. Котик Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Нефтехимик 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург
Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2
Нефтехимик Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нефтехимик 0:1 Томь Нефтехимик 3:0 Факел Балтика 0:0 Нефтехимик КАМАЗ 1:0 Нефтехимик
Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Волгарь 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск Нефтехимик 1:0 Олимп-Долгопрудный Чайка 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск Нефтехимик 2:0 Велес Москва Нефтехимик 2:1 Балтика Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Нефтехимик 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Нефтехимик 0:2 Оренбург Второй дивизион Оренбург 3:1 Нефтехимик Второй дивизион Нефтехимик 0:4 Оренбург Второй дивизион Оренбург 2:1 Нефтехимик Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 7 6 1 0 13 - 2 19
2. Факел Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Оренбург Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. СКА-Хабаровск Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Велес Москва Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 9 - 12 13
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 9 - 2 11
8. Алания Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
9. КАМАЗ Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
10. Краснодар-2 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Томь Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
12. Балтика Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Ротор Заявка 7 1 5 1 4 - 4 8
14. Енисей Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 7 1 2 4 5 - 8 5
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17. ПФК Кубань Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Волгарь Заявка 7 1 1 5 2 - 9 4
19. Металлург Липецк Заявка 7 1 1 5 6 - 19 4
20. Текстильщик Заявка 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Оренбург Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Спартак-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8. КАМАЗ Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
9. СКА-Хабаровск Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Томь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
12. Енисей Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
17. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Ротор Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
17. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Волгарь Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 5 2 0
3. Балтика Казаев Ян 4 0 0
4. Торпедо Москва Калмыков Амур 4 0 0
5. Факел Максимов Максим 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
2. КАМАЗ Калугин Олег 4 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
4. Балтика Кашчелан Младен 5 0
5. Торпедо Москва Темников Иван 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Оренбург 100% (39)
    X 0% (0)
    Нефтехимик 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Нефтехимик онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Нефтехимик

    Исход игры
    Оренбург
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Нефтехимик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    35.9% (14)
    1:0 Оренбург
    30.8% (12)
    2:0 Оренбург
    28.2% (11)
    3:1 Оренбург
    5.1% (2)
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