Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Оренбург
Позже
Нефтехимик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|4 (2)
|0.57
|2.
|Сиваков Михаил
|2
|0.29
|3.
|Миронов Алексей
|2
|0.29
|4.
|Малых Андрей
|1
|0.14
|5.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.14
|6.
|Гойкович Ренато
|1
|0.14
|7.
|Эктов Александр
|1
|0.14
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.14
|9.
|Капленко Кирилл
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шоркин Максим
|1
|0.14
|2.
|Котов Павел
|1
|0.14
|3.
|Юшин Александр
|1
|0.14
|4.
|Дворецков Филипп
|1
|0.14
|5.
|Денисов Роман
|1
|0.14
|6.
|Яковлев Михаил
|1
|0.14
|7.
|Емельянов Данила
|1
|0.14
|8.
|Потапов Лев
|1
|0.14
|9.
|Уридия Мераби
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капленко Кирилл
|3
|0
|2.
|Миронов Алексей
|3
|0
|3.
|Шаболин Артём
|3
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|5.
|Эктов Александр
|1
|1
|6.
|Малых Андрей
|2
|0
|7.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|8.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|9.
|Титков Николай
|2
|0
|10.
|Бидловский Давид
|2
|0
|11.
|Бреев Сергей
|1
|0
|12.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|13.
|Аюпов Тимур
|1
|0
|14.
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|15.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|16.
|Сычевой Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калугин Никита
|4
|0
|2.
|Ширяев Максим
|3
|0
|3.
|Хубаев Давид
|2
|0
|4.
|Денисов Роман
|2
|0
|5.
|Москвичёв Владимир
|2
|0
|6.
|Галиулин Вагиз
|0
|1
|7.
|Уридия Мераби
|1
|0
|8.
|Котов Павел
|1
|0
|9.
|Емельянов Данила
|1
|0
|10.
|Потапов Лев
|1
|0
|11.
|Котик Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Нефтехимик
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург
Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2
Нефтехимик Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нефтехимик 0:1 Томь Нефтехимик 3:0 Факел Балтика 0:0 Нефтехимик КАМАЗ 1:0 Нефтехимик
Нефтехимик 5:0 Металлург Липецк Волгарь 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск Нефтехимик 1:0 Олимп-Долгопрудный Чайка 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск Нефтехимик 2:0 Велес Москва Нефтехимик 2:1 Балтика Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Факел
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 12
|13
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 2
|11
|8.
|Алания
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Томь
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|12.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|14.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 9
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 19
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|12.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Ротор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|5
|2
|0
|3.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|4
|0
|0
|5.
|Факел
|Максимов Максим
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|4
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
|4.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|5
|0
|5.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|4
|0
Прогнозы на матч Оренбург - Нефтехимик
Исход игры
Оренбург
100% (39)
Ничья
0% (0)
Нефтехимик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
35.9% (14)
1:0 Оренбург
30.8% (12)
2:0 Оренбург
28.2% (11)
3:1 Оренбург
5.1% (2)
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